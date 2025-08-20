אמבפה הציל את אלונסו, שקיבל הרבה שיעורי בית

ריאל מדריד פתחה את עונת 25/26 בליגה הספרדית עם ניצחון קטן 0:1 על אוססונה. אורי רייך, אורן קדוש וחמי אלמוג מסכמים בפודקאסט ריאל את המשחק, מנתחים את נקודות האור והדברים שצריכים להשתפר ומתכוננים למשחק הבא.

מה בתפריט: אלונסו עוד לא עמד בהבטחה לאוהדים – והוא יצטרך זמן כדי לעמוד בה, ניתוח טקטי ראשוני של המערך, השיטה והתבניות של המאמן הספרדי, אמבפה עשה הכל מהכל – בלי מספיק עזרה מהאחרים, האם סאגת הארכת החוזה התקועה של ויניסיוס המוחלף תשליך על כל העונה והתפקוד החדש של גולר.

וגם: המיקום הבעייתי של ואלוורדה, הנתונים העגומים של טרנט, ההופעה המרשימה של האוסן, דקות ראשונות של מסטנטואונו שהשאיר שוב את רודריגו על הספסל, האם צירוף אפשרי של קונאטה ישנה את כל המערך של ריאל והכנה לקראת הביקור אצל אוביידו של קאסורלה.