יום ראשון, 24.08.2025 שעה 01:21
ספורט אחר  >> טאקוונדו / אגרוף

האזינו: הלוחם נתן לוי פותח הכל בראיון בלעדי

לוחם ה-UFC מספר בפודקאסט ”שיחת היום” על הדרך שהובילה לארגון הענק, על העליות והמורדות בקריירה כלוחם, על המאבק באנטישמיות ועוד. האזינו לפרק

|
נתן לוי (יניב קמינסקי)
נתן לוי (יניב קמינסקי)

נתן לוי בן 33, אבל כבר הספיק לעבור המון במהלך חייו עד לרגע הכניסה ל-UFC. כעת, בראיון מיוחד עם יניב קמינסקי לפודקאסט “שיחת היום”, לוי פותח הכל ללא מעצורים. האזנה נעימה.

נתן לוי נולד בצרפת ועלה לישראל כשהוא בן חודשיים בלבד. כבר בתור ילד נמשך לעולם אמנויות הלחימה ובגיל 15 החל את דרכו בקראטה ובקונג-פו, דרך שהובילה אותו עד לאוקינאווה שביפן ולבסוף לבירת הלחימה העולמית - לאס וגאס נבדה. 

אחרי אינספור לילות של צפייה באירועי ה-UFC, לוי החליט לעזוב הכל ולנסוע להגשים את החלום הגדול. כשהגיע לווגאס, פגש את המאמן ג'ימי גיפורד שלקח את לוי תחת חסותו והחל ללמד אותו מהי הדרך הנכונה כדי להפוך ללוחם UFC, ואחרי מסע שכלל חמישה אימונים ביום קרבות חובבנים ומספר קרבות מקצועניים, הלוחם הישראלי קיבל בהתראה של יומיים את הזדמנות חייו להילחם על חוזה בארגון הגדול בעולם.

נתן לקח את ההזדמנות בשתי ידיים ועם ניצחון מרשים השיג את החוזה והפך ללוחם השני הישראלי בהיסטוריה של הארגון במתכונתו הנוכחית אחרי נועד להט. לוי שיתף על התחושות ברגע הגדול, על הניסיון לתאר במילים את התחושה לנצח על במה כזאת והגאווה לייצג את ישראל בעולם, וגם על העליות והמורדות בקריירה כלוחם.

עוד שוחחנו על האנטישמיות שמשתוללת מאז השבעה באוקטובר ועל הפעילות של לוי כלוחם, לא רק בתוך הכלוב אלא גם ברשתות החברתיות במאבק ההסברה, ובנוסף על פעילויות ההתנדבותיות עם קהילות יהודיות ברחבי ארצות הברית והעבודה עם יחידות וארגונים כשהוא נמצא בישראל. לוי סיפר על ההשתלשלות שהובילה לשחרורו מהארגון, התחושות עם קבלת ההודעה ועל התוכניות לעתיד בתוך ומחוץ לזירה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */