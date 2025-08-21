אחרי שתורג'מן חתם: המושבה הישראלית ב-MLS

אומרים שארצות הברית היא ארץ האפשרויות הבלתי נגמרות. חמישים מדינות המתכנסות תחת דגל אחד, וליגה אחת. אמש (רביעי), מכבי תל אביב נפרדה מדור תורג’מן, שחתם בניו אינגלנד רבולושן, המשחקת בליגה המקומית - ה-MLS.

למעשה, תורג’מן מתאחד שם עם חברו לנבחרת ישראל שעשתה פלאים בטורנירי הנבחרות הצעירות, עיליי פיינגולד, שחתם שם רק לפני שבעה חודשים. הצמד הם לא היחידים שמשחקים בליגה האמריקאית, שכן חברם לנבחרות, עידן טוקלומטי, משתף פעולה עם ליאל עבדה בשארלוט, כשתאי בריבו מככב במדי פילדלפיה יוניון.

כך שבסך הכל, יש כרגע חמישה ישראלים במושבה המתרחבת - שיא ישראלי בליגה. אך הם לא היו הראשונים כשעבר שיחקו שם עוד מספר שחקנים. הבולט והזכור ביותר הוא כמובן גדי קינדה ז”ל, שבלט והיה אהוב הקהל בימיו במדי ספורטינג קנזס.

גדי קינדה ז"ל במדי קנזס סיטי. זכור שם לטובה (רויטרס)

מעבר לכך, גם עומר דמארי שיחק בניו יורק רד בולס, כמו גם הבלם לאוניד קרופניק, המחזיק באזרחות מקומית והיה בין היתר חלק ממכבי נתניה ומכבי חיפה בעברו. גם דדי בן דיין, מגנה השמאלי לשעבר של הפועל תל אביב ושוב נתניה, היה בקולורדו ראפידס, כמו גיא מלמד. לא החלוץ של מכבי חיפה, אלא בלם העבר של הירוקים שזכור בארץ בתקופתו בצפרירים חולון.

החלוץ אור ברוך, שגם לו יש היסטוריה במדי היהלומים, עבר בשיקגו פייר, והאחרון הוא ארון שוינפלד, חלוצה הישראלי של הפועל ומכבי תל אביב, אשר שיחק בקולומבוס קרו בקדנציה הראשונה שלו, ובמינסוטה יונייטד, בה חתם אחרי ששיחק בישראל. בסך הכל, לא פחות מ-11 שחקנים שיחקו בהווה ובעבר ב-MLS, ולפי איך שזה נראה, זוהי רק ההתחלה.