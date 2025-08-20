למרות ההצהרות: חאג'י לא סגר במכבי ת"א

עיתונאי הספורט הרומני דצבל רדולסקו חשף כי יאניס חאג’י, קשר נבחרת רומניה ובנו של הכוכב האגדי גאורגי חאג’י, חתם בשורות הצהובים. למרות ההצהרות, חאג’י לא באמת סגר במכבי תל אביב, כאשר השחקן צפוי לחתום ביעד יוקרתי יותר.

חאג’י (26) היה שחקן חופשי הקיץ, לאחר שלא הצליח להגיע להסכם על הארכת חוזהו בריינג’רס הסקוטית. על פי הדיווחים ברומניה, היו לו הצעות מאזור המפרץ וגם מטורקיה, אך בסופו של דבר בחר באלופת ישראל, ש”הציגה בפניו פרויקט מקצועי מרשים והתעקשה להחתימו”.

שכר ופרמיית חתימה גבוהים

לפי המידע שפרסם העיתונאי הרומני, הקשר הרומני ירוויח כ־750 אלף אירו לעונה, לצד מענק חתימה של כ־1.5 מיליון אירו. על פי הדיווח, תחילה דובר על הצעה נמוכה יותר של 500 אלף אירו לעונה בתוספת מענק של עד שני מיליון אירו, אך הצדדים ניהלו מו"מ אינטנסיבי שהסתיים בהסכם החדש.

גם ראפיד בוקרשט התעניינה

רדולסקו ציין באולפן Digi Sport כי ראפיד בוקרשט רצתה להחתים את האג’י עד ינואר, ולאחר מכן להעבירו לגנואה מהסרייה א’. בסופו של דבר, על פי הדיווח, השחקן דחה את ההצעה מהליגה הרומנית והעדיף את המעבר למכבי תל אביב.

“כך הבנתי, שחאג’י חתם אתמול בישראל, במכבי תל אביב”, אמר רדולסקו. “הוא קיבל הצעה של 700 אלף אירו מראפיד, אבל בחר בסופו של דבר ב־750 אלף אירו ממכבי”. מדובר בסכום עתק הן מבחינת השכר והן מבחינת המענק, שמכבי תל אביב לא הציעה לשחקן.