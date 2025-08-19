יום שלישי, 19.08.2025 שעה 19:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

מיגל ויטור טס לפורטוגל לקראת הניתוח בברכו

הבלם, שקרע את המיניסקוס נגד הפועל ת"א וייעדר כחודשיים, טס למולדתו ויעבור בחמישי את ניתוח אורתוסקופיה בברכו, כשהוא יעבור שם גם את השיקום

|
מיגל ויטור יורד (רדאד ג'בארה)
מיגל ויטור יורד (רדאד ג'בארה)

קפטן הפועל באר שבע, מיגל ויטור, שנפצע במשחק האחרון נגד הפועל תל אביב בחצי גמר גביע הטוטו, טס היום (שלישי) לפורטוגל במטרה לעבור מחרתיים את ניתוח האורתוסקופיה בברכו. 

ויטור צפוי להחמיץ את החודשיים הקרובים. מי שינתח את ויטור הוא רופאו בפורטוגל וגם חלק מהשיקום יעבור במולדתו.

כזכור, הבלם מירר בבכי וירד מהמגרש כשהוא נתמך באנשי הצוות הרפואי. ויטור הלך צולע בסיום כשברכו חבושה, הוא עבר MRI, שגילה כי הוא סובל מקרע במניסקוס וצפוי להיעדר כחודשיים.

היעדרות ויטור בקרוב מובילה ללחץ גדול מאחר ומצבת הבלמים עומדת כעת על שניים בלבד: מתן בלטקסה ואור בלוריאן. יש צורך במציאת בלם זר שיחזק את הקבוצה והמאמצים יצברו כרגע תאוצה, עד אז יתרכזו בעיקר בשוק השחקנים החופשיים שמצמצם משמעותית את אפשרויות הבחיר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגן אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */