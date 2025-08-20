"לא הבטחנו לאיסאק שיימכר, הוא לא יעזוב הקיץ"

לאחר הפוסט הנוקב של אלכסנדר איסאק ברשתות החברתיות בו תקף את ניוקאסל "הבטחות שבורות" וטען שהקשר ביניהם הפך בלתי אפשרי, הגיעה גם התשובה הרשמית של קבוצתו. איסאק הדגיש שמעמדו הקבוצתי מוטל בספק וכי העדפתו האישית היא לעבור לליברפול.

ניוקאסל הגיבה בהצהרה רשמית תוך שעות: היא מכחישה כל התחייבות שיינתן לו לעזוב הקיץ, מדגישה כי הוא עדיין תחת חוזה, ושאין כוונה למכור אותו כרגע. יחד עם זאת, המועדון מבטיח כי "איסאק הוא חלק מהמשפחה ויקבל את פנייתו כשירצה להתאחד שוב עם חבריו".

"אנו מאוכזבים מאוד ממודעות ברשתות החברתיות שפורסמה הערב על ידי אלכסנדר איסאק. חשוב לנו להבהיר: אלכס עדיין תחת חוזה, ולא נעשתה כל התחייבות על ידי איש מהקבוצה שהוא יכול לעזוב את ניוקאסל הקיץ. ברצוננו להשאיר את השחקנים הטובים שלנו, אך גם מבינים שלשחקנים יש רצונות משל עצמם ואנו מקשיבים להם”, נמסר מהמועדון.

“כפי שהובהר לאלכס ולנציגיו, עלינו תמיד לשקול את טובת ניוקאסל, הקבוצה והאוהדים בכל החלטה, והובהר כי התנאים למכירתו הקיץ לא התקיימו. איננו מצפים שהתנאים הללו יתקיימו. זהו מועדון גאה עם מסורת, ואנו שואפים לשמור על אווירת משפחה. אלכס עדיין חלק מהמשפחה, ויוכל לשוב בתשעה כאשר יהיה מוכן להתאחד עם חבריו לקבוצה".