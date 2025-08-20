יום שבת, 23.08.2025 שעה 18:51
דייב מארש יעבוד עם איגוד השחייה עד 2028

בזכות תרומה של 880 אלף דולר לאיגוד, האמריקאי ימשיך לעזור לשחיינים הישראלים. תפקידו השתנה: היועץ המקצועי יהפוך ליועץ לעניינים בינ"ל בארה"ב

|
דייב מארש. מאמין בשחייה הישראלית (אחמד מוררה)
דייב מארש. מאמין בשחייה הישראלית (אחמד מוררה)

הנהלת איגוד השחייה אישרה היום (רביעי) כי יועץ השחייה דייב מארש ימשיך לעבוד עם נבחרות ישראל. כל זאת, באמצעות תרומה של קרן בלווטניק שהגדילה את תמיכתה באיגוד הישראלי מ-600 ל-888 אלף דולר מידי שנה ובכך גם למעשה תממן את שכרו.

על פי ההסכם החדש שאושר בהנהלה, שכרו של דייב מארש יירד מ-180 ל-100 אלף דולר לשנה ויהיה עד דצמבר 2028. לעומת זאת, חלקו של האיגוד בתמיכה מהקרן גדל מ-150 ל-220 אלף דולר, כך שלפחות 100 אלף דולר יישאר באיגוד מידי שנה לטובת פעילות הנבחרות לקראת אולימפיאדת לוס אנג׳לס 2028.

גם התפקיד של מארש השתנה. מעתה הוא לא יעסוק בהחלטות מקצועיות שנוגעות לשחיינים בנבחרת ישראל, אלא יהפוך מיועץ מקצועי ליועץ לעניינים בינלאומיים בארה”ב. זאת אומרת, הוא יעזור בתיווך שחיינים ישראלים לקולג’ים, יעניק סיוע למאמנים בהשתלמויות בארה”ב ויעזור בתיאום מחנות אימון קדם-אולימפיים.

יעקב טומרקין ודייב מארש (איציק בלניצקי)יעקב טומרקין ודייב מארש (איציק בלניצקי)

הפרטים נסגרו בפגישה שקיימו יו”ר האיגוד עדי ביכמן והמנהל המקצועי יעקב טומרקין עם דייב מארש במהלך אליפות העולם שהתקיימה בסינגפור. הפרטים הובאו לישיבת ההנהלה הקודמת, שקיימה דיון ראשוני על כך וביקשה הגדרת תפקיד מסודרת משום שיש אנשי מקצוע נוספים בנבחרת כמו יעקב טומרקין וליאוניד קאופמן שמונו, וכעת לאחר שהדברים הובאו לידיעתם - ההסכם אושר על ידי חברי ההנהלה.

“אני נרגש מאוד להמשיך את העבודה עם השחייה הישראלית לקראת לוס אנג'לס 2028”, כך מסר דייב מארש. “אני גאה בהתקדמות המרשימה של הנבחרת הלאומית ומאמין שהימים הטובים ביותר עוד לפנינו. יש לנו כיום קבוצה חזקה של ספורטאים ותיקים לצד פרוספקטים צעירים מבטיחים, והפוטנציאל של נבחרות השליחים הישראליות להתחרות מול הנבחרות טובות באירופה ובעולם מעולם לא היה גבוה יותר. אני מצפה לעבוד עם המאמנים הישראלים וביחד העתיד של השחייה הישראלית נראה בהיר מאוד. תודה לאיגוד השחייה ולקרן בלווטניק על התמיכה המתמשכת”.

אלכס בלווטניק, יו"ר קרן בלווטניק, אמר: “קרן משפחת בלווטניק גאה להמשיך ולתמוך באיגוד השחייה ובמורשת השחייה הישראלית המרשימה. אנו תומכים בהחלטת האיגוד להמשיך לעבוד עם דייב מארש, שהמנהיגות המוכחת שלו עיצבה אלופים אולימפיים והעצימה אלפי ספורטאים צעירים. השחייה מטפחת הרגלים בריאים וכישורי חיים חיוניים, ואנו שואפים להשריש את הדור הבא של האלופים הישראליים בבריכה ומחוצה לה”.

יעקב טומרקין עם דייב מארש (נעם מורנו)יעקב טומרקין עם דייב מארש (נעם מורנו)

יו”ר איגוד השחייה עדי ביכמן ציינה: “אנחנו מבצעים היום קפיצת מדרגה נוספת ביכולת שלנו לתמוך בנבחרות השחייה של ישראל. בזכות קרן בלווטניק אנחנו יכולים להמשיך את שיתוף הפעולה המוצלח עם דייב מארש, כאשר מיקוד התפקיד שלו בסיוע ותמיכה מקצועיים, יאפשר למאמן הלאומי שלנו ליאוניד קאופמן ולמנהל המקצועי יעקב תומרקין להביא את הנבחרות לגבהים חדשים. אני מודה לוועד המנהל של האיגוד, שאישר את התוכנית פה אחד ומאמינה שעוד חברות וארגונים יראו את הערך הגדול של השחייה ויצטרפו לתמיכה בנו”.

