יום חמישי, 04.12.2025 שעה 14:51

שחקני מכבי ת"א מאושרים (רויטרס)

מקדמה חשובה: 1:3 למכבי ת"א על דינמו קייב

הצהובים נראו נהדר משריקת הפתיחה והצליחו להשיג ניצחון לפני הגומלין בפלייאוף מוק' הליגה האירופית. צמד לדור פרץ, שגיב יחזקאל בלט עם שער ובישול

מערכת ONE | 21/08/2025 21:15
יום חמישי, 21/08/2025, 21:10אצטדיון TSC Arenaהליגה האירופית - פלייאוף
דינמו קייב
שער נזאר וולושין (32)
כרטיס אדום קוסטיאנטין וויבצ'רנקו (50)
הסתיים
3 1
שופט: גיורגי קרואשווילי
שער דור פרץ (12)
שער שגיב יחזקאל (58)
שער דור פרץ (69)
מכבי ת"א
הליגה האירופית 25-26
122-115ליון1
125-125מיטיולן2
123-85אסטון וילה3
113-85פרייבורג4
113-85בטיס5
115-95פרנצווארוש6
105-95בראגה7
104-75פורטו8
105-75גנק9
97-115סלטה ויגו10
96-105ליל11
94-85שטוטגרט12
92-65ויקטוריה פלזן13
97-95פנאתינייקוס14
95-75רומא15
85-95נוטינגהאם פורסט16
87-105פאוק סלוניקי17
84-75בולוניה18
83-65בראן19
85-55פנרבחצ'ה20
78-75סלטיק21
75-45הכוכב האדום22
710-75דינמו זאגרב23
67-75פ.צ. באזל24
611-85לודוגורץ25
612-75יאנג בויז26
69-45גו אהד איגלס27
47-45שטורם גראץ28
310-55רד בול זלצבורג29
39-45פיינורד30
38-35סטיאווה בוקרשט31
17-25אוטרכט32
19-25גלאזגו ריינג'רס33
110-25מאלמו34
114-15מכבי ת"א35
012-45ניס36
דעת המבקר
השחקן המצטיין
דור פרץ, ציון: 9
שער ראשון העונה, ואז עוד אחד. לראשונה העונה, דור פרץ הזכיר מה הוא יודע לעשות ברחבה
השחקן המאכזב
קוסטיאנטין וויבצ'רנקו, ציון: 3
המגן השמאלי הותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים וסיים להם למעשה את הסיפור במשחק הזה
הרכבים וציונים
 
 

למשחק כזה ייחלו מתחילת העונה אוהדי, שחקני ואנשי מכבי תל אביב, כשהקבוצה פגשה אמש (חמישי) את דינמו קייב במסגרת שלב הפלייאוף של מוקדמות הליגה האירופית, ובמזג אוויר שהיה לעתים סוער בו ירד גם גשם שוטף, הצהובים שטפו את הדשא והשיגו מקדמה חשובה לגומלין עם 1:3 ב”משחק הביתי” בסרביה.

במשחק שנראה ב-180 מעלות שונה מהמפגש מול חאמרון ספרטנס, השליטה הייתה צהובה מהרגע הראשון, כשהודות לכריסטיאן בליץ’, דור פרץ הצליח להגיע למצב מסוכן כבר בדקה השמינית, אבל הצלה אדירה של השוער רוסלן נשרט מנעה שער מהיר. שלוש דקות בלבד לאחר מכן, פרץ הפעם זה שיצא עם רגלו על העליונה, כשהכניע את השוער מזווית לא פשוטה אחרי בישול של שגיב יחזקאל.

בהמשך, החמצות גדולות של אלעד מדמון ואושר ודידה, הותירו את הצהובים ביתרון נזיל, שנמחק עם המצב הראשון למסגרת של היריבה האוקראינית, שהחלה להיכנס למשחק ומצאה את הרשת מקרוב מרגליו של נזאר וולושין. השער הימם מעט את חניכיו של ז’רקו לאזטיץ’, שאיבדו מומנטום, אך ירדו למחצית ב-1:1.

החזרה מההפסקה בישרה טובות לאלופה הישראלית, כשראתה את שופט המשחק מוציא אדום לשחקן דינמו קייב, קוסטיאנטין ויווצ'רנקו, אחרי עבירה מסוכנת על יחזקאל. מכאן, המשחק שב לרגלי “המארחת”, ובדקה ה-58, שמונה דקות בלבד אחרי אותו אדום, יחזקאל היה זה שאמון על השבת ההובלה כשגלגל את הכדור לרשת מקרוב אחרי מסירה של בליץ’.

אחרי קצת יותר מעשר דקות, דור פרץ הזכיר לכולם בפעם השנייה במשחק, כמה הוא מסוכן בתוך הרחבה, כשהצליח להשתלט על מסירה של רוי חביבו, להתנער מהשומר שלו ולמצוא את הרשת, לרשום לעצמו צמד, ולהעלות את קבוצתו ליתרון בן שני שערים, שנשמר עד לשריקת הסיום.

למעשה, מעבר לניצחון החשוב שקידם את מכבי תל אביב צעד נוסף אל עבר שלב הליגה, לאזטיץ’ ושחקניו רשמו מספר ציוני דרך כשזה היה המשחק ה-200 של הצהובים באירופה, בנוסף לכך שלראשונה אחרי ארבעה מפגשים, הצליחו להשיג ניצחון על האלופה האוקראינית. בשבוע הבא שתי הקבוצות יפגשו לגומלין, כשהמטרה ברורה: להעפיל בפעם השנייה ברצף לליגה האירופית.

מחצית שניה
  • '90+6
  • החלטת שופט
  • זהו זה! השופט שרק לסיום ההתמודדות! מכבי תל אביב עם מקדמה חשובה לגומלין, כשהיא מנצחת 1:3 את דינמו קייב בסרביה
  • '90+6
  • כרטיס צהוב
  • רגע לפני סוף תוספת הזמן, גם מיקולה מיכאילנקו ספג כרטיס צהוב
  • '90+1
  • כרטיס צהוב
  • טאראש מיחאבקו הצטרף אל רשימת המוצהבים
עידו שחר מוכשל (רויטרס)עידו שחר מוכשל (רויטרס)
  • '90
  • חילוף
  • שתי דקות אחרי שקיבל צהוב, מיקולה שפארנקו סיים את חלקו במשחק. אולכסנדר יאטסיק נכנס
  • '89
  • חילוף
  • גם איסוף סיסוקו סיים את חלקו. איתמר נוי נכנס לעזור לקבוצתו
  • '89
  • חילוף
  • חילופים אחרונים אצל ז'רקו לאזטיץ', ששלח למערכה את נמניה סטואיץ' במקום מוחמד עלי קמארה
  • '88
  • כרטיס צהוב
  • מיקולה שפארנקו נכנס לפנקס השופט עם כרטיס צהוב
  • '83
  • חילוף
  • שגיב יחזקאל סיים את חלקו במשחק. סייד אבו פרחי עלה לדקות הסיום
  • '81
  • החמצה
  • האורחת שלחה שחקנים קדימה כדי לנסות לצמק את התוצאה, כשהכדור הגיע אל רגליו של אדוארדו גררו, שניסה לכבוש אבל פגש את משפתי שהדף את הכדור אל מאחורי השער
שגיב יחזקאל מדלג (רויטרס)שגיב יחזקאל מדלג (רויטרס)
  • '79
  • החמצה
  • שגיב יחזקאל ניסה את מזלו מרחוק עם בעיטה מסוכנת שפספסה במעט את המסגרת
  • '74
  • חילוף
  • נזאר וולושין הוחלף גם כן, כשוולדילסאב קאבייב עלה לדשא
  • '74
  • חילוף
  • וולאדיסלב ונאט סיים את חלקו בהתמודדות, כשאדוארדו גררו, אקס מכבי תל אביב, עלה לשחק מולה
שחקני מכבי תל אביב חוגגים עם דור פרץ (רויטרס)שחקני מכבי תל אביב חוגגים עם דור פרץ (רויטרס)
  • '69
  • שער
  • מכבי תל אביב משייטת בדרך לניצחון! רוי רביבו הצליח למצוא את דור פרץ, שהתנער מהשומר שלו ובעט חזק לרשת כדי להשלים צמד ולהעלות את קבוצתו ל-1:3
  • '67
  • חילוף
  • יון ניקולאסקו נשלח למערכה גם כן במקום אלעד מדמון
  • '67
  • חילוף
  • עידו שחר עלה למשחק אצל מכבי תל אביב במקום מבשל השער השני, כריסטיאן בליץ'
  • '62
  • כרטיס צהוב
  • כריסטיאן בליץ' נכנס לפנקסו של השופט אחרי שגלש לרגליו של וולאדיסלב ונאט
  • '61
  • החמצה
  • יחזקאל רצה להשלים צמד מהיר כשבעט כדור חד לפינה אבל הפעם השוער היה ערני והדף
שגיב יחזקאל חוגג את השער שכבש (האתר הרשמי של מכבי ת&qout;א)שגיב יחזקאל חוגג את השער שכבש (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
  • '58
  • שער
  • היתרון שוב צהוב! החיסרון המספרי נתן אותותיו בשלב מוקדם, כשאושר דוידה הצליח לנצל בור בהגנה כדי לשלוח את כריסטיאן בליץ', שמצא בכדור רוחב את שגיב יחזקאל פנוי מול שער חשוף והאחרון, שבישל את הגול לדור פרץ, כבש בקלות את השני לזכות קבוצתו והשיב את ההובלה
  • '54
  • חילוף
  • גם אולכסנדר פיחליונוק פינה את מקומו בשביל דניס פופוב, שנכנס לעבות את ההגנה
  • '54
  • חילוף
  • חילוף כפול בשורות דינמו קייב, כשוולודימיר בראז'קו החליף את אנדריי ירמולנקו
כריסטיאן בליץ' במרדף (רויטרס)כריסטיאן בליץ' במרדף (רויטרס)
  • '50
  • כרטיס אדום
  • כרטיס אדום לקוסטיאנטין ויווצ'רנקו! המגן של דינמו קייב ביצע כניסה מסוכנת וספג אדום ישיר. בעקבות ההחלטה של השופט, הצהוב שנשלף דקה לפני כן לאיסוף סיסוקו, בוטל
  • '49
  • החלטת שופט
  • השופט נקרא ל-VAR על מנת לראות האם צריך לשלוף כרטיס אדום לקוסטיאנין ויווצ'רנקו
מחצית ראשונה
  • '42
  • החמצה
  • איסוף סיסוקו שלח כדור לרוי רביבו, שחיכה על סף הרחבה ושיגר בעיטה שנהדפה באקרובטיות על ידי נשרט אל מאחורי השער
  • '38
  • החמצה
  • האלופה האוקראינית הגבירה קצב, כשהפעם היה תורו של אולכסנדר פיחליונוק לסכן את שערו של משפתי. הקשר ניסה לסובב את הבעיטה לצדה השמאלי של המסגרת, אבל שוער מכבי תל אביב היה ערני, זינק וקלט את הכדור בבטחה
שחקני דינמו קייב חוגגים את שער השוויון (רויטרס)שחקני דינמו קייב חוגגים את שער השוויון (רויטרס)
  • '32
  • שער
  • שער! דינמו קייב הצליחה להשוות במצב הראשון שלה למסגרת! וולאדיסלב ונאט הצליח להכניס כדור עומק לנזאר וולושין, שברח לשומר שלו. טייריס אסאנטה ניסה להספיק לסגור אותו, אבל איחר כשחלוץ האוקראינים בעט לתוך שערו של רועי משפתי
  • '29
  • החמצה
  • אחרי 29 דקות, מצב ראשון לזכות האורחת מאוקראינה, כשוולאדיסלב ונאט הצליח להשתלט על כדור ברחבת הצהובים, ברח לשומר שלו ובעט כדור שטוח שהלך החוצה
  • '25
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב ראשון במשחק נשלף לעבור של נזאר וולושין, שניסה לסחוט פנדל משגיב יחזקאל. השופט החליט שזו צלילה והכניס את שמו לפנקס
איסוף סיסוקו עם הכדור (רויטרס)איסוף סיסוקו עם הכדור (רויטרס)
  • '22
  • החמצה
  • אושר דוידה ביצע מהלך זהה למה שניסה לעשות קודם לכן, כשחתך מהקו הימני לכיוון המרכז, אלא שהפעם החליט לבעוט כדור עוצמתי לפינה הרחוקה. לרוע מזלו, הבעיטה אמנם כבר הכניעה את נשרט, אך נעצרה בקורה
  • '19
  • החמצה
  • אלעד מדמון רצה להצטרף לרחבה והחל לרקוד כשהצליח לעבור בין לא פחות מארבעה(!) שחקנים בשטח צפוף, כשלבסוף בעט כדור שנהדף גם כן על ידי נשרט
  • '17
  • החמצה
  • הצהובים שולטים ללא עוררין במשחק והגיעו למצב נוסף, כשאושר דוידה הצליח להתל בשומר שלו, ומקצה הרחבה בעט לידיו של שוער דינמו קייב שקלט את הכדור
מכבי ת&qout;א חוגגת עם דור פרץ (האתר הרשמי של מכבי ת&qout;א)מכבי ת"א חוגגת עם דור פרץ (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
דור פרץ מאושר (האתר הרשמי של מכבי ת&qout;א)דור פרץ מאושר (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
דור פרץ כובש (האתר הרשמי של מכבי ת&qout;א)דור פרץ כובש (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
  • '11
  • שער
  • שער! את זה נשרט כבר לא יעצור! כדור עומק אדיר על שטח קטן של שגיב יחזקאל מצא את דור פרץ, שמזווית הרבה יותר קשה הצליח הפעם למצוא את הרשת, ולרשום שער ראשון למכבי תל אביב, ושער ראשון גם לו לעונה הזו
כל העיניים על שגיב יחזקאל (רויטרס)כל העיניים על שגיב יחזקאל (רויטרס)
  • '8
  • החמצה
  • מכבי תל אביב עם החמצת ענק מרגלי דור פרץ, כבר בהזדמנות הראשונה שלה! כריסטיאן בליץ' הצליח לחטוף כדור באזור מסוכן ושחרר את פרץ. הקפטן נותר באחד על אחד מול שוער היריבה ברחבה, אבל השוער רוסלן נשרט שלח את ידו ומנע שער מוקדם
  • '1
  • אחר
  • זהו משחקה ה-200 של מכבי תל אביב במסגרת אירופית. יותר מכל קבוצה ישראלית אחרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט גיורגי קרואשווילי הוציא את משחק הפלייאוף לדרך! האם מכבי תל אביב תצליח להשיג מקדמה "ביתית" לקראת הגומלין?
שחקני מכבי ת&qout;א ודינמו קייב לפני המשחק (רויטרס)שחקני מכבי ת"א ודינמו קייב לפני המשחק (רויטרס)
איסוף סיסוקו בחימום (רויטרס)איסוף סיסוקו בחימום (רויטרס)
