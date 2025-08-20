יום רביעי, 20.08.2025 שעה 06:10
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
30-41מנצ'סטר סיטי1
30-31סנדרלנד2
30-31טוטנהאם3
32-41ליברפול4
31-31נוטינגהאם פורסט5
30-11ארסנל6
30-11לידס7
11-11ברייטון8
11-11פולהאם9
10-01אסטון וילה10
10-01צ'לסי11
10-01קריסטל פאלאס12
10-01ניוקאסל13
01-01אברטון14
01-01מנצ'סטר יונייטד15
04-21בורנמות'16
03-11ברנטפורד17
03-01ברנלי18
03-01ווסטהאם19
04-01וולבס20

"לא הבטחנו לאיסאק שיימכר, הוא לא יעזוב הקיץ"

ניוקאסל בהודעה רשמית לאחר הפוסט של החלוץ שרוצה לעזוב: "מאוד מאוכזבים, ברצוננו להשאיר את השחקנים הטובים שלנו, רוצים לשמור על אווירה משפחתית"

|
אלכסנדר איסאק (IMAGO)
אלכסנדר איסאק (IMAGO)

לאחר הפוסט הנוקב של אלכסנדר איסאק ברשתות החברתיות בו תקף את ניוקאסל "הבטחות שבורות" וטען שהקשר ביניהם הפך בלתי אפשרי, הגיעה גם התשובה הרשמית של קבוצתו. איסאק הדגיש שמעמדו הקבוצתי מוטל בספק וכי העדפתו האישית היא לעבור לליברפול.

ניוקאסל הגיבה בהצהרה רשמית תוך שעות: היא מכחישה כל התחייבות שיינתן לו לעזוב הקיץ, מדגישה כי הוא עדיין תחת חוזה, ושאין כוונה למכור אותו כרגע. יחד עם זאת, המועדון מבטיח כי "איסאק הוא חלק מהמשפחה ויקבל את פנייתו כשירצה להתאחד שוב עם חבריו". 

"אנו מאוכזבים מאוד ממודעות ברשתות החברתיות שפורסמה הערב על ידי אלכסנדר איסאק. חשוב לנו להבהיר: אלכס עדיין תחת חוזה, ולא נעשתה כל התחייבות על ידי איש מהקבוצה שהוא יכול לעזוב את ניוקאסל הקיץ. ברצוננו להשאיר את השחקנים הטובים שלנו, אך גם מבינים שלשחקנים יש רצונות משל עצמם ואנו מקשיבים להם”, נמסר מהמועדון.

“כפי שהובהר לאלכס ולנציגיו, עלינו תמיד לשקול את טובת ניוקאסל, הקבוצה והאוהדים בכל החלטה, והובהר כי התנאים למכירתו הקיץ לא התקיימו. איננו מצפים שהתנאים הללו יתקיימו. זהו מועדון גאה עם מסורת, ואנו שואפים לשמור על אווירת משפחה. אלכס עדיין חלק מהמשפחה, ויוכל לשוב בתשעה כאשר יהיה מוכן להתאחד עם חבריו לקבוצה".

