יום חמישי, 21.08.2025 שעה 19:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

"לא לאלימות, כן לספורט": משטרת ישראל נערכת

לקראת פתיחת העונה הקרובה בשבת הקרובה, המשטרה קוראת לקהל להביע את תמיכתם בקבוצתם באמצעיים חוקיים והוסיפו: "המפכל הנחה לפעול נגד הפרות סדר"

|
משטרת ישראל מחוץ לטרנר (דוברות המשטרה)
משטרת ישראל מחוץ לטרנר (דוברות המשטרה)

פתיחת העונה מתקרבת אלינו בצעדי ענק, כשבשבת הקרובה הליגה הישראלית תצא לדרך עם שלל  משחקים. עד אז, משטרת ישראל כמובן נערכת לכך והוציאה הודעה בה איחלה עונה מוצלחת ובטוחה וכמובן קראה לאוהדים להביע את תמיכתם בקבוצה באמצעים חוקיים ובטוחים.

בהודעה נכתב: “לקראת פתיחת משחקי הספורט, שיחלו בסופ”ש הקרוב, קיימה המשטרה שיח רציף עם נציגי הקבוצות, הנהלות הליגות, נציגי האוהדים וגורמי מקצוע נוספים, במטרה להעמיק את שיתוף הפעולה, לחזק את האמון ההדדי וליצור חווית ספורט מהנה ומכבדת לכלל הציבור.

“משטרת ישראל מדגישה כי שימוש באמצעי פירוטכניקה אסור במגרשים , מהווה סכנה ממשית לחיי אדם ועלול להביא לאסון. אנו קוראים לציבור האוהדים להביע את תמיכתם בקבוצות,  באמצעים חוקיים ובטוחים בלבד, המאפשרים אווירה ספורטיבית ססגונית. משטרת ישראל קוראת לציבור במסר ברור ‘לא לאלימות כן לספורט!’. המשטרה תמשיך להיות נוכחת במגרשי הספורט ובצירים המובילים לאירועים אלה וזאת על מנת לוודא שמירה על שלומו ובטחונו של הציבור.

“בתוך כך, מפכ”ל המשטרה, רנ”צ דני לוי, הנחה את המפקדים בשטח לפעול נגד גילויי אלימות והפרות סדר מכל סוג שהוא במגרשי הספורט, בדגש לכל מי שינסו להרוס אירועי ספורט בהתנהגות מסוכנת, פסולה וחסרת אחריות ויעשה שימוש פוחז באמצעים פירוטכניים, תוך סיכון ממשי לבטיחותם ושלומם של הסובבים. עוד הנחה המפכ”ל על מיצוי הדין עם אותם פורעי חוק והרחקתם מהמגרשים והביע הערכה וגיבוי לשוטרים אשר פועלים במגרשי הספורט למען בטחון ובטיחות הציבור”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */