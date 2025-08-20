הטרייד בין מכבי חיפה למכבי נתניה קרוב לסיכום

ארבעה ימים למשחק הפתיחה של מכבי נתניה בליגת העל מול הפועל באר שבע (ראשון, 20:15) ועדיין במועדון מחכים לרכש. אלא, שבינתיים, מי שעשוי להצטרף הוא שחקנה של מכבי חיפה, עילאי חג׳ג׳. רק ביום שישי חשפנו כאן ב-ONE על הטרייד האפשרי בין היהלומים לירוקים שיעביר בתמורה את עוז בילו.

בימים האחרונים חלה התקדמות בשיחות וכרגע העסקה נמצאת על סף סיכום. המאמן יוסי אבוקסיס, רוצה לצרף שחקן התקפה נוסף לפני שחרורו של בילו כאשר על פי המסתמן, העסקה תושלם אחרי המשחק מול הקבוצה של רן קוז׳וק.

בינתיים, במועדון מחכים להגעתו של הבעלים רוס קסטין בסוף השבוע, כאשר היו״ר גיל לב, ששהה בחו״ל, צפוי לשוחח עימו. בימים האחרונים, החלו שמועות לגבי העובדה שלב ביקש מקסטין לעזוב, אך בשלב זה עדיין אין לדעת לאן הנושא יתפתח, כאשר בינתיים עשרות אוהדים הגיעו גם אתמול לביתו של לב והמשיכו במחמאות.