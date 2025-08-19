אנשי הפועל י-ם הגיעו לאזכרתו של הירש ז"ל

המונים, ביניהם גם אנשי ואוהדי הפועל ירושלים, הגיעו לכבד את זכרו של הירש גולדברג פולין ז״ל, אוהד הקבוצה, שנחטף בשבת השחורה בשבעה באוקטובר ונרצח באכזריות בשבי חמאס על ידי המחבלים הארורים.

בין ההמונים שהגיעו לכבד את זכרו של הירש ז״ל, היו שחקני הקבוצה האדומה מהבירה, אנשי צוות מההנהלה ומצוות האימון, כולל המאמן זיו אריה, כמו גם חלקים נכבדים מקהל קבוצתו האהודה, הפועל ירושלים, שממשיכים להנציח ולכבד את זכרו של חברם ליציע בכל דרך.

הירש ז״ל יצא לבלות במסיבת הנובה ברעים והסתתר במיגונית המוות בעת המתקפה האכזרית, הוא איבד את ידו ושהה בשבי במנהרות בתנאים קשים, ונרצח בסוף אוגוסט בשנה שעברה יחד עם כרמל גת ז״ל, אורי דנינו ז״ל, עדן ירושלמי ז״ל, אלכס לובנוב ז״ל ואלמוג סרוסי ז״ל שנרצחו גם הם באותו אירוע. יהי זכרו ברוך.

משפחת גולדברג פולין (אורן בן חקון)

רייצ׳ל גולדברג פולין (אורן בן חקון)

משפחת גולדברג פולין (אורן בן חקון)

ג׳ון גולדברג פולין (אורן בן חקון)

אוהדי הפועל ירושלים באזכרתו של הירש גולדברג פולין ז״ל (אורן בן חקון)

זיו אריה ושי אהרון באזכרתו של הירש גולדברג פולין ז״ל (אורן בן חקון)

שחקני הפועל ירושלים באזכרתו של הירש גולדברג פולין ז״ל (אורן בן חקון)