יום רביעי, 20.08.2025 שעה 11:55
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אלאבס6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
11-11בטיס9
11-11ולנסיה10
11-11אלצ'ה11
11-11ריאל סוסיאדד12
03-21סביליה13
02-11לבאנטה14
02-11אתלטיקו מדריד15
01-01אוססונה16
03-11ג'ירונה17
02-01אוביידו18
02-01סלטה ויגו19
03-01מיורקה20

ריאל "משתוללת" עם ההשוואה בין ויניסיוס לימאל

ערוץ הטלוויזיה של הלבנים טוען להגנה חסרת היגיון על כוכב ברצלונה שגרם ליותר אדומים ביחס לעבירות שבוצעו עליו. בקטלוניה ביקרו: "השוואה חסת טעם"

|
לאמין ימאל ו-ויניסיוס (IMAGO)
לאמין ימאל ו-ויניסיוס (IMAGO)

ריאל מדריד רק פתחה רשמית את העונה, אבל ערוץ הטלוויזיה שלה כבר הבהיר היטב עוד לפני המשחק מול אוססונה במחזור הראשון של לה ליגה 2025/26, כי הוא ימשיך את המלחמה הפרטית שלו נגד השופטים בספרד.

הרפורמה של התאחדות הכדורגל הספרדית במערכת השיפוט בקיץ הזה לא סיפקה את ריאל מדריד. "הם שינו את השם שלהם, אבל הם אותם אנשים. אפשר לשנות להם את השם, את הבית, את הדירה, את המגורים, את האישה, את צבע הבגדים... אבל מה שלא משתנה זה הרקורד שלהם. בעונה שעברה, נזכיר, באחד המשחקים מול ריאל מדריד שבהם היו הטעויות הגדולות ביותר, כפי שהוכח בתמונות, זה קרה בפמפלונה, במשחק בין אוססונה לריאל מדריד. מונוארה מונטרו שפט וטרוחיו סוארס היה אחראי על ה-VAR", כך האשים ערוץ הטלוויזיה של ריאל מדריד.

הביקורת על השופטים לא הסתיימה שם. ריאל מדריד TV גם ניצלה את ההכנות הארוכות לבכורה של צ'אבי אלונסו על הקווים כדי לבצע השוואה מופרכת בין לאמין ימאל לבין ויניסיוס ג’וניור. לפי נתוני המועדון, כוכב ברצלונה גרם להרחקה של שני יריבים מתוך 113 עבירות שבוצעו עליו (אחת מהן בסוף השבוע האחרון במיורקה), בעוד שהקיצוני הברזילאי הוכשל 421 פעמים וגרם רק לשלושה כרטיסים אדומים.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

“בעוד שכל נתון הוא קר ושצריך הקשר כדי לקבל משמעות, המציאות היא ששני הכרטיסים האדומים שנגרמו על ידי לאמין ימאל לא יכולים להיות ברורים יותר. ראשית, העבירה של מנואל מורלאנס על סף הרחבה במהלך המשחק בשבת האחרונה בין מיורקה לברצלונה הייתה ללא ספק שווה כרטיס צהוב, והקשר כבר היה עם צהוב קודם על מחאות”, סייגו בתקשורת הקטלונית שם טענו שריאל “השתוללה” עם ההשוואה שלה.

שנית, את הכרטיס האדום השני בקושי אפשר להחשיב ככזה ש"לאמין ימאל גרם לו". זה קרה בדרבי מול אספניול בעונה שעברה, במשחק שבו ברצלונה הבטיחה רשמית את האליפות, כאשר ליאנדרו קאבררה הורחק בשל תקיפה ברורה במהלך מאבק על הכדור מול הנער הספרדי. “השוואה חסרת טעם של ריאל מדריד TV שבשום צורה לא מוכיחה שהכוכב של בארסה זוכה ליותר הגנה מהשחקן של הבלאנקוס”, ביקרו ב’ספורט’ הקטלוני.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */