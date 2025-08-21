מקדמה חשובה: 1:3 למכבי ת"א על דינמו קייב

השחקן המצטיין
דור פרץ, ציון: 9
שער ראשון העונה, ואז עוד אחד. לראשונה העונה, דור פרץ הזכיר מה הוא יודע לעשות ברחבה
השחקן המאכזב
קוסטיאנטין וויבצ'רנקו, ציון: 3
המגן השמאלי הותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים וסיים להם למעשה את הסיפור במשחק הזה
למשחק כזה ייחלו מתחילת העונה אוהדי, שחקני ואנשי מכבי תל אביב, כשהקבוצה פגשה אמש (חמישי) את דינמו קייב במסגרת שלב הפלייאוף של מוקדמות הליגה האירופית, ובמזג אוויר שהיה לעתים סוער בו ירד גם גשם שוטף, הצהובים שטפו את הדשא והשיגו מקדמה חשובה לגומלין עם 1:3 ב”משחק הביתי” בסרביה.
במשחק שנראה ב-180 מעלות שונה מהמפגש מול חאמרון ספרטנס, השליטה הייתה צהובה מהרגע הראשון, כשהודות לכריסטיאן בליץ’, דור פרץ הצליח להגיע למצב מסוכן כבר בדקה השמינית, אבל הצלה אדירה של השוער רוסלן נשרט מנעה שער מהיר. שלוש דקות בלבד לאחר מכן, פרץ הפעם זה שיצא עם רגלו על העליונה, כשהכניע את השוער מזווית לא פשוטה אחרי בישול של שגיב יחזקאל.
בהמשך, החמצות גדולות של אלעד מדמון ואושר ודידה, הותירו את הצהובים ביתרון נזיל, שנמחק עם המצב הראשון למסגרת של היריבה האוקראינית, שהחלה להיכנס למשחק ומצאה את הרשת מקרוב מרגליו של נזאר וולושין. השער הימם מעט את חניכיו של ז’רקו לאזטיץ’, שאיבדו מומנטום, אך ירדו למחצית ב-1:1.
החזרה מההפסקה בישרה טובות לאלופה הישראלית, כשראתה את שופט המשחק מוציא אדום לשחקן דינמו קייב, קוסטיאנטין ויווצ'רנקו, אחרי עבירה מסוכנת על יחזקאל. מכאן, המשחק שב לרגלי “המארחת”, ובדקה ה-58, שמונה דקות בלבד אחרי אותו אדום, יחזקאל היה זה שאמון על השבת ההובלה כשגלגל את הכדור לרשת מקרוב אחרי מסירה של בליץ’.
אחרי קצת יותר מעשר דקות, דור פרץ הזכיר לכולם בפעם השנייה במשחק, כמה הוא מסוכן בתוך הרחבה, כשהצליח להשתלט על מסירה של רוי חביבו, להתנער מהשומר שלו ולמצוא את הרשת, לרשום לעצמו צמד, ולהעלות את קבוצתו ליתרון בן שני שערים, שנשמר עד לשריקת הסיום.
למעשה, מעבר לניצחון החשוב שקידם את מכבי תל אביב צעד נוסף אל עבר שלב הליגה, לאזטיץ’ ושחקניו רשמו מספר ציוני דרך כשזה היה המשחק ה-200 של הצהובים באירופה, בנוסף לכך שלראשונה אחרי ארבעה מפגשים, הצליחו להשיג ניצחון על האלופה האוקראינית. בשבוע הבא שתי הקבוצות יפגשו לגומלין, כשהמטרה ברורה: להעפיל בפעם השנייה ברצף לליגה האירופית.
מחצית שניה
-
'90+6
- זהו זה! השופט שרק לסיום ההתמודדות! מכבי תל אביב עם מקדמה חשובה לגומלין, כשהיא מנצחת 1:3 את דינמו קייב בסרביה
-
'90+6
- רגע לפני סוף תוספת הזמן, גם מיקולה מיכאילנקו ספג כרטיס צהוב
-
'90+1
- טאראש מיחאבקו הצטרף אל רשימת המוצהבים
-
'90
- שתי דקות אחרי שקיבל צהוב, מיקולה שפארנקו סיים את חלקו במשחק. אולכסנדר יאטסיק נכנס
-
'89
- גם איסוף סיסוקו סיים את חלקו. איתמר נוי נכנס לעזור לקבוצתו
-
'89
- חילופים אחרונים אצל ז'רקו לאזטיץ', ששלח למערכה את נמניה סטואיץ' במקום מוחמד עלי קמארה
-
'88
- מיקולה שפארנקו נכנס לפנקס השופט עם כרטיס צהוב
-
'83
- שגיב יחזקאל סיים את חלקו במשחק. סייד אבו פרחי עלה לדקות הסיום
-
'81
- האורחת שלחה שחקנים קדימה כדי לנסות לצמק את התוצאה, כשהכדור הגיע אל רגליו של אדוארדו גררו, שניסה לכבוש אבל פגש את משפתי שהדף את הכדור אל מאחורי השער
-
'79
- שגיב יחזקאל ניסה את מזלו מרחוק עם בעיטה מסוכנת שפספסה במעט את המסגרת
-
'74
- נזאר וולושין הוחלף גם כן, כשוולדילסאב קאבייב עלה לדשא
-
'74
- וולאדיסלב ונאט סיים את חלקו בהתמודדות, כשאדוארדו גררו, אקס מכבי תל אביב, עלה לשחק מולה
-
'69
- מכבי תל אביב משייטת בדרך לניצחון! רוי רביבו הצליח למצוא את דור פרץ, שהתנער מהשומר שלו ובעט חזק לרשת כדי להשלים צמד ולהעלות את קבוצתו ל-1:3
-
'67
- יון ניקולאסקו נשלח למערכה גם כן במקום אלעד מדמון
-
'67
- עידו שחר עלה למשחק אצל מכבי תל אביב במקום מבשל השער השני, כריסטיאן בליץ'
-
'62
- כריסטיאן בליץ' נכנס לפנקסו של השופט אחרי שגלש לרגליו של וולאדיסלב ונאט
-
'61
- יחזקאל רצה להשלים צמד מהיר כשבעט כדור חד לפינה אבל הפעם השוער היה ערני והדף
-
'58
- היתרון שוב צהוב! החיסרון המספרי נתן אותותיו בשלב מוקדם, כשאושר דוידה הצליח לנצל בור בהגנה כדי לשלוח את כריסטיאן בליץ', שמצא בכדור רוחב את שגיב יחזקאל פנוי מול שער חשוף והאחרון, שבישל את הגול לדור פרץ, כבש בקלות את השני לזכות קבוצתו והשיב את ההובלה
-
'54
- גם אולכסנדר פיחליונוק פינה את מקומו בשביל דניס פופוב, שנכנס לעבות את ההגנה
-
'54
- חילוף כפול בשורות דינמו קייב, כשוולודימיר בראז'קו החליף את אנדריי ירמולנקו
-
'50
- כרטיס אדום לקוסטיאנטין ויווצ'רנקו! המגן של דינמו קייב ביצע כניסה מסוכנת וספג אדום ישיר. בעקבות ההחלטה של השופט, הצהוב שנשלף דקה לפני כן לאיסוף סיסוקו, בוטל
-
'49
- השופט נקרא ל-VAR על מנת לראות האם צריך לשלוף כרטיס אדום לקוסטיאנין ויווצ'רנקו
מחצית ראשונה
-
'42
- איסוף סיסוקו שלח כדור לרוי רביבו, שחיכה על סף הרחבה ושיגר בעיטה שנהדפה באקרובטיות על ידי נשרט אל מאחורי השער
-
'38
- האלופה האוקראינית הגבירה קצב, כשהפעם היה תורו של אולכסנדר פיחליונוק לסכן את שערו של משפתי. הקשר ניסה לסובב את הבעיטה לצדה השמאלי של המסגרת, אבל שוער מכבי תל אביב היה ערני, זינק וקלט את הכדור בבטחה
-
'32
- שער! דינמו קייב הצליחה להשוות במצב הראשון שלה למסגרת! וולאדיסלב ונאט הצליח להכניס כדור עומק לנזאר וולושין, שברח לשומר שלו. טייריס אסאנטה ניסה להספיק לסגור אותו, אבל איחר כשחלוץ האוקראינים בעט לתוך שערו של רועי משפתי
-
'29
- אחרי 29 דקות, מצב ראשון לזכות האורחת מאוקראינה, כשוולאדיסלב ונאט הצליח להשתלט על כדור ברחבת הצהובים, ברח לשומר שלו ובעט כדור שטוח שהלך החוצה
-
'25
- כרטיס צהוב ראשון במשחק נשלף לעבור של נזאר וולושין, שניסה לסחוט פנדל משגיב יחזקאל. השופט החליט שזו צלילה והכניס את שמו לפנקס
-
'22
- אושר דוידה ביצע מהלך זהה למה שניסה לעשות קודם לכן, כשחתך מהקו הימני לכיוון המרכז, אלא שהפעם החליט לבעוט כדור עוצמתי לפינה הרחוקה. לרוע מזלו, הבעיטה אמנם כבר הכניעה את נשרט, אך נעצרה בקורה
-
'19
- אלעד מדמון רצה להצטרף לרחבה והחל לרקוד כשהצליח לעבור בין לא פחות מארבעה(!) שחקנים בשטח צפוף, כשלבסוף בעט כדור שנהדף גם כן על ידי נשרט
-
'17
- הצהובים שולטים ללא עוררין במשחק והגיעו למצב נוסף, כשאושר דוידה הצליח להתל בשומר שלו, ומקצה הרחבה בעט לידיו של שוער דינמו קייב שקלט את הכדור
-
'11
- שער! את זה נשרט כבר לא יעצור! כדור עומק אדיר על שטח קטן של שגיב יחזקאל מצא את דור פרץ, שמזווית הרבה יותר קשה הצליח הפעם למצוא את הרשת, ולרשום שער ראשון למכבי תל אביב, ושער ראשון גם לו לעונה הזו
-
'8
- מכבי תל אביב עם החמצת ענק מרגלי דור פרץ, כבר בהזדמנות הראשונה שלה! כריסטיאן בליץ' הצליח לחטוף כדור באזור מסוכן ושחרר את פרץ. הקפטן נותר באחד על אחד מול שוער היריבה ברחבה, אבל השוער רוסלן נשרט שלח את ידו ומנע שער מוקדם
-
'1
- זהו משחקה ה-200 של מכבי תל אביב במסגרת אירופית. יותר מכל קבוצה ישראלית אחרת
-
'1
- השופט גיורגי קרואשווילי הוציא את משחק הפלייאוף לדרך! האם מכבי תל אביב תצליח להשיג מקדמה "ביתית" לקראת הגומלין?