יום רביעי, 20.08.2025 שעה 06:35
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אספניול6
31-21אלאבס7
30-11ריאל מדריד8
11-11בטיס9
11-11ריאל סוסיאדד10
11-11ולנסיה11
11-11אלצ'ה12
03-21סביליה13
02-11אתלטיקו מדריד14
02-11לבאנטה15
01-01אוססונה16
03-11ג'ירונה17
02-01סלטה ויגו18
02-01אוביידו19
03-01מיורקה20

אלונסו: רודריגו? זה רק משחק אחד, סומך עליו

מאמן ריאל שלא שיתף את הברזילאי ב-0:1 על אוססונה: "אם עוד 3 חודשים יקבל דק' דומות אז זו תהיה סיטואציה אחרת". על אמבפה: "מרגיש שהוא רוצה יותר"

|
צ'אבי אלונסו (ריאל מדריד)
צ'אבי אלונסו (ריאל מדריד)

מאמן ריאל מדריד, צ'אבי אלונסו, התייצב במסיבת העיתונאים בברנבאו וסיכם את הניצחון הצנוע על אוססונה, 0:1 במחזור הפתיחה משער ניצחון של קיליאן אמבפה מהנקודה הלבנה. הספרדי גם התייחס לאי שיתופו של רודריגו.

על המשחק: "היו דברים טובים ודברים לשיפור. הדרך ארוכה. חסרה לנו מעט רעננות. הניצחון נותן לנו שקט נפשי. עלינו לנתח מה לשפר. יש גם הרבה דברים חיוביים, בראשם התוצאה. אחרי שבועיים בלבד של הכנה מול קבוצה שעברה קדם־עונה ארוך יותר, חסרו לנו כמה דברים, אבל זה יעניק לנו יציבות להמשך".

על הופעות בכורה בסגל: "השחקנים החדשים לא הושפעו מהחולצה ולא מהברנבאו. כל הארבעה שיחקו טוב, בכלל לא היו עצבניים. אני מאוד שמח להיות כאן, בברנבאו החדש, ולחוות את הצלילים והאווירה… באמת נהדר. כולם נחתו טוב. גם אלה ששיחקו במונדיאל וגם פרנקו מסטנטואונו, שערך היום את הופעת הבכורה שלו, הם שחקנים שנראה כאן לשנים קדימה".

קטן אבל בטוח: 0:1 לריאל מדריד על אוססונה

על אוססונה: "אוססונה שיחקה את המשחק שלה. ציפינו מהם ללחץ גבוה יותר. הם דרשו מאיתנו הרבה, אבל הצלחנו לשחק לא מעט בחצי שלהם ולא לאפשר להם לעבור. היה לנו מעט מאוד זמן לעבוד על זה. אנחנו לומדים, כי ברור שיהיו עוד משחקים כאלה ונצטרך להמשיך קדימה".

על מסטנטואונו: "נראה שאהבתי אותו, נכון? חיכיתי לזה מאוד, ולפעמים הצד הרגשי גובר על הכל. זו בשורה טובה".

על רודריגו: "לא קורה שום דבר. המונדיאל היה הקשר אחר, וזה מאחורינו. אני בונה עליו. זה רק משחק אחד. אם בעוד שלושה חודשים הוא עדיין יקבל דקות כאלה, זו כבר תהיה סיטואציה אחרת. אני סומך עליו, זה רק משחק אחד ולא צריך לחשוב יותר מדי על העתיד. הפעם זה מה שהחלטתי".

רודריגו (IMAGO)רודריגו (IMAGO)

על אמבפה: "אני מרגיש שהוא רוצה יותר, אפשר לראות את זה מהיום הראשון. אני לא יודע אם זה בגלל מספר 10, אבל זה מורגש".

על ההגנה: "אף אחד לא קבוע, אבל ברור שאני מאוד מרוצה מהאוסן וממיליטאו. וכמובן מקרבחאל, שכבר שם, הוא מאוד חשוב על המגרש וגם מבחינת המורל".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */