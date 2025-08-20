האזינו: הלוחם נתן לוי פותח הכל בראיון בלעדי

נתן לוי בן 33, אבל כבר הספיק לעבור המון במהלך חייו עד לרגע הכניסה ל-UFC. כעת, בראיון מיוחד עם יניב קמינסקי לפודקאסט “שיחת היום”, לוי פותח הכל ללא מעצורים. האזנה נעימה.

נתן לוי נולד בצרפת ועלה לישראל כשהוא בן חודשיים בלבד. כבר בתור ילד נמשך לעולם אמנויות הלחימה ובגיל 15 החל את דרכו בקראטה ובקונג-פו, דרך שהובילה אותו עד לאוקינאווה שביפן ולבסוף לבירת הלחימה העולמית - לאס וגאס נבדה.

אחרי אינספור לילות של צפייה באירועי ה-UFC, לוי החליט לעזוב הכל ולנסוע להגשים את החלום הגדול. כשהגיע לווגאס, פגש את המאמן ג'ימי גיפורד שלקח את לוי תחת חסותו והחל ללמד אותו מהי הדרך הנכונה כדי להפוך ללוחם UFC, ואחרי מסע שכלל חמישה אימונים ביום קרבות חובבנים ומספר קרבות מקצועניים, הלוחם הישראלי קיבל בהתראה של יומיים את הזדמנות חייו להילחם על חוזה בארגון הגדול בעולם.

נתן לקח את ההזדמנות בשתי ידיים ועם ניצחון מרשים השיג את החוזה והפך ללוחם השני הישראלי בהיסטוריה של הארגון במתכונתו הנוכחית אחרי נועד להט. לוי שיתף על התחושות ברגע הגדול, על הניסיון לתאר במילים את התחושה לנצח על במה כזאת והגאווה לייצג את ישראל בעולם, וגם על העליות והמורדות בקריירה כלוחם.

עוד שוחחנו על האנטישמיות שמשתוללת מאז השבעה באוקטובר ועל הפעילות של לוי כלוחם, לא רק בתוך הכלוב אלא גם ברשתות החברתיות במאבק ההסברה, ובנוסף על פעילויות ההתנדבותיות עם קהילות יהודיות ברחבי ארצות הברית והעבודה עם יחידות וארגונים כשהוא נמצא בישראל. לוי סיפר על ההשתלשלות שהובילה לשחרורו מהארגון, התחושות עם קבלת ההודעה ועל התוכניות לעתיד בתוך ומחוץ לזירה.