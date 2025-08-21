יום חמישי, 21.08.2025 שעה 12:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

מחקר קבע: דור תורג'מן נמכר במחיר מציאה

על פי ה-CIES, המכון למחקר כדורגל, החלוץ הישראלי שנמכר ממכבי תל אביב לניו אינגלנד רבולושן מה-MLS תמורת 6 מיליון דולר, שווה מעל פי 1.5 יותר

|
דור תורג'מן (ראובן שוורץ)
דור תורג'מן (ראובן שוורץ)

מכבי תל אביב רשמה אמש (רביעי) עוד אקזיט מרשים כאשר מכרה את דור תורג’מן לניו אינגלנד רבולושן מה-MLS תמורת 6 מיליון דולר ועוד מיליון דולר בונוסים שתלויים בהישגיות של החלוץ במועדון, כאשר הבונוסים מתחלקים לפי נקודות שנקבעו מראש. בנוסף, הצהובים יזכו ב-25% מהרווח במקרה של מכירה עתידית.

אבל האם הצהובים היו יכולים לקבל יותר עבור החלוץ? על פי ה-CIES, המכון לחקר הכדורגל, עושה רושם שכן. באתר, שמודד את שווי השחקנים על פי מספר פרמטרים שונים, ה”מחיר ההוגן” עבור תורג’מן יכול להגיע למעל פי 1.5 מהמחיר בו נמכר – 9.4 מיליון דולר. 

תורג’מן זכה בשתי אליפויות עם מכבי תל אביב, אצלה עלה לבוגרים ממחלקת הנוער. הוא שיחק כבר 114 משחקים בגיל 21 בלבד במדים הצהובים, ורשם 32 שערים בנוסף ל-10 בישולים. כעת, אחרי ערן זהבי, ז’רקו לאזטיץ’ איבד חלוץ נוסף מהסגל שלו בדמות הכישרון מהנוער.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק נגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */