מקדמה חשובה: 1:3 למכבי ת"א על דינמו קייב

דעת המבקר

השחקן המצטיין דור פרץ, ציון: 9

השחקן המצטיין דור פרץ, ציון: 9

שער ראשון העונה, ואז עוד אחד. לראשונה העונה, דור פרץ הזכיר מה הוא יודע לעשות ברחבה

השחקן המאכזב קוסטיאנטין וויבצ'רנקו, ציון: 3

המגן השמאלי הותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים וסיים להם למעשה את הסיפור במשחק הזה

הרכבים וציונים

למשחק כזה ייחלו מתחילת העונה אוהדי, שחקני ואנשי מכבי תל אביב, כשהקבוצה פגשה אמש (חמישי) את דינמו קייב במסגרת שלב הפלייאוף של מוקדמות הליגה האירופית, ובמזג אוויר שהיה לעתים סוער בו ירד גם גשם שוטף, הצהובים שטפו את הדשא והשיגו מקדמה חשובה לגומלין עם 1:3 ב”משחק הביתי” בסרביה.

במשחק שנראה ב-180 מעלות שונה מהמפגש מול חאמרון ספרטנס, השליטה הייתה צהובה מהרגע הראשון, כשהודות לכריסטיאן בליץ’, דור פרץ הצליח להגיע למצב מסוכן כבר בדקה השמינית, אבל הצלה אדירה של השוער רוסלן נשרט מנעה שער מהיר. שלוש דקות בלבד לאחר מכן, פרץ הפעם זה שיצא עם רגלו על העליונה, כשהכניע את השוער מזווית לא פשוטה אחרי בישול של שגיב יחזקאל.

בהמשך, החמצות גדולות של אלעד מדמון ואושר ודידה, הותירו את הצהובים ביתרון נזיל, שנמחק עם המצב הראשון למסגרת של היריבה האוקראינית, שהחלה להיכנס למשחק ומצאה את הרשת מקרוב מרגליו של נזאר וולושין. השער הימם מעט את חניכיו של ז’רקו לאזטיץ’, שאיבדו מומנטום, אך ירדו למחצית ב-1:1.

החזרה מההפסקה בישרה טובות לאלופה הישראלית, כשראתה את שופט המשחק מוציא אדום לשחקן דינמו קייב, קוסטיאנטין ויווצ'רנקו, אחרי עבירה מסוכנת על יחזקאל. מכאן, המשחק שב לרגלי “המארחת”, ובדקה ה-58, שמונה דקות בלבד אחרי אותו אדום, יחזקאל היה זה שאמון על השבת ההובלה כשגלגל את הכדור לרשת מקרוב אחרי מסירה של בליץ’.

אחרי קצת יותר מעשר דקות, דור פרץ הזכיר לכולם בפעם השנייה במשחק, כמה הוא מסוכן בתוך הרחבה, כשהצליח להשתלט על מסירה של רוי חביבו, להתנער מהשומר שלו ולמצוא את הרשת, לרשום לעצמו צמד, ולהעלות את קבוצתו ליתרון בן שני שערים, שנשמר עד לשריקת הסיום.

למעשה, מעבר לניצחון החשוב שקידם את מכבי תל אביב צעד נוסף אל עבר שלב הליגה, לאזטיץ’ ושחקניו רשמו מספר ציוני דרך כשזה היה המשחק ה-200 של הצהובים באירופה, בנוסף לכך שלראשונה אחרי ארבעה מפגשים, הצליחו להשיג ניצחון על האלופה האוקראינית. בשבוע הבא שתי הקבוצות יפגשו לגומלין, כשהמטרה ברורה: להעפיל בפעם השנייה ברצף לליגה האירופית.