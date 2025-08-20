בשל פציעת ויטור: באר שבע מעוניינת בחסן חילו

אחרי שנודע כי הוא סובל מקרע במיניסקוס בעקבות פציעתו בחצי גמר גביע הטוטו מול הפועל ת”א, מיגל ויטור המריא אתמול (שלישי) לפורטוגל, שם יעבור ניתוח בברכו. במקביל הפועל ב”ש האיצו את החיפושים אחר בלם שיוכל להיכנס לנעליו של הקפטן, וסימנו מועמד ישראלי מוביל.

אחד השמות שעלו במועדון הוא זה של חסן חילו, שחזר לבני סכנין אחרי חצי עונה ביפן, אך הרישום שלו לא מתקדם בעקבות הסנקציות של פיפ"א כלפי המועדון, וכעת האדומים מבירת הנגב לנצל את הפרצה כדי להנחית אותו בטרנר.

כאמור, היעדרותו של ויטור מובילה ללחץ גדול מאחר שמצבת הבלמים עומדת כעת על שניים בלבד: מתן בלטקסה ואור בלוריאן, ולצד הרצון להחתים בלם ישראלי, קוז’וק מעוניין גם לקבל שחקן זר לחוליית ההגנה, ובוחן את שוק השחקנים החופשיים.

בעניין אחר, הנהלת המועדון הגישה בקשה לדחייה בשבוע של הדיון בעניין השלט של אוהדי ב”ש נגד אופ"א וחמאס, שהתקבלה על ידי ההתאחדות. כזכור, בכירי אופ”א דרשו שיינקטו הליכים כנגד הקבוצה, וביקשו לקבל עדכון על הענישה שתקבע בעניין.