אילת וטרניק עלו לחצי גמר אליפות העולם בקיאקים

היום (רביעי) התחילה באיטליה אליפות העולם בקיאקים, בהשתתפות 5 חותרים ישראלים, שתי נשים ושלושה גברים, שיתחרו במסלול באורך 200 מטרים בקטגוריות שונות.

טליה אילת מבית הלוחם תל אביב, שהגיעה במשחקים בפריז למקום השישי והגיעה באליפות העולם הקודמת למקום השישי, סיימה את המוקדמות במקום החמישי בזמן של 55.72 שניות, ועלתה לחצי הגמר שיתקיים ביום שישי.

מושקא כהן, ממועדון ספיבק אילן רמת גן, שזו לה הפעם הראשונה באליפות עולם נפסלה, אחרי שנפלה מן הסירה 10 מטרים לפני הסיום. רומן טרניק (החותר בסירת קאנו), גם הוא מאילן רמת גן, סיים את המוקדמות במקום השביעי ומעפיל גם הוא לחצי הגמר.

כל השלושה מתאמנים במרכז דניאל בתל אביב עם ויטלי דרוזד. מחר יצטרפו לתחרויות רון הלוי, מבית הלוחם חיפה, שזכה במדליית ארד באליפות אירופה בשנה שעברה, ועדי עזרא מקבוץ שער הגולן, שניהם מתאמנים במועדון עמק הירדן, עם רועי לב. ראש המשלחת הוא יותם שרייבמן.