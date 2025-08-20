90 דקות לארד וגלזר, סלטיק וקייראט נפרדו ב-0:0

סלטיק וקייראט נפגשו הערב (רביעי) למשחק הראשון שלהן במסגרת שלב הפלייאוף של מוקדמות ליגת האלופות. המשחק לא התעלה לרמה גבוהה, והן נפרדו ב-0:0. דן גלזר ועופרי ארד שיחקו 90 דקות לא רעות, כשהם גם הרכיבו את צמד הקישור האחורי של הקבוצה האורחת.

פתיחת המשחק הייתה די רגועה. הסקוטים שלטו בכדור יותר, אבל המצבים המסוכנים היו דווקא של האורחת, כששער של בלמה אלכסנדר מרטינוביץ’, נפסל כבר בדקה החמישית בטענת נבדל. בדקה ה-38 נציגינו עופרי ארד, ניסה בעיטה יפה מרחוק שעברה לא רחוק מקורתו של השוער קספר שמייכל. המחצית הראשונה הסתיימה ללא בעיטות למסגרת מצד שתי הקבוצות.

המחצית השנייה נפתחה בסערה, כש-20 שניות לשריקה היונג’ון, הכנף השמאלי של סלטיק שעלה בהפסקה, עשה פעולה טובה באגף והעביר כדור לג’יימס פורסט, שבעט לקורה. 11 דקות לאחר מכאן קייראט הגיעה למצב מסוכן גם היא, כשאדמילסון ניצל טעות בהגנה הסקוטית, בעט בעיטה יומרנית משהו מחצי המגרש, והכדור פגע ברשת העליונה של שמייכל. מכאן, שתי הקבוצות התקשו להגיע למצבים ממשיים והמשחק כאמור נגמר בתיקו מאופס.

אז מה נשאר עכשיו? שתי הקבוצות יפגשו למשחק הגומלין, הפעם בבית של הקזחים, ביום שלישי הקרוב ב-19:45. הקבוצה של גלזר וארד מגיעה למשחק אחרי שהשיגה תוצאה לא רעה מבחינתה, שכן היא מרבה לנצח בביתה במסגרות אירופיות. סלטיק יודעת שמצפה לה משוכה לא פשוטה, כשהיא מבינה שתצטרך לשחק הרבה יותר טוב מהערב על מנת להשיג את הכרטיס לשלב הליגה של הצ’מפיונס.

מחצית ראשונה

שחקני קייראט לפני המשחק (רויטרס)

דקה 5: אלכסנדר מרטינוביץ’ ראה את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק, אחרי שפגע ברגלו של דייזן מאדה.

דקה 11: שער של קייראט נפסל בטענת נבדל, אחרי שמרטינוביץ’ נמצא מעבר לקו ההגנה כשכדור חופשי הורם.

דן גלזר נאבק על הכדור (רויטרס)

שחקני סלטיק וקייראט (רויטרס)

דקה 26: קלום מקרגור קיבל את הכרטיס הצהוב השני במשחק והראשון של סלטיק.

דקה 31: גלזר וטיירני קיבלו צהובים אחרי דחיפות הדדיות בתוך הרחבה הקזחית.

שחקני סלטיק וקייראט נלחמים על הכדור (רויטרס)

דקה 38: דסטן סטפייב מסר אחורה לעופרי ארד שהפציץ מרחוק. הכדור חלף ליד הקורה של קספר שמייכל. ניסיון יפה של הישראלי.

מחצית שנייה

דקה 46: 20 שניות לפתיחת המחצית השנייה, היונג’ון הקוריאני שעלה במחצית עשה פעולה טובה והעביר את הכדור לג’יימס פורסט, שהטעה ובעט שטוח לקורה. המצב הכי טוב במשחק כבר בפתיחת החצי השני.

אלכסנדר זרוטסקי מתעופף בקרן (רויטרס)

דקה 57: כמעט שער ענק של קייראט! אדמילסון ניצל טעות בהגנת הסקוטים כשהוא חטף כדור ובעט מחצי מגרש. הכדור שפשף את הרשת העליונה של שמייכל.

דקה 71: טעות של זרוטסקי, שיצא לא טוב לקרן. למזלו ליאם סקלס נגח את הכדור מעל השער.

דקה 85: ברבע השעה האחרונה לא היו מצבים ממשיים מצד שתי הקבוצות, השליטה הייתה שייכת יותר לצד הסקוטי.

ברנדן רוג'רס קורא לשחקניו להתעורר (רויטרס)

דקה 90+7: טעות גדולה של גלזר, שמסר לשחקן היריבה דייזן מאדה. למזלו של הישראלי שחקן סלטיק בעט חלש.

90+11: ממש לפני שריקת הסיום, שחקן קייראט דסטן סטפאייב קיבל את הכרטיס הצהוב.

שחקני סלטיק וקייראט בקרב גובה (רויטרס)

הרכב סלטיק: קספר שמייכל, אליסטייר ג’ונסטון (אנטוני רלסטון, 35’), ליאם סקלס, קמרון קרטר-ויקרס, קירן טיארני (אוסטון טרסטי, 77’), בנג’מין ניגרן (שין ימדה, 77’), קלום מקרגור, ראו הטטה, ג’יימס פורסט (ארנה אנגלס, 70’), דייזן מאדה, אדם אידח (היונג’ון, 46’).

הרכב קייראט אלמטי: אלכסנדר זרוטסקי (ויג’ימי סיניסלו, 75’), אלכסנדר מרינסקי, איגור סורוקין, אלכסנדר מרטינוביץ’, עופרי ארד, דן גלזר, ולרי גרומיקו, ירקין טפלוב, ז’ורז’יניו, דסטן סטפאייב, אדמילסון (ריקארדיניו, 83’).