קניקובסקי בהרכב פרנצווארוש נגד קרבאח

השלבים המכריעים במוקדמות הזירות האירופאיות כבר כאן, והערב (שלישי, 22:00), פרנצווארוש תפגוש את קרבאח למשחק הראשון במסגרת פלייאוף מוקדמות ליגת האלופות, כשמי שיקבל את הקרדיט בהרכב הוא הנציג הישראלי, גבי קניקובסקי.

הקשר, שעבר להונגרים בקיץ האחרון ממכבי תל אביב, יפתח בחוליית הקישור של קובי קין, וינסה לעזור לקבוצתו להשיג יתרון לקראת הגומלין, שכן המשחק נערך בביתם.

פרנצצוארוש עברה עד כה את נואה בסיבוב השני של המוקדמות אחרי שני ניצחונות, לאחר מכן עברה את לודוגורץ של עידן נחמיאס אחרי תיקו ללא שערים במשחק הראשון וניצחון 0:3 במשחק השני, וכעת תנסה לחתום את העפלתה למפעל.