יום חמישי, 21.08.2025 שעה 16:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

"הפועל נבנית להתמודד על האליפות בשנים הבאות"

פיני בלילי, שחקן העבר של האדומים, דיבר בתוכנית "שיחת היום" בערוץ ONE: "השנה צריך לכוון לפלייאוף העליון, שנה הבאה אירופה ולאחר מכן אליפות"

|
שחקני הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

ביום שבת זה יקרה: אחרי ציפייה גדולה מצד אוהדי הפועל ת”א, הקבוצה שלהם תחזור לליגת העל ותפתח אותה מול עירוני קריית שמונה. אקס האדומים, פיני בלילי, התראיין היום (חמישי) בתוכנית “שיחת היום” ודיבר על המועדון.

לאן הפועל תל אביב צריכה לכוון העונה?
”אני מאוד אהבתי את המסע”ת אתמול, במיוחד מה שגיא פרימור אמר. הוא אמר שהיא נבנית ובשיחות שיש לי איתו הוא אומר שהפועל ת”א צריכה להיות בחלק העליון. המטרה היא לבנות את הפועל ת”א לעוד שלוש שנים כדי שהיא תתמודד כל שנה על אליפות. השנה היא צריכה לכוון לפלייאוף עליון, זה לא דבר רע אחרי השנים הקשות. שנה הבאה להתמודד על אירופה ושנה אחרי אליפות. אתה יכול לפגוע בזרים ושבגלל המלחמה הזרים יברחו, אז כל מה שבונים יכול להיחרב. אני מקווה שהמלחמה תגמר והכל יהיה מאחורינו”. 

מי השחקן המרכזי של הפועל העונה?
”שאלה קשה. זו שנת המבחן של טוריאל. אם עוד 3 שנים טוריאל, בנימין ופיבן יהיו שם אז המצב יהיה טוב. הזרים שבאו לכאן זה לשנתיים ושלוש, זה אומר שהפועל הולכת ומסתכל תעל הטווח הארוך ולא כאן. הם לא חושבים נקודתית. הם מביאים שחקנים שאף אחד לא מוכן ויש שקט מופתי. אי אפשר לדעת אם יש מו”מ וזה לא דבר שקרה לפני”.

מה תהיה התוצאה בשבת?
0:2 להפועל

