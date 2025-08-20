צ'לסי במרוץ נגד הזמן לרישום הרכש לאלופות

באנגליה מדווחים כי לצ’לסי נותרו פחות משבועיים להוכיח לאופ״א שהיא הצליחה לאזן את הספרים הפיננסיים שלה, אחרת הרכש המסיבי של הקיץ לא יוכל להירשם לסגל ליגת האלופות של אנזו מארסקה.

הבלוז מכרו לא מעט שמות גדולים בקיץ: ז’ואאו פליקס עבר לאל-נאסר בעסקה שיכולה להגיע ל־43.7 מיליון ליש״ט, ג’ורג’י פטרוביץ’ נמכר לבורנמות’ ב־25 מיליון, ואילו ארמאנדו ברויה ולסלי אוגוצ’וקוו נמכרו לברנלי בכ־45 מיליון. אלא שאופ״א מבהירה – עסקאות כאלה לא נכנסות לחישוב הפיננסי, משום שהשחקנים הללו לא נכללו בסגל שהוגש לשלב הנוקאאוט של הקונפרנס ליג בעונה שעברה.

מי שכן נספרים הם השמות שהיו חלק מאותו מסע באירופה – כמו קירנן דוסבורי-הול (שנמכר לאברטון), נוני מדואקה (עבר לארסנל) ומתיס אמוגו (עבר לשטראסבורג). לעומת זאת, מכירת פליקס ושחקנים נוספים שלא הופיעו בסגל הנוקאאוט – לא תסייע למאזן. במועדון עדיין עובדים על מכירת שחקנים שכן שותפו בקונפרנס ליג – בהם ניקולאס ג’קסון וכריסטופר אנקונקו – כשהמטרה היא מכירה ולא השאלה.

ההסכם המורכב של צ’לסי עם אופ״א כולל קנס ענק שעלול להגיע עד 78.5 מיליון ליש״ט. מעבר לכך, הבלוז קיבלו התראה חד־משמעית: לא ניתן לרשום שחקנים חדשים לסגל האלופות אם המאזן הפיננסי של ההעברות לא חיובי. במילים פשוטות: צ’לסי חייבת למכור, ומוטב כמה שיותר מהר אחרת שחקני הרכש הבולטים של הקיץ עלולים לראות את ליגת האלופות מהבית.

כזכור, הקבוצה האנגלית רשמה חלון ההעברות מרשים, בו הוציאה הקבוצה כ-280 מיליון אירו על רכש, כאשר צירפה לשורותיה את ז’ואאו פדרו (63.7 מיליון אירו מברייטון), ג’יימי גיטנס (56 מיליון מדורטמונד), ג’ורל האטו (44.18 מיליון מאייאקס), ליאם דלאפ (35.5 מיליון מאיפסוויץ’), אסטבאו (34 מיליון מפלמייראס), דאריו אסוגו (22.27 מיליון מספורטינג ליסבון), ממאדו סאר (14 מיליון משטרסבורג) וקנדרי פאס (10 מיליון אירו מאינדיפנדיינטה), זאת עוד לפני ההחתמה המסתמנת של צ’אבי סימונס עליה עובדים בלונדון.