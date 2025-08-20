מתחילים ב-ג': קבוצת אוהדי מכבי פ"ת יוצאת לדרך

יריית הפתיחה של מועדון האוהדים ״גיסין 1912״ פתח תקווה. אמש (שלישי), נערך אימון הפתיחה של קבוצת הכדורגל החדשה, שנוסדה בידי אוהדי קבוצת מכבי פתח תקווה על רקע אי הסכמות בין קהל האוהדים להנהלת הקבוצה ולאחר שזו ירדה לליגה הלאומית.

קבוצת האוהדים החדשה, שתתחיל את דרכה על הדשא של ליגה ג׳ בעונת המשחקים 2025/26, רשמה הישג יוצא דופן כאשר כ-300 אוהדים התקבצו לתמוך בשחקני הקבוצה באימון הפתיחה הרשמי שנערך במגרש האימונים באצטדיון המושבה שם הקבוצה תשחק את משחקיה.

לצד השחקנים הבכירים, הצוות המקצועי וקהל האוהדים הרב שהגיע, אפשר היה למצוא גם את זאביק זלצר, מהכוכבים הגדולים של מכבי פתח תקווה בעברו, מי שאימן גם את הנבחרות הצעירות של ישראל.

יואב יונתן מודה לקהל האוהדים (רועי אופיר)

בין השמות הבולטים שישחקו במדי הקבוצה בעונה הקרובה נמנים: עידן שמש, דני פרדה וכוכב הרשת ישראל טוויל, בהם אוהדי הקבוצה המסורים תולים תקוות רבות. המנהל המקצועי של הקבוצה הוא עידן טל ומאמני הקבוצה שחקן העבר שרון צופין ויונתן מרגונינסקי.

במועדון הדגישו בפני ONE כי: “הצוות המקצועי והאוהדים מאמינים בהצלחת המועדון החדש ונרגשים לצאת לדרך חדשה שביסודה ספורטיביות וכדורגל איכותי”. ליגה ג' תחל עם משחקי גביע המדינה בכדורגל (29/08) וב-19/09 תחל העונה הסדירה בשמונת המחוזות.

שרון צופין ויונתן מרגונינסקי (רועי אופיר)

דני פרדה מודה לקהל (רועי אופיר)