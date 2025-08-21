מחקר קבע: דור תורג'מן נמכר במחיר מציאה

מכבי תל אביב רשמה אמש (רביעי) עוד אקזיט מרשים כאשר מכרה את דור תורג’מן לניו אינגלנד רבולושן מה-MLS תמורת 6 מיליון דולר ועוד מיליון דולר בונוסים שתלויים בהישגיות של החלוץ במועדון, כאשר הבונוסים מתחלקים לפי נקודות שנקבעו מראש. בנוסף, הצהובים יזכו ב-25% מהרווח במקרה של מכירה עתידית.

אבל האם הצהובים היו יכולים לקבל יותר עבור החלוץ? על פי ה-CIES, המכון לחקר הכדורגל, עושה רושם שכן. באתר, שמודד את שווי השחקנים על פי מספר פרמטרים שונים, ה”מחיר ההוגן” עבור תורג’מן יכול להגיע למעל פי 1.5 מהמחיר בו נמכר – 9.4 מיליון דולר.

תורג’מן זכה בשתי אליפויות עם מכבי תל אביב, אצלה עלה לבוגרים ממחלקת הנוער. הוא שיחק כבר 114 משחקים בגיל 21 בלבד במדים הצהובים, ורשם 32 שערים בנוסף ל-10 בישולים. כעת, אחרי ערן זהבי, ז’רקו לאזטיץ’ איבד חלוץ נוסף מהסגל שלו בדמות הכישרון מהנוער.