יום רביעי, 20.08.2025 שעה 14:40
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
30-41מנצ'סטר סיטי1
30-31סנדרלנד2
30-31טוטנהאם3
32-41ליברפול4
31-31נוטינגהאם פורסט5
30-11ארסנל6
30-11לידס7
11-11ברייטון8
11-11פולהאם9
10-01אסטון וילה10
10-01צ'לסי11
10-01קריסטל פאלאס12
10-01ניוקאסל13
01-01אברטון14
01-01מנצ'סטר יונייטד15
04-21בורנמות'16
03-11ברנטפורד17
03-01ברנלי18
03-01ווסטהאם19
04-01וולבס20

שוער פלומיננזה שבר שיא היסטורי שמוטל בספק

פאביו בן ה-44 רשם במסגרת הקופה סוד אמריקה את הופעתו ה-1,391 ועקף את פיטר שילטון האגדי, אך האם ייתכן שהשיא החדש נחגג באיחור? המספרים בפנים

|
פאביו חוגג (IMAGO)
פאביו חוגג (IMAGO)

פלומיננזה גברה לפנות בוקר (רביעי) 0:2 על אמריקה דה קאלי הקולומביאנית במשחק הגומלין של שמינית גמר הקופה סוד אמריקה, אך הישג משמעותי שבלט מעל לניצחון היוקרתי הוא שבירת שיא ההופעות ההיסטורי לשחקן שקבע השוער האגדי פיטר שילטון על ידי השוער הברזילאי פאביו.

לטענת הקבוצה מריו דה ז’ניירו, השוער בן ה-44 רשם את ההופעה ה-1,391 שלו בקריירה, ובכך עקף את האנגלי שתלה את הכפפות כבר לפני כמעט שלושים שנה. אמנם למרות ההודעה החגיגית של המועדון הברזילאי, לא ברור עד כמה מהימן המספר אחריו פאביו היה צריך לרדוף.

על פי ספר השיאים של גינס, שילטון, שהיה פעיל במשך לא פחות מ-31 שנים, הופיע ב-1,390 משחקים רשמיים. אמנם השוער בן ה-75 טוען ששיחק שלושה משחקים פחות. לעומת זאת, על פי הרישומים באנגליה שילטון שותף ב-1,249 משחקים במסגרת מועדונים, ועוד 125 הופעות בנבחרת- מה שמביא אותו בסך הכל ל-1,374 הופעות.

פטר שלטון במדי סאותפטר שלטון במדי סאות'המפטון (IMAGO)

המספרים שתודעו באותן שנים נותרו שנויים במחלוקת, כאשר מתקיים וויכוח באשר ל-13 הופעות שנרשמו לזכותו של האגדה בנבחרת הצעירה, שמאששים את הטענה המקורית של שילטון. 

לעומתו, פאביו, שעלה לבוגרים לראשונה בעונת 1997/98, מעולם לא עזב את ברזיל, ושיחק באופן מתועד לאורך כל הקריירה שלו במועדונים שונים במדינה הגדולה בדרום אמריקה, והגיע לשיא בגילו המופלג יחסית בהופעה ה-235 בפלומיננזה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */