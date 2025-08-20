יום רביעי, 20.08.2025 שעה 06:36
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אספניול6
31-21אלאבס7
30-11ריאל מדריד8
11-11בטיס9
11-11ריאל סוסיאדד10
11-11ולנסיה11
11-11אלצ'ה12
03-21סביליה13
02-11אתלטיקו מדריד14
02-11לבאנטה15
01-01אוססונה16
03-11ג'ירונה17
02-01סלטה ויגו18
02-01אוביידו19
03-01מיורקה20

אמבפה: אם אני במצב רוח טוב, ננצח במשחקים

כוכב ריאל מדריד שהכריע ב-0:1 על אוססונה: "צ'אבי אלונסו רצה שנשלוט הרבה בכדור, שנזיז אותו מצד לצד כדי שהקבוצה היריבה לא תרוץ ולא יהיה לה שטח"

|
קיליאן אמבפה (צילום מסך)
קיליאן אמבפה (צילום מסך)

קיליאן אמבפה סיכם את ה-0:1 של ריאל מדריד על אוססונה אמש (שלישי), במשחק בו כבש את שער הניצחון בפנדל, והתראיין ל-Real Madrid TV. חלוץ הבלאנקוס היה מעודד משלוש הנקודות שהשיג עבור חבריו, כאשר אף שבר את שיא הדריבלים עבור שחקן מהלבנים במשחק ליגה בעונה שעברה שעמד על שבעה, והשלים אחד יותר כבר במחזור הראשון של העונה.

"חשוב היה עבורנו להתחיל בניצחון בבית. ידענו שזה יהיה קשה. לאוססונה הייתה תוכנית ברורה, לחכות לנו, והיה להם את בודימיר בחוד. במחצית הראשונה לא היו לנו שטחים, אבל במחצית השנייה כבשנו מוקדם יותר. היו לנו יותר מצבים והשליטה עברה אלינו. קיווינו להבקיע שער נוסף, אבל זה לא קרה. אנחנו שמחים עם הניצחון וממשיכים קדימה", אמר אמבפה.

"צ’אבי אלונסו רצה שנשלוט הרבה בכדור, שנזיז אותו מצד לצד כדי שהקבוצה היריבה לא תרוץ ולא יהיה לה שטח לשחק. יש דברים לשפר, חזרנו רק מהחופשה, אבל זה חיובי", הוסיף.

קטן אבל בטוח: 0:1 לריאל מדריד על אוססונה

על התחושות האישיות: "אני מרגיש מצוין, אבל הכי חשוב זה תמיד לעזור לקבוצה, בהתקפה, בהגנה, ובכל היבט. אם אני בא עם רוח נכונה ובמצב רוח טוב כדי לעזור לקבוצה, ננצח משחקים".

על השער הראשון עם המספר 10: "זה מספר חשוב כאן, כמו שהיה גם מספר 9. הדבר החשוב ביותר זה לשחק בברנבאו עם ריאל מדריד. חם, אבל נהדר לחזור עם האוהדים. כשאנחנו עולים למגרש, תמיד המטרה היא לשחק טוב בשביל אוהדי ריאל מדריד והאנשים שצופים בנו בבית".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */