ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

אבנעזר ממאטה חתם בהפועל כפר שלם

החלוץ הושאל מאשדוד ויאחד כוחות עם המאמן אלי לוי. אחמד חלאילה חתם בהפועל חדרה אחרי שנפלה הצטרפותו לפלובדיב הבולגרית, גם הבלם ספיר איטח הצטרף

|
אבנעזר ממאטה בכפר שלם (באדיבות המועדון)
אבנעזר ממאטה בכפר שלם (באדיבות המועדון)

עכשיו זה רשמי: חיזוק משמעותי להפועל כפר שלם, כאשר החלוץ אבנעזר ממאטה חתם במדי הקבוצה ויצטרך בעסקת השאלה ממ.ס אשדוד ויאחד כוחות עם המאמן אלי לוי.

ממאטה כבש תשעה שערים במדי הקבוצה מעיר הנמל בשלוש השנים שלו בקבוצה ויצטרף לחוד ההתקפה שכולל את שלומי אזולאי, נועם שחר ואור רויזמן. הוא עשוי להיכלל בסגל כבר למשחק מול מכבי פ"ת ביום שני.

חיזוק משמעותי גם לחלק הקדמי של הפועל חדרה. הבוקר (חמישי) חתם בקבוצה החלוץ אחמד חלאילה, שכבר חתם במדי פלובדיב הבולגרית, אך העסקה נפלה בשל בעיות ברישיון העבודה (24).

אחמד חלאילה (חגאחמד חלאילה (חג'אג' רחאל)

חלאילה כבש אשתקד 15 שערים בכל המסגרות במדי הפועל עפולה וערך הבוקר את אימון הבכורה במדי הקבוצה. הוא אמור להיות בסגל למשחק הליגה הראשון ביום שני מול כפר קאסם.

בחדרה לא הסתפקו בחלאילה: גם הבלם ספיר איטח חתם במועדון באמצעות סוכנו ירון ברנס. איטח העפיל בשנה שעברה עם הפועל כפר סבא לפלייאוף העליון, כאשר עוד קודם לכן שיחק במדי בני יהודה, הפועל עכו והפועל פ"ת.

