נחמני סיכם, בהפועל חיפה מחכים לחתימה של כץ

לקראת משחק פתיחת העונה שלה בליגת העל ביום שבת הקרוב, בהפועל חיפה מחכים לבעלים יואב כץ כדי שיחתום על ההסכם שסוכם עקרונית עם החלוץ סתיו נחמני שעל מועמדותו פורסם לראשונה ב-ONE.

אחרי שחרור דור חוגי נוצר חלל בחלק הקדמי שנשען בעיקר על ג'בון איסט. מאמן הקבוצה, גל אראל, סימן את נחמני כאלטרנטיבה טובה. השחקן מוזכר גם כאופציה לבני ריינה, אך מולם אין כרגע שום משא ומתן.

במקביל לרצון להתחזק בחלוץ, מאחורי הקלעים קבוצת הרוכשים העתידית שהתגבשה בתקופה האחרונה נמצאת במצב של פינג פונג מול כץ בכל מה שנוגע לרכישה אפשרית. המשא ומתן נמשך למרות שהבעלים מכחיש בכל הזדמנות שיש משא ומתן כזה. בכל מקרה, אחד התנאים לעסקה תהיה לסגור את הנושא לפני תום מועד העברות ב-18.9.