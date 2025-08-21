יום חמישי, 21.08.2025 שעה 12:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

שועה הופרד משאר שחקני בית"ר והתאמן בצד

למרות הודעת המועדון, הקפטן התאמן עם מאמן כושר, בארגון השחקנים בודקים האם זה חוקי. באמירויות שועה הוזכר בהקשר של שבאב אל אהלי, בה משחק דאבור

|
ירדן שועה באימון בית
ירדן שועה באימון בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

למרות שבהודעה הרשמית של בית״ר ירושלים בנוגע לירדן שועה נכתב כי יחזור לאימונים, היום (חמישי) חזרה הקבוצה להתאמן והקפטן לא התאמן עם הקבוצה. במקום זאת הוא התבקש להתאמן בצד, רק עם מאמן כושר. 

בהודעה הרשמית של המועדון נכתב: ״בוועדת המשמעת שהתקיימה בעניינו של קפטן הקבוצה, ירדן שועה, נקבע כי הוא יחזור לאימונים ביום שלישי הקרוב, ישלם קנס ויחזור לסגל לאחר המשחק מול בני סכנין״. 

היום חזרה הקבוצה להתאמן בבית וגן, שועה הופרד משאר השחקנים בזמן העלייה לכר הדשא וערך אימון עם מאמן כושר ללא אימון קבוצתי. 

בבית״ר אומרים כי זה חוקי ושאין באקט הזה עבירה על חוקי פיפ״א. בארגון השחקנים בודקים את הנושא בכדי לבחון האם יש פגיעה חוקית בשחקן והאם התקנון מתייחס לסיטואציה שמתרחשת בבית״ר. 

ירדן שועה (עמרי שטיין)ירדן שועה (עמרי שטיין)

בתוך כך, לאחרונה פורסם באיחוד האמירויות שהשם של שועה נקשר לשבאב אל אהלי, בה משחק מונאס דאבור. עדיין לא ברור לאן זה יתפתח וצריך לזכור שבקיץ היה לשועה סעיף שחרור שתוקפו פג, אבל נשאלת השאלה האם בעקבות האירועים האחרונים הוא ידרוש לעזוב את בית”ר.

מלבד הסיפור עם שועה, בית״ר למעשה מתחילה את ההכנות למשחק מול סכנין ביום שני. אחרי הניצחון 0:5 על הפועל חיפה בחצי גמר גביע הטוטו, ברק יצחקי יעביר מסר לשחקנים כי ביום שני הכל מתחיל מחדש, זה משחק ליגה ושצריך להגיע מפוקסים עם רגליים על הקרקע.

“אנחנו זוכרים מה קרה לנו אחרי החמישייה מול סוטייסקה, קיבלנו שלישייה מריגה, אין פה מקום לבוא זחוחים למשחק ביום שני ולא משנה באיזה סגל תגיע סכנין״, אומרים בבית וגן.

יצחקי: הדרך שלנו לא תלויה בשחקן כזה או אחר
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */