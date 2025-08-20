יום רביעי, 20.08.2025 שעה 06:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

הטרייד בין מכבי חיפה למכבי נתניה קרוב לסיכום

עוז בילו צפוי לעשות את הדרך לירוקים מהכרמל, ברגע שאבוקסיס יצרף חלוץ ולאחר המשחק מול באר שבע, כשחג׳ג׳ יגיע ליהלומים. וגם: גיל לב והמחאה

|
עוז בילו ועילאי חג'ג' (רועי כפיר ועמרי שטיין)
עוז בילו ועילאי חג'ג' (רועי כפיר ועמרי שטיין)

ארבעה ימים למשחק הפתיחה של מכבי נתניה בליגת העל מול הפועל באר שבע (ראשון, 20:15) ועדיין במועדון מחכים לרכש. אלא, שבינתיים, מי שעשוי להצטרף הוא שחקנה של מכבי חיפה, עילאי חג׳ג׳. רק ביום שישי חשפנו כאן ב-ONE על הטרייד האפשרי בין היהלומים לירוקים שיעביר בתמורה את עוז בילו.

בימים האחרונים חלה התקדמות בשיחות וכרגע העסקה נמצאת על סף סיכום. המאמן יוסי אבוקסיס, רוצה לצרף שחקן התקפה נוסף לפני שחרורו של בילו כאשר על פי המסתמן, העסקה תושלם אחרי המשחק מול הקבוצה של רן קוז׳וק. 

בינתיים, במועדון מחכים להגעתו של הבעלים רוס קסטין בסוף השבוע, כאשר היו״ר גיל לב, ששהה בחו״ל, צפוי לשוחח עימו. בימים האחרונים, החלו שמועות לגבי העובדה שלב ביקש מקסטין לעזוב, אך בשלב זה עדיין אין לדעת לאן הנושא יתפתח, כאשר בינתיים עשרות אוהדים הגיעו גם אתמול לביתו של לב והמשיכו במחמאות.

אוהדי מכבי נתניה (ראובן שוורץ)אוהדי מכבי נתניה (ראובן שוורץ)
