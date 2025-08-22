"מתחיל להתעצבן": פליק מפעיל לחץ על ברצלונה

מאמן ברצלונה, האנזי פליק, הבהיר כבר בשבוע שעבר שהוא מבין את מצבה של הקבוצה, אך רחוק מלהיות מרוצה מהנעשה בשוק ההעברות. המאמן אף קיים פגישה עם המנהל המקצועי דקו כדי לעשות סדר ולהבין לעומק מה קורה. פליק דרש מהמועדון לזרז ככל האפשר את התהליך כדי שכל השחקנים יהיו זמינים עד סוף השבוע, אך הוא מתחיל לחשוש שזה לא יקרה ושכל הסוגיות יידחו לשבוע האחרון של חלון ההעברות, ממש לפני סגירתו.

פליק סבור שמבחינה מקצועית חיוני שיהיה לו את ג'רארד מרטין לרשותו במשחק הקרוב, כאופציה נוספת להגנה, במיוחד לאור העובדה שהוא אחד המעטים בסגל שמשחקים ברגל שמאל, אחרי עזיבתו של איניגו מרטינס, עוד סוגיה שהמאמן הגרמני קיבל בקושי. כדי לרשום את המגן, המועדון חייב להשלים את שחרורו של אוריול רומאו, אך נכון לעכשיו אין הסכמה על סיום חוזה, ופגישה מכרעת בנושא צפויה רק מחר. בנוסף, לא ברור אם הכסף שיתפנה מרומאו יספיק כדי לאפשר את רישום מרטין, אלא אם תנאי הפרידה יהיו מאוד נוחים לברצלונה, דבר שלא נשלל.

פליק משוכנע שנושא ההעברות הזה יוצר גם מתחים מיותרים בחדר ההלבשה. למעשה, כבר בינואר האחרון נוצר מצב לא נעים סביב פרשת דני אולמו ופאו ויקטור. אז ביקש פליק מהנשיא ז’ואן לאפורטה להגיע לחדר ההלבשה כדי להסביר לשחקנים את הסיבות לאי־הרשמת ההעברה המפורסמת ולהבטיח להם שיוכלו לשחק עד סוף העונה. הקפטנים דרשו זאת, ופליק הסכים כדי למנוע נזק נוסף. כיום המצב רגוע יותר, והשחקנים המדוברים נמצאים בקשר רציף עם המועדון, שמעדכן אותם שהכול ייפתר עד סגירת החלון.

דני אולמו (IMAGO)

פליק מודאג במיוחד גם מעמדת השוער. מול מיורקה נאלץ לזמן את איניאקי פנייה, שוער שלא שיחק כלל בקדם העונה ונמצא מחוץ לעניינים מאז ינואר האחרון. מדובר בעמדה רגישה מאוד, וברצלונה חוותה בעיות בקיץ הזה סביב החתמת ז'ואן גארסיה לצד פציעתו של מארק-אנדרה טר שטגן. מבחינת פליק, תפקידו של וויצ’ך שצ’סני הוא קריטי, והוא לא אוהב לראות אותו מחוץ לתחרות.

במקרה הזה, לגרמני כבר ברור שלא יוכל לסמוך על השוער הפולני, משום שרישומו מחייב את עזיבתו של פנייה, והכל מצביע על כך שהשוער לא יסכים לעזוב עד הימים האחרונים של חלון ההעברות. יש קבוצות שמעוניינות בו, אך עליהן לשחרר שחקנים לפני שיוכלו לצרפו, ולכן ההליך עלול להתעכב. קשה להאמין שפניה יעזוב השבוע, משום שהמו"מ מתקדם אך עדיין לא הושלם.

איניאקי פנייה (רויטרס)

ישנו מקרה נוסף שפליק רואה כמיוחד, זה של מארק ברנאל. המאמן מעריך מאוד את שחקן הבית הצעיר, שיוצא מעונה קשה במיוחד בעקבות פציעת ברך חמורה. פליק משוכנע שברנאל יכול להיות הקשר האחורי העתידי של בארסה, ותמך בו באופן מלא גם בעונה שעברה. בהסכם החידוש שלו הובטח לו שיוקצה לו מספר בסגל הראשון, אך עד כה טרם נרשם, מצב שהמאמן רואה כבלתי הוגן: “פליק עצבני ומתחיל לאבד סבלנות”, נכתב בתקשורת הקטלונית.

דקו עושה כל שביכולתו כדי להאיץ את המשא ומתן והצליח לייצר הכנסות בשוק קשה במיוחד. ההכנסות אפשרו את רישומם של הרכש האסטרטגי ז'ואן גארסיה ומרקוס רשפורד, אך בשלב זה אין מקום לרישומים נוספים. המועדון משוכנע שברגע שייחתמו העסקאות הנוספות, כל הסוגיות הללו ייפתרו, ולשם כך נותרו עוד עשרה ימים.

רשפורד ופליק (IMAGO)

מעבר לתיקים של אוריול רומאו ואיניאקי פנייה, גם הארכת חוזהו של פרנקי דה יונג והאפשרות לעזיבתו של מארק קסאדו על הפרק. מכירתו של שחקן הבית תסדר את הכל ותאפשר לברצלונה להיכנס לחוק ה־1:1 כעת ולשארית העונה, דבר קריטי, משום שבינואר יהיה צורך לרשום מחדש את טר שטגן, מה שעלול להפוך לעוד כאב ראש גדול.