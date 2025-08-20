יום רביעי, 20.08.2025 שעה 07:08
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אלאבס6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
11-11בטיס9
11-11ולנסיה10
11-11אלצ'ה11
11-11ריאל סוסיאדד12
03-21סביליה13
02-11לבאנטה14
02-11אתלטיקו מדריד15
01-01אוססונה16
03-11ג'ירונה17
02-01אוביידו18
02-01סלטה ויגו19
03-01מיורקה20

אמבפה הציל את אלונסו, שקיבל הרבה שיעורי בית

פודקאסט ריאל מסכם ניצחון: הטקטיקה של הספרדי, אמבפה ועוד 10, המעמד של ויני, נקודת האור בהגנה, הבעיות באמצע, בכורה למסטנטואונו והכנה לאוביידו

ויניסיוס ואמבפה (רויטרס)
ויניסיוס ואמבפה (רויטרס)

ריאל מדריד פתחה את עונת 25/26 בליגה הספרדית עם ניצחון קטן 0:1 על אוססונה. אורי רייך, אורן קדוש וחמי אלמוג מסכמים בפודקאסט ריאל את המשחק, מנתחים את נקודות האור והדברים שצריכים להשתפר ומתכוננים למשחק הבא.

מה בתפריט: אלונסו עוד לא עמד בהבטחה לאוהדים – והוא יצטרך זמן כדי לעמוד בה, ניתוח טקטי ראשוני של המערך, השיטה והתבניות של המאמן הספרדי, אמבפה עשה הכל מהכל – בלי מספיק עזרה מהאחרים, האם סאגת הארכת החוזה התקועה של ויניסיוס המוחלף תשליך על כל העונה והתפקוד החדש של גולר. 

וגם: המיקום הבעייתי של ואלוורדה, הנתונים העגומים של טרנט, ההופעה המרשימה של האוסן, דקות ראשונות של מסטנטואונו שהשאיר שוב את רודריגו על הספסל, האם צירוף אפשרי של קונאטה ישנה את כל המערך של ריאל והכנה לקראת הביקור אצל אוביידו של קאסורלה.

קטן אבל בטוח: 0:1 לריאל מדריד על אוססונה
