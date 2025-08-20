אחרי שסיכם בטוטנהאם, אזה מתקרב לארסנל

בזמן שהליגה האנגלית נפתחה בסוף השבוע האחרון, חלון ההעברות עדיין פתוחות והקבוצות עוד מנסות להתחזק. אחרי שכבר סגר את תנאיו בטוטנהאם, ונראה היה שהוא בדרך לחתימה, אברצ’י אזה עשוי לבצע פניית פרסה חדה ולחתום ביריבה העירונית, ארסנל.

על פי דיווח של עיתונאי העל, דיוויד אורנשטיין, התותחנים נכנסו למרוץ והגבירו את המאמץ לצרף את שחקן ההתקפה המוכשר בן ה-27, כשהם רוצים לראות אותו בקבוצה באופן מיידי, זאת לאחר הפציעה של קאי האברץ.

האנגלי, שיכול לשחק גם כקשר התקפי וגם בכנף, היה בדרך לספרס, אך כעת, לאור הגברת הרצון של מיקל ארטטה, הוא עשוי להגיע בסוף לתותחנים. זאת תהיה הפעם השנייה שטוטנהאם לא מחתימה שחקן שכבר סיכמה איתו הקיץ, אחרי שגם מורגן גיבס ווייט נשאר לבסוף בנוטינגהאם פורסט. הספרס עשויים לפנות לאופציות אחרות.