קייס גאנם חתם רשמית בשריף טירספול

קייס גאנם עובר לשחק בחו"ל: החלוץ חתם על חוזה לשנתיים בשורות שריף טירספול המולדבית. הוא ירוויח בשנה הראשונה 180 אלף אירו פלוס בונוסים, ובשנה השנייה 200 אלף אירו פלוס בונוסים. הוא חתם באמצעות סוכניו השומי חטאב ואדם מילאד.

לאורך כל הדרך גאנם רצה לצאת לחו"ל ולהתחיל קריירה אירופית למרות כל ההצעות וההתעניינות בו. הפועל חיפה, הפועל תל אביב, בני ריינה, הפועל פתח תקווה ומ.ס אשדוד התעניינו בו, אך בסוף הוא בחר בהצעה של שריף טירספול.

שריף טירספול מוליכה את הליגה המולדבית עם 22 נקודות מתשעה מחזורים והיא מוליכה על פני פטרוקוב בפער של ארבע נקודות. היא זכתה ב-21 אליפויות, אבל האחרונה שבהן הייתה בעונת 2022/23.

קייס גאנם (שחר גרוס)

שריף העפילה ארבע פעמים לשלב הבתים של הליגה האירופית וגם עלתה לליגת האלופות בעונת 2021/22. הניצחון הזכור ביותר שלה מאותה עונה היה ה-1:2 על ריאל מדריד בסנטיאגו ברנבאו.

שריף היא קבוצתו הראשונה של גאנם בחו"ל אחרי ששיחק במהלך הקריירה בהפועל ניר רמה"ש, הפועל רעננה, הפועל ב"ש, הפועל חיפה, הפועל ת"א ובני ריינה.