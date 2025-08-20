יום רביעי, 20.08.2025 שעה 22:29
ליגה אנגלית 25-26
30-41מנצ'סטר סיטי1
30-31סנדרלנד2
30-31טוטנהאם3
32-41ליברפול4
31-31נוטינגהאם פורסט5
30-11ארסנל6
30-11לידס7
11-11ברייטון8
11-11פולהאם9
10-01אסטון וילה10
10-01צ'לסי11
10-01קריסטל פאלאס12
10-01ניוקאסל13
01-01אברטון14
01-01מנצ'סטר יונייטד15
04-21בורנמות'16
03-11ברנטפורד17
03-01ברנלי18
03-01ווסטהאם19
04-01וולבס20

צ'לסי במרוץ נגד הזמן לרישום הרכש לאלופות

הבלוז ביצעו עד כה הקיץ רכש בכ-280 מיליון אירו, אלא שכעת באנגליה חושפים כי הם בסכנה ממשית לא להצליח לרשום את השחקנים לליגת האלופות. כל הפרטים

|
ליאם דלאפ וז'ואאו פדרו (אחר)
ליאם דלאפ וז'ואאו פדרו (אחר)

באנגליה מדווחים כי לצ’לסי נותרו פחות משבועיים להוכיח לאופ״א שהיא הצליחה לאזן את הספרים הפיננסיים שלה, אחרת הרכש המסיבי של הקיץ לא יוכל להירשם לסגל ליגת האלופות של אנזו מארסקה. 

הבלוז מכרו לא מעט שמות גדולים בקיץ: ז’ואאו פליקס עבר לאל-נאסר בעסקה שיכולה להגיע ל־43.7 מיליון ליש״ט, ג’ורג’י פטרוביץ’ נמכר לבורנמות’ ב־25 מיליון, ואילו ארמאנדו ברויה ולסלי אוגוצ’וקוו נמכרו לברנלי בכ־45 מיליון. אלא שאופ״א מבהירה – עסקאות כאלה לא נכנסות לחישוב הפיננסי, משום שהשחקנים הללו לא נכללו בסגל שהוגש לשלב הנוקאאוט של הקונפרנס ליג בעונה שעברה.

מי שכן נספרים הם השמות שהיו חלק מאותו מסע באירופה – כמו קירנן דוסבורי-הול (שנמכר לאברטון), נוני מדואקה (עבר לארסנל) ומתיס אמוגו (עבר לשטראסבורג). לעומת זאת, מכירת פליקס ושחקנים נוספים שלא הופיעו בסגל הנוקאאוט – לא תסייע למאזן. במועדון עדיין עובדים על מכירת שחקנים שכן שותפו בקונפרנס ליג – בהם ניקולאס ג’קסון וכריסטופר אנקונקו – כשהמטרה היא מכירה ולא השאלה.

ההסכם המורכב של צ’לסי עם אופ״א כולל קנס ענק שעלול להגיע עד 78.5 מיליון ליש״ט. מעבר לכך, הבלוז קיבלו התראה חד־משמעית: לא ניתן לרשום שחקנים חדשים לסגל האלופות אם המאזן הפיננסי של ההעברות לא חיובי. במילים פשוטות: צ’לסי חייבת למכור, ומוטב כמה שיותר מהר אחרת שחקני הרכש הבולטים של הקיץ עלולים לראות את ליגת האלופות מהבית.

כזכור, הקבוצה האנגלית רשמה חלון ההעברות מרשים, בו הוציאה הקבוצה כ-280 מיליון אירו על רכש, כאשר צירפה לשורותיה את ז’ואאו פדרו (63.7 מיליון אירו מברייטון), ג’יימי גיטנס (56 מיליון מדורטמונד), ג’ורל האטו (44.18 מיליון מאייאקס), ליאם דלאפ (35.5 מיליון מאיפסוויץ’), אסטבאו (34 מיליון מפלמייראס), דאריו אסוגו (22.27 מיליון מספורטינג ליסבון), ממאדו סאר (14 מיליון משטרסבורג) וקנדרי פאס (10 מיליון אירו מאינדיפנדיינטה), זאת עוד לפני ההחתמה המסתמנת של צ’אבי סימונס עליה עובדים בלונדון. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
