יום רביעי, 20.08.2025 שעה 10:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

בשל פציעת ויטור: באר שבע מעוניינת בחסן חילו

האדומים האיצו את החיפושים אחר חיזוק בעקבות הצפי להיעדרותו הממושכת של הקפטן, וסימנו את בלם סכנין. וגם: דחיית הדיון בנושא השלט נגד אופ"א וחמאס

|
חסן חילו מאושר (עמרי שטיין)
חסן חילו מאושר (עמרי שטיין)

אחרי שנודע כי הוא סובל מקרע במיניסקוס בעקבות פציעתו בחצי גמר גביע הטוטו מול הפועל ת”א, מיגל ויטור המריא אתמול (שלישי) לפורטוגל, שם יעבור ניתוח בברכו. במקביל הפועל ב”ש האיצו את החיפושים אחר בלם שיוכל להיכנס לנעליו של הקפטן, וסימנו מועמד ישראלי מוביל.

אחד השמות שעלו במועדון הוא זה של חסן חילו, שחזר לבני סכנין אחרי חצי עונה ביפן, אך הרישום שלו לא מתקדם בעקבות הסנקציות של פיפ"א כלפי המועדון, וכעת האדומים מבירת הנגב לנצל את הפרצה כדי להנחית אותו בטרנר.

כאמור, היעדרותו של ויטור מובילה ללחץ גדול מאחר שמצבת הבלמים עומדת כעת על שניים בלבד: מתן בלטקסה ואור בלוריאן, ולצד הרצון להחתים בלם ישראלי, קוז’וק מעוניין גם לקבל שחקן זר לחוליית ההגנה, ובוחן את שוק השחקנים החופשיים.

בעניין אחר, הנהלת המועדון הגישה בקשה לדחייה בשבוע של הדיון בעניין השלט של אוהדי ב”ש נגד אופ"א וחמאס, שהתקבלה על ידי ההתאחדות. כזכור, בכירי אופ”א דרשו שיינקטו הליכים כנגד הקבוצה, וביקשו לקבל עדכון על הענישה שתקבע בעניין.  

