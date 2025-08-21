"פלורס יודע כמה חשוב שנבוא בגישה הכי טובה"

במכבי חיפה מצפים לקהל של 28 אלף אוהדים בסמי עופר במשחק מול בני ריינה שיפתח באופן רשמי את הליגה בשבת הקרובה. 1000 כרטיסים הוקצו לטובת אוהדי ריינה שיתמקמו ביציע האורחים.

אתמול (רביעי) הקבוצה חידשה את אימוניה ללא גיא מלמד שסובל ממתיחה בשריר הירך האחורי וללא עיליי חג'ג' שהתאמן בצד ועובר שיקום, כמו גם קנג'י גורה שמתאושש מפציעה.

לפני האימון פלורס כינס את השחקנים על הדשא לשיחה קצרה ודיבר איתם על החשיבות לפתוח ברגל ימין את העונה. פלורס נראה מכונס בעצמו וכמי ששומר לעצמו את הקלפים צמוד לחזה בכל מה שנוגע להרכב שיפתח: "פלורס נראה מאוד מרוכז וחד באימון וכמי שיודע היטב עד כמה חשוב שנגיע בגישה הכי טובה למשחק כדי לזכות בניצחון”. אמרו בקבוצה. אגב, בסיום האימון השחקנים התכנסו לארוחת גיבוש על האש.

שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

אתמול הייתה כניסה לאימון, וזאת גם הסיבה שפלורס לא תרגל את ההרכב המסתמן למשחק ונראה שיעשה זאת היום לאחר אימון הערב. אחרי האכזבה ממערך שלושת הבלמים שפתחו מול ראקוב הפולנית, פלורס מעדיף לפתוח במערך של קו הגנה של ארבעה שחקנים שכולל את ,יילה בטאיי, עבדולאי סק, שון גולדברג או ליסב ליסאת ופייר קורנו, בזמן שבקישור עשויים לשחק עלי מוחמד או גוני נאור ואיתן אזולאי, כאשר מעליהם יפתח מתיאס נהואל ששולב במשחק האחרון מול ריינה בגביע הטוטו.

מלבד נהואל, נמצא בתמונת ההרכב גם החלוץ סטיוארט שישחק את תפקיד חלוץ המטרה. מי שיודח מההרכב אחרי שעד כה קיבל קרדיט בלתי פוסק ולא הצליח להרשים וזאת גם הסיבה שעלול יהיה למצוא את עצמו מחוץ לקבוצה ברגע שיגיע קשר אחורי זר, הוא הקיצוני קסנדר סברינה. הקפטן דולב חזיזה יחזור להרכב הקבוצה. במכבי חיפה רוצים קשר אחורי ושחקן כנף במקום סברינה.