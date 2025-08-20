יום שישי, 22.08.2025 שעה 18:56
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
5234-4227סינסינטי1
5126-4427פילדלפיה יוניון2
4731-4427נאשוויל3
4735-5327אורלנדו סיטי4
4539-5324אינטר מיאמי5
4537-4226קולומבוס קרו6
4439-4527שארלוט7
4130-3625ניו יורק סיטי8
3944-5026שיקאגו פייר9
3937-4227ניו יורק רד בולס10
2837-3326ניו אינגלנד רבולושן11
2334-2726טורונטו12
2249-3126אטלנטה יונייטד13
2048-2527מונטריאול14
2052-2327די.סי. יונייטד15
 מערב 
5233-5227סן דייגו אפ.סי1
4730-4427מינסוטה יונייטד2
4629-4426ונקובר ווייטקאפס3
4136-4326סיאטל סאונדרס4
4030-4324FC לוס אנג'לס5
3737-3526פורטלנד טימברס6
3641-3627קולורדו ראפידס7
3529-2425אוסטין8
3247-5027סן חוזה ארת'קווייקס9
3133-2726ריאל סולט לייק10
2946-3826דאלאס11
2942-3326יוסטון דינמו12
2450-3726קנזס סיטי13
2144-2926סנט לואיס סיטי14
1655-2926לוס אנג'לס גלאקסי15

ה-MLS תאפשר הכנסת דגלי פלסטין בקולומבוס

בזמן שהחממה הישראלית באמריקה הולכת ומתרחבת, בליגה נענו לדרישת המועדון שהחתים את החלוץ הפלסטיני ויסאם אבו עלי, ויאפשרו תליית דגלים לתמיכה בו

|
ויסאם אבו עלי (IMAGO)
ויסאם אבו עלי (IMAGO)

ה-MLS הופכת לחממה ישראלית אמיתית, כאשר כדורגלנים ישראלים רבים בדמות ליאל עבדה, תאי בריבו, עידן טוקלומטי, עיליי פיינגולד ובקרוב גם דור תורג’מן בחרו לעבור לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. למרות זאת, הקיץ הצטרף לליגה גם חלוץ פלסטיני – ויסאם אבו עלי, שחתם בקולומבוס קרו.

החלוץ מצטרף לקבוצה אחרי שכיכב בגביע העולם למועדונים במדי אל אהלי המצרית, כשהוא נחשב לרכש המרכזי של המועדון בחלון ההעברות הנוכחי, לאחר שנרכש תמורת סכום שיא של שישה וחצי מיליון אירו. בעקבות חתימתו, ה-MLS הודיעה על שינוי משמעותי, כאשר היא נענתה לבקשתם של קבוצת האוהדים של קולומבוס ותאפשר הצגת דגלי פלסטין במשחקי הבית של המועדון, אך תמשיך לאסור על הכנסתם בשאר הליגה.

כאמור, בעוד שה-MLS אפשרה בעבר לאוהדים להציג כל דגל לאומי, באוקטובר 2023, בעקבות מתקפת חמאס על ישראל, היא גיבשה מדיניות חדשה שאסרה על הצגת דגלי לאום שלא היו קיימים בעבר באצטדיון נתון באופן קבוע.

ויסאם אבו עלי חוגג (IMAGO)ויסאם אבו עלי חוגג (IMAGO)

אוהדי הקבוצות יכולים לבקש פטורים מהמדיניות, והמועדונים יכולים להעביר את הבקשות לליגה. עד היום, לא ניתנו פטורים כאלה לדגלי ישראל או פלסטין, למעט אצטדיון אחד, בפילדלפיה, שם אוהדי פילדלפיה יוניון מורשים להציג את דגל ישראל כתמיכה בתאי בריבו. כעת, בעקבות הבקשה של הצוות מטעם קבוצת האוהדים שלה, אישרה ה-MLS לקולומבוס הצגת דגל אחד מכל לאום שנוכח בסגל, כולל פלסטין, באזור ייעודי באצטדיון.

לצד דגל פלסטין, במשחקי קולומבוס יוצגו דגלי אלג'יריה, ארגנטינה, קנדה, כף ורדה, דנמרק, פינלנד, צרפת, גאנה, גואטמלה, הונגריה, ליבריה, ניגריה, אוקראינה, ארצות הברית ואורוגוואי. עם זאת, הליגה לא תאשר לאוהדים להביא דגלי פלסטין לאצטדיון, כאשר הדגל יסופק ויוצב על ידי המועדון. "צוות קולומבוס מאמץ את הכוח של הכדורגל לאחד אנשים מכל תחומי החיים בחדרי ההלבשה, באצטדיון ובקהילה שלנו", אמר דובר מטעם הצוות ל’אתלטיק’.

תאי בריבו (רויטרס)תאי בריבו (רויטרס)

ויסאם אבו עלי הוא חלוץ ממוצא פלסטיני שייצג את דנמרק, מדינת הולדתו, עד גיל 20, לפני שעבר לשחק עבור נבחרת פלסטין, עבורה כבש ארבעה שערים ב-10 הופעות בינלאומיות. בקריירת המועדונים, אבו עלי שיחק עבור AaB, סילקבורג וונדיסל בדנמרק ואייק סיריוס משוודיה, לפני שעבר בינואר 2024 לאל אהלי המצרית, במדיה כבש 38 שערים ב-59 הופעות בהרכב, כולל שלושער בתיקו 4:4 נגד פורטו בגביע העולם למועדונים הקיץ.

