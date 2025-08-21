"לא לאלימות, כן לספורט": משטרת ישראל נערכת

פתיחת העונה מתקרבת אלינו בצעדי ענק, כשבשבת הקרובה הליגה הישראלית תצא לדרך עם שלל משחקים. עד אז, משטרת ישראל כמובן נערכת לכך והוציאה הודעה בה איחלה עונה מוצלחת ובטוחה וכמובן קראה לאוהדים להביע את תמיכתם בקבוצה באמצעים חוקיים ובטוחים.

בהודעה נכתב: “לקראת פתיחת משחקי הספורט, שיחלו בסופ”ש הקרוב, קיימה המשטרה שיח רציף עם נציגי הקבוצות, הנהלות הליגות, נציגי האוהדים וגורמי מקצוע נוספים, במטרה להעמיק את שיתוף הפעולה, לחזק את האמון ההדדי וליצור חווית ספורט מהנה ומכבדת לכלל הציבור.

“משטרת ישראל מדגישה כי שימוש באמצעי פירוטכניקה אסור במגרשים , מהווה סכנה ממשית לחיי אדם ועלול להביא לאסון. אנו קוראים לציבור האוהדים להביע את תמיכתם בקבוצות, באמצעים חוקיים ובטוחים בלבד, המאפשרים אווירה ספורטיבית ססגונית. משטרת ישראל קוראת לציבור במסר ברור ‘לא לאלימות כן לספורט!’. המשטרה תמשיך להיות נוכחת במגרשי הספורט ובצירים המובילים לאירועים אלה וזאת על מנת לוודא שמירה על שלומו ובטחונו של הציבור.

“בתוך כך, מפכ”ל המשטרה, רנ”צ דני לוי, הנחה את המפקדים בשטח לפעול נגד גילויי אלימות והפרות סדר מכל סוג שהוא במגרשי הספורט, בדגש לכל מי שינסו להרוס אירועי ספורט בהתנהגות מסוכנת, פסולה וחסרת אחריות ויעשה שימוש פוחז באמצעים פירוטכניים, תוך סיכון ממשי לבטיחותם ושלומם של הסובבים. עוד הנחה המפכ”ל על מיצוי הדין עם אותם פורעי חוק והרחקתם מהמגרשים והביע הערכה וגיבוי לשוטרים אשר פועלים במגרשי הספורט למען בטחון ובטיחות הציבור”.