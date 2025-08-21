המועד נקבע: אזה יעבור מחר בדיקות בארסנל

ליגות רבות ברחבי אירופה ובעולם כבר יצאו לדרך, אך חלון ההעברות עדיין נמצא בעיצומו כשהקבוצות עושות כל שביכולתן על מנת לחזק את סגלן. אנחנו כאן ב-ONE באנו לעשות לכם סדר בעונת המלפפונים עם כל ההעברות הרשמיות והדיווחים החמים.

דיווחים חמים

# לפי העיתונאי הבכיר פבריציו רומאנו, אברצ’י אזה קשרה של קריסטל פאלאס שבחר לעבור לארסנל על אף הסיכום שהיה לו עם טוטהאם, יעבור את הבדיקות הרפואיות אצל התותחנים מחר, לאחר משחקה של קבוצתו הנוכחית הערב במסגרת פלייאוף הקונפרנס ליג. לפי הדיווחים סכום העברתו יהיה כ-67.5 מיליון ליש”ט, והכוכב האנגלי יחתום בקבוצתו של ארטטה למשך 5 שנים.

# אחרי שאיבדה את אברצ׳י אזה לארסנל, טוטנהאם מתכננת ללכת בכל הכח על שחקן התקפה אחר. לפי דיווחו של ניקולו שירה, התרנגולים מתכננים להגיש הצעה משודרגת למנצ’סטר סיטי על סאביניו, זאת לאחר שהצעה על סך 50 מיליון אירו כבר נדחתה. שחקן הכנף הברזילאי כבר סיכם עם הקבוצה מלונדון על תנאים אישיים וחוזה עד 2030 עם אופציה לעונה נוספת.

# לפי פבריציו רומאנו, קשר ברייטון חוליו אנסיסו סגר בצ’לסי, שתשלם עבורו 20 מיליון אירו. הפרגוואי יחתום על חוזה עד 2031 עם אופציה לעונה נוספת, ויושאל בעונה הקרובה לשטרסבורג הצרפתית שנמצא תחת אותה הבעלות של הבלוז. בלונדון כאמור, השחקן ישתף פעולה עם מאמנו לשעבר בברייטון, אנסו מארסקה.

חוליו אנסיסו מתבדח עם אנסו מארסקה, בקרוב ישתפו פעולה (IMAGO)

# לפי דיווח בהולנד, ראן הצרפתית מוכנה לשלם מעל ל-20 מייון אירו על מנת לרכוש את חלוץ אייאקס – בריאן ברובי. המועדונים נמצאים המשא ומתן ומשוכנעים שיוכלו להגיע להסכם, כשכרגע המכשול העיקרי הוא האם המועדון מצרפת יצליח לשכנע את החלוץ ההולנדי שזה המקום הנכון עבורו מבחינה כלכלית וספורטיבית.

שחקני אייאקס מפרגנים לבריאן ברוביי (רויטרס)

# דוגלאס לואיס, שחקנה של יובנטוס, צפוי לנחות היום באנגליה על מנת להשלים בדיקות רפואיות ולחתום בנוטינגהאם פורסט. העסקה צפויה להיות בהשאלה, כשלאחר מספר מסוים של הופעות הופכת לרכישה, כך מדווח העיתונאי מתיאו מורטו.