אליאל פרץ ואיגור זלאטנוביץ' בספק לנתניה

הפועל באר שבע ממשיכה בהכנות לקראת משחק פתיחת העונה נגד מכבי נתניה ביום ראשון וסיימה הערב (רביעי) יומיים של אימונים כפולים, בוקר וערב. מחר השחקנים יזכו ליום חופש וישובו להתאמן ביום שישי לקראת ההתמודדות.

מבחינת הסגל שיעמוד לרשות המאמן רן קוז'וק, ייעדרו בוודאות חמודי כנעאן ומיגל ויטור בגלל פציעות. מי שנמצאים עדיין בספק גדול הם אליאל פרץ ואיגור זלטאנוביץ'. השניים לא לקחו חלק באימון הערב ואם לא יהיה שיפור בסוף השבוע הם יחמיצו את המשחק נגד מכבי נתניה.

"חוץ מהדלילות בהגנה שגם לה יהיה פיתרון בקרוב, יש לנו סגל עמוק שאמור לתקן את הרושם שיצרנו בפתיחת עונה, אבל נהיה חייבים להביא גם תשוקה", אמרו בקבוצה.

איגור זלאטנוביץ'. עדיין בספק למשחק מול האקסית (IMAGO)

בבאר שבע ממשיכים בחיפושים לצרף בלם זר ובלם ישראלי, כשהמועמד כרגע הוא חסן חילו שלא עבר בבקרה לבני סכנין בגלל סנקציות של פיפ"א.