שוער פלומיננזה שבר שיא היסטורי שמוטל בספק

פלומיננזה גברה לפנות בוקר (רביעי) 0:2 על אמריקה דה קאלי הקולומביאנית במשחק הגומלין של שמינית גמר הקופה סוד אמריקה, אך הישג משמעותי שבלט מעל לניצחון היוקרתי הוא שבירת שיא ההופעות ההיסטורי לשחקן שקבע השוער האגדי פיטר שילטון על ידי השוער הברזילאי פאביו.

לטענת הקבוצה מריו דה ז’ניירו, השוער בן ה-44 רשם את ההופעה ה-1,391 שלו בקריירה, ובכך עקף את האנגלי שתלה את הכפפות כבר לפני כמעט שלושים שנה. אמנם למרות ההודעה החגיגית של המועדון הברזילאי, לא ברור עד כמה מהימן המספר אחריו פאביו היה צריך לרדוף.

על פי ספר השיאים של גינס, שילטון, שהיה פעיל במשך לא פחות מ-31 שנים, הופיע ב-1,390 משחקים רשמיים. אמנם השוער בן ה-75 טוען ששיחק שלושה משחקים פחות. לעומת זאת, על פי הרישומים באנגליה שילטון שותף ב-1,249 משחקים במסגרת מועדונים, ועוד 125 הופעות בנבחרת- מה שמביא אותו בסך הכל ל-1,374 הופעות.

פטר שלטון במדי סאות'המפטון (IMAGO)

המספרים שתודעו באותן שנים נותרו שנויים במחלוקת, כאשר מתקיים וויכוח באשר ל-13 הופעות שנרשמו לזכותו של האגדה בנבחרת הצעירה, שמאששים את הטענה המקורית של שילטון.

לעומתו, פאביו, שעלה לבוגרים לראשונה בעונת 1997/98, מעולם לא עזב את ברזיל, ושיחק באופן מתועד לאורך כל הקריירה שלו במועדונים שונים במדינה הגדולה בדרום אמריקה, והגיע לשיא בגילו המופלג יחסית בהופעה ה-235 בפלומיננזה.