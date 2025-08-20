יום רביעי, 20.08.2025 שעה 19:25
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אלאבס6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
11-11בטיס9
11-11ולנסיה10
11-11אלצ'ה11
11-11ריאל סוסיאדד12
03-21סביליה13
02-11לבאנטה14
02-11אתלטיקו מדריד15
01-01אוססונה16
03-11ג'ירונה17
02-01אוביידו18
02-01סלטה ויגו19
03-01מיורקה20

השחקנים שהלכו הכי רחוק בשביל להשתחרר

פאייט איים לקרוע לעצמו רצועה, האלק רצה ללמוד סינית, טבס לא התחבר לאנגלית ומקללה שבר את שמשת רכבו: הניסיונות הכי ביזאריים של שחקנים להשתחרר

|
דימיטרי פאייט מאוכזב (רויטרס)
דימיטרי פאייט מאוכזב (רויטרס)

בעולם הכדורגל אומרים: השחקן משחק איפה שהוא רוצה. אמירה שחוזרת על עצמה כמעט בכל חלון העברות, כששחקנים מחפשים דרך לעזוב מועדון ולמצוא לעצמם יעד חדש. לפעמים זה בגלל כסף, לפעמים לשדרוג מקצועי לפעמים בשל געגועים, ולפעמים פשוט בגלל תירוצים לא שגרתיים.

לאורך ההיסטוריה, נוכחנו ללא מעט אירועים בהם שחקנים הלכו עד הקצה גדי להשיג את השחרור המיוחל, ועל רקע הנואשות של אדמולה לוקמאן ואלכנסדר איסאק לעזוב את אטאלנטה וניוקאסל בהתאמה בחלון ההעברות הנוכחי, זמן לחזור אחורה לכמה מהם. 

רומאריו – “אני מתגעגע לחוף”

בקיץ 1994, אחרי המונדיאל, רומאריו סירב לחזור לברצלונה בטענה שהוא צריך חופשה נוספת. “אני מתגעגע לחוף בברזיל”, הסביר. אחרי עוד שלושה שבועות של מנוחה, בינואר 1995, מיד אחרי ה־0:5 בקלאסיקו, הוא עזב לפלמנגו במולדתו. 

רומאריו (רויטרס)רומאריו (רויטרס)

דייגו קוסטה, דמבלה, בייל ומודריץ’ – לא טסים למחנה

סירוב לעלות על מטוס למחנה אימונים הפך לכלי לחץ ידוע. דייגו קוסטה עשה זאת כדי לחזור לאתלטיקו מדריד, דמבלה כדי לעבור לברצלונה, גארת’ בייל כשהוזכר בריאל מדריד, ולוקה מודריץ’ בזמן ששיחק בטוטנהאם.

לוקה מודריץלוקה מודריץ' (רויטרס)

מקרי קיצון – קלוד מקללה ו-וויליאם גלאס

קלוד מקללה הלך רחוק עוד יותר: כדי לעזוב את סלטה ויגו לריאל מדריד, שחקן הקישור אפילו שבר את שמשת רכבו והגיש תלונה כוזבת על תקיפה מצד אוהדים. גם וויליאם גלאס נקט צעדים קיצוניים: באנגליה נטען שאיים להבקיע שער עצמי כדי להכריח את צ’לסי לשחררו. בסוף עבר לארסנל.

אספרייה – “קר מדי”

פאוסטינו אספרייה, חלוץ פארמה, הודיע שהוא רוצה לעזוב את איטליה בגלל הקור. הסבר מטאורולוגי שלא משאיר הרבה מקום לדמיון.

טבס – “לא מבין את השפה”

קרלוס טבס מצא סיבה שונה: באנגליה טען שאינו מבין את השפה ושסולד מהאוכל הבריטי. הקרע הסופי התרחש במדי מנצ’סטר סיטי במשחק מול באיירן מינכן, כשסירב להתחמם כמחליף.

אנדרסון, כריסטיאנו רונאלדו וקרלוס טבס. לא אהב את אנגליה (רויטרס)אנדרסון, כריסטיאנו רונאלדו וקרלוס טבס. לא אהב את אנגליה (רויטרס)

האלק – “כדי שהילדים ילמדו סינית”

החלוץ הברזילאי האלק עזב את זניט סנט פטרסבורג אחרי שקיבל הצעה עצומה מהכדורגל הסיני. ההסבר שלו? “ככה הילדים שלי ילמדו סינית”. הסכום שהונח על השולחן היה כמובן פנומנלי. 

דימיטרי פאייט – איום לפגוע בעצמו

דימיטרי פאייט שבר שיאים של דרמה. הקשר הצרפתי דרש לעזוב את ווסטהאם למארסיי, ואיים: “אם לא תעבירו אותי, אקרע לעצמי את הרצועה הצולבת”. בסוף חזר לצרפת, בדיוק כמו שרצה.

דימיטרי פאייט (רויטרס)דימיטרי פאייט (רויטרס)
