"נשארו כמה פרטים קטנים לסגור עם וייסמן"

שון וייסמן עשוי לחזור למקום שבו פרץ: וולפסברגר האוסטרית. נשיא המועדון, דיטמר ריגלר, הביע אופטימיות בנוגע להשלמת העסקה מול גרנדה: “אנחנו כמעט שם, נשארו רק כמה פרטים קטנים”, אמר בראיון לעיתון Kleine Zeitung, ימים ספורים לפני משחקי הפלייאוף של הקונפרנס ליג מול אומוניה ניקוסיה.

הדיווחים האחרונים לא מבהירים אם גרנדה תקבל דמי העברה, אך ברור שלפחות תיחסך לה משכורתו של החלוץ, שמוערכת בכ־600 אלף יורו. וייסמן שיחק כבר במדי וולפסברגר בעונת 2019/20 ורשם במדיה את עונתו הגדולה בקריירה: 37 שערים ב־40 משחקים. ההצלחה הפכה אותו לרכש נוצץ של ויאדוליד בספרד (ב־4 מיליון יורו). עם הקבוצה ירד ליגה, אך שנה לאחר מכן חגג עלייה חזרה עם המאמן פאצ’טה.

וייסמן כזכור כבר היה קרוב לעבור לפורטונה דיסלדורף מהליגה השנייה בגרמניה, אך העסקה נפלה בעקבות פוסטים שפרסם ברשתות החברתיות על המלחמה בעזה, אותם מחק בהמשך, מה שהוביל לכך שהקבוצה הגרמנית חזרה בה מהסיכום איתו. כעת, הוא ינסה לשקם את הקריירה כשיסגור מעגל בתחנה הראשונה שלו מעבר לים.