ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אלאבס6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
11-11בטיס9
11-11ולנסיה10
11-11אלצ'ה11
11-11ריאל סוסיאדד12
03-21סביליה13
02-11לבאנטה14
02-11אתלטיקו מדריד15
01-01אוססונה16
03-11ג'ירונה17
02-01אוביידו18
02-01סלטה ויגו19
03-01מיורקה20

"כבר מאוהבים בו": ספרד נלהבת ממסטנטואונו

הארגנטינאי, שהפך לשחקן הזר הצעיר השלישי בהיסטוריה של ריאל מדריד, הותיר רושם חיובי מאוד בהופעת הבכורה בבלאנקוס מול אוססונה. המספרים בפנים

|
פרנקו מסטנטואונו. הופעת בכורה של הארגנטינאי (IMAGO)
פרנקו מסטנטואונו. הופעת בכורה של הארגנטינאי (IMAGO)

חמישה ימים בלבד אחרי שהוצג כשחקן ריאל מדריד, פרנקו מסטנטואונו רשם בכורה רשמית במדים הלבנים, וכבר זכה לתשואות הקהל בסנטיאגו ברנבאו.

הקשר הארגנטינאי, שהגיע מריבר פלייט והמתין עד שיגיע לגיל 18 כדי לעבור רשמית, עלה לדשא בדקה ה-67 מול אוסאסונה (0:1 לריאל). האוהדים הריעו גם לשובו של דני קרבחאל מהפציעה הקשה, אך עיקר ההתלהבות הופנתה אל היהלום הצעיר שהפך לאחד מהזרים הצעירים ביותר בתולדות המועדון.

מסטנטואונו נגע 19 פעמים בכדור ב-23 דקות על המגרש, מסר מדויק ב-89% מהניסיונות, יצר מצב מסוכן ואף כמעט כבש כשנותר באחד על אחד מול שוער אוסאסונה, סרחיו הררה. רק הצלה מצוינת מנעה ממנו שער בכורה מהאגדות.

מאמן הבלאנקוס, צ׳אבי אלונסו, היה מרוצה: ״הילדים החדשים לא נבהלו מהברנבאו או מהחולצה. זה דור לשנים קדימה. מסטנטואונו הראה בגרות ואופי, למרות שהיה לו רק ארבעה אימונים עם הקבוצה״.

בגיל 18 ו-5 ימים בלבד, הארגנטינאי הצטרף לרשימת הצעירים שעשו היסטוריה במדי ריאל. מעליו נמצאים שמות כמו מרטין אודגור (בכורה בגיל 16) וסמואל אטוֹ (17). בכך הוא הקדים גם את ויניסיוס (18 ו-2 חודשים) ואת אנדריק, שצפוי להצטרף הקיץ (18 וחודש).

במארקה סיכמו: “הבכורה של מסטנטואונו אמנם לא כללה שער, אבל היא סיפקה הצצה לדור העתיד של ריאל מדריד – והאוהדים כבר מאוהבים”.

קטן אבל בטוח: 0:1 לריאל מדריד על אוססונה
