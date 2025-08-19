באיגוד יקבלו החלטה תוך יומיים על עתירת נתניה

האיחוד בין הפועל עפולה להפועל אילת בליגת העל לכדורסל ממשיך לעלות על סדר היום כאשר היום (שלישי), התייצבו באיגוד הכדורסל שבתל אביב נציגי הקבוצות שמתאחדות ואליצור נתניה, בעקבות עתירה של האחרונה על ההחלטה על מנת שהיא תיקח חלק בליגת העל בעונה הקרובה.

אליצור נתניה, שירדה ליגה בעונה החולפת, עתרה בעקבות האיחוד שנתן לאילת את המקום בליגת העל, ושני הצדדים יחד עם איגוד הכדורסל ישבו מול הדיינים על מנת לקדם החלטה בנושא. בסיום הדיון הוחלט כי החלטה תתקבל ב-48 השעות הקרובות.

מהלך הדיון

דיינים:

עו״ד עודד מודריק

עו״ד אסף הראל

עו״ד גדעון פרייטג

משתתפים:

עו״ד אבי ליכט, נציג נתניה.

אבידן נגר, יו״ר נתניה.

טל פנחס, יו״ר אילת.

יוסי מלכה, יו״ר עפולה.

עו״ד עמרי אפלבאום, נציג העמותות עפולה ואילת.

עו״ד יודן קוריצקי, היועץ המשפטי של איגוד הכדורסל.

נשיא בית הדין העליון של איגוד הכדורסל, פרופסור עודד מודריק :״ההנהלה של האיגוד קיבלה החלטה והתנתה את ההחלטה בקיום הדרישות הרגולטוריות, ולפי הבנתי, זה גם נעשה בערבות בנקאית לשלוש שנים. השאלה היא האם הכותרת היא באמת צד נפגע? כי אם עפולה מתפרקת אז אתם אמורים לתפוס את המקום שלה, אבל נניח שעפולה במצבה הנוכחי ובא מיליארדר וקונה אותה, אתם יכולים להגיד שאתם נפגעים מזה. השאלה היא האם אנחנו יכולים להסתכל על אילת כעל בעלים עשיר שבא וקונה את הקבוצה, והאם אתם צד נפגע בסוגיה.״

ליכט: ״לדעתי אנחנו צד נפגע, אנחנו אלה שאמורים להיות במקום עפולה במקרה של קריסה, כי אנחנו היורשת הבכירה. אם מיליארדר בא וקונה את הקבוצה, אז ניתן לדון בכשירות ההעברה, אבל במקרה עכשיו, צריך לבדוק את חוקיות המהלך, והאם גם אנחנו יכולנו לעשות מה שאילת עשו? מי יבקר את ההחלטה של חוסר תקינות אם לא אנחנו? לגבי הדרישות הרגולטוריות, אני אראה לכם שבכתב ההתחייבות, התנאים לא מולאו, ואי אפשר להמשיך כל עוד לא ממלאים את תנאי כתב ההתחייבות. בכתב ההתחייבות כתוב כי הצדדים מתחייבים שעד מועד סיום הרישום לעונה הקרובה, יוסדרו כלל התשלומים והרישומים הנדרשים, וזה אומר שכל העניין צריך להיות מושלם עד ה-17 באוגוסט. מה שזה אומר זה שבעצם אמרו להם, אם הם רוצים להתאחד אז שיראו מסוגלות. מה שקורה בינתיים זה שהתנאים לא מקוימים ונתניה סובלת מזה. זה מראה שכל ההליך הזה הוא קצת הליך בכאילו, וזו הטענה העיקרית שלי”.

עורך הדין של נתניה, אבי ליכט (ראובן שוורץ)

“יש בחיים סיטואציות כשאתה חותם על עסקה, שאתה משתמש בנסיבות, ובסיטואציה הנוכחית, שברור שיש קושי ושאי אפשר לעשות את זה מבחינה משפטית, אז אי אפשר לקיים את ההחלטה בסיטואציה הזו. אנחנו לא רוצים להיות בסיטואציה שעוד חצי שנה לא מאשרים את הניסוי הזה ואז איפה אנחנו נמצאים? מה יעשו הקבוצות? שיחקו עונה שלמה בלי שהיה ניתן חוקתית, ואנחנו רוצים שיראו לנו שכל התהליך נעשה ונסגר מבחינה חוקתית. לא מבין איך זה עולה בקנה אחד עם כל מה שהיה פה עד עכשיו. אנחנו נמצאים פה באירוע איחוד שנקרא הפועל עירוני אילת עפולה, לא צריך לעשות יותר מזה כדי להבין שזה לא מתחבר, אין שום קשר בין עפולה ואילת, וחוסר הקשר הזה של 400 ק״מ, גורם לי להרגיש שהעניין מגוחך”.

“העובדות ברורות והכל על השולחן, עפולה נכנסה לבעיה כלכלית, העירייה נטשה וקבוצה מתקשה להמשיך להתקיים במצב כזה. עיריית עפולה החליטה להמשיך בהפועל העמק, והקבוצה נשארה עם בעיה. עפולה גם באו אלינו עם ההצעה הזו, ואנחנו לא רצינו לשתף פעולה עם הדבר הזה, מה הקשר בין זה לבין ספורט? בתור אוהד כדורסל אני חושב שלהיבט הלוקאלי יש משמעות מאוד גדולה בכדורסל. זה נכון שלקבוצות ירושלמיות יש אוהדים גם מחוץ לירושלים, אבל זה בסוף עניין לוקאלי, ויש לזה משמעות, להגיד הפועל אליצור נתניה עפולה זה היה מגוחך לדעתי. אני לא חושב שחריגה מחוק של 40 ק״מ מרחק זה לא משהו שהוא קריטי, אבל כשאתה לוקח מרחק כזה זה לא הגיוני, אתם אמרת שכל שהמרחק גדל בין הקבוצות אז זה נעשה יותר ויותר לא הגיוני. למה שאוהד עפולה יבוא לאילת למשחק? איזה שירים הם ישירו? זה אבסורד.״

מודריק: ״איך זה שונה ממה שעושים באן בי איי שקבוצות עוברות מרחקים גדולים יותר בהרבה מפה?״

עו”ד אבי ליכט, שמייצג את נתניה: ״באן בי איי זה שמעבירים קבוצה וארגון שלם כמו שהוא לעיר אחרת, ופה זה שילוב של שתי קבוצות שלא קשורות אחת לשנייה. אתם צריכים לשאול את עצמכם אם זה ספורטיבי באמת, אם היה בא מיליארדר ועושה את הפעולה הזו במקום אילת, והיה אומר שהוא רוצה לתמוך, זה היה מקובל יותר, אבל גם אם הוא היה עושה את זה, והיה מעביר את הקבוצה מקום לגמרי, לדעתי זה היה פחות ספורטיבי. מעבר לשיקול הגאוגרפי, צריך גם להתייחס לערך המקצועי, ואם האיחוד נעשה רק כדי שלאילת יהיה מקום בליגת העל, אז זה לא ספורטיבי”.

מודריק: ״אני חושב שהרעיון הוא שעד מרחק מסוים, האיחוד הוא על בסיס גאוגרפי בלבד, וזה הרעיון שמובא בחוקה, ואז הסעיף אחרי האמירה הזו אומרת שלאיחוד מעבר למרחק הזה, צריך לעבור את האישורים המתאימים דרך הערוצים המתאימים, וזה קרה.״

הדיון באיגוד הכדורסל (ראובן שוורץ)

אבי ליכט: ״אבל זה מתבסס על מרחקים שהם לא כמו המרחקים שמדוברים פה באיחוד הזה, ואין פה רציונל גאוגרפי, אי אפשר לקיים את האיחוד הזה ללא רציונל גאוגרפי.״

עו”ד גדעון פרייטג: ״כל עוד זה מרחק שהוא מעל ההסכם המקובל, צריך להתייחס אל זה לדעתי כמו אל כל מרחק שהוא מעל המרחק המותר, ואם יש את העקרונות שנותנים לעמוד באיחוד למרות המרחק, אז זה בסדר גמור, לדעתי זה עניין ההנהלה של הקבוצה.״

ליכט: ״אתם צריכים לשאול את עצמכם האם יש אלמנט גאוגרפי באיחוד הזה? אם יגידו שכן אז נתקדם משם, אבל זה כלכך ברור שהמרחק הגדול בעייתי, שזה כבר לא ספורטיבי. הם הבינו שהסמכות שלהם היא בלתי מוגבלת והם יכולים לעשות מה שהם רוצים, גם אם זה לא לעמוד בהנחיות של האיגוד. כל האירוע הזה הוא עקום, אפילו פרישמן אומר את זה שזה לא בסדר אבל שלא עברו על חוקים, והאמירה הזו מראה שזה לא צריך לקרות.״

עו”ד עמרי אפלבאום, שמייצג את עמותות עפולה ואילת: ״שלחנו בקשה לבקרה התקציבית ואמרו לנו שעד שלא יאשרו את האיחוד פה לא נוכל להמשיך.״

עו״ד יודן קוריצקי, היועץ המשפטי של איגוד הכדורסל: ״נראה לי שעל שאלת הסמכות התגברנו, ולדעתי היא לא עניין במחלוקת. חברי דיבר על סעיפים לא רלוונטיים שעל בסיסם לא אושר האיחוד. הסעיף החשוב הוא הסעיף של מה מאשר את אישור איחוד של מעל 40 ק״מ, וסעיף זה מקנה את הסמכות להנהלה לאשר על פי שיקולה, וזה מה שנעשה. הסעיף לא מגדיר את הסיבות על פיהם צריך לקבל את ההחלטה, אלא רק על פי שיקול דעת. כשמדברים על סמכות, צריך להסתמך רק על מה שכתוב בתקנון, והסעיף המדובר מאפשר איחוד של מעל 40 ק״מ”.

“לגבי העקרונות הכללים של משפט מנהלי, האיגוד צריך לקבל את החלטותיו לפי העקרונות הללו. לפי כל, אני אומר שהייתה כאן תשתית להחלטה, בנושא של איחוד עפולה ואילת על מזמן לפני הדיון, אבל הדיון היה ארוך ומפורט, נשאלו שאלות לגבי העסקה וניתנה זכות דיבור לכולם. אני הסברתי בדיון שהאיחוד צריך להיות איחוד אמיתי וממשי שבו שתי היישויות מתאחדות ליישות אחת. בנוסף לכך הסברתי שיש צורך לשקול את השיקול הספורטיבי, ונתתי לחברי פה בעותרת להסביר למה זה פוגע בכך, ורוב הדיון שהתנהל בהנהלה היה השיקול הספורטיבי. אחרי שדיברו באריכות על כך, אישרו בסופו של דבר.״

עו”ד אסף הראל: ״איך אפשר לדבר על ספורטיביות שעד לא מזמן לא ידעו איפה הקבוצה החדשה הזו תשחק בכלל? האם התנאים שנקבעו באיחוד עומדים בתנאים של הפרוטוקול?״

קוריצקי: ״אנחנו שלחנו תצהיר להנהלת הקבוצות, וביקשנו להביא גם ערבות בנקאית מהקבוצה. עשינו כל זאת תוך כדי עמידה בתנאים״.

אפלבאום: ״בכתב ההתחייבות אין שום דבר שאומר שחייב להתקיים מיזוג שלם שיושלם עד תאריך מסוים, מדברים על איחוד. כל עמותה התכנסה והגיע להסכם, בנוסף לשינוי מטרת העמותה על מנת שיהיה איחוד מלא ונהיה באותו דף.״

מודריק: ״אני עדיין לא מבין מה הוסכם בין הקבוצות? מה ההסכם כולל?״

אפלבאום: ״הוסכם שהאגודות, כולל מחלקות הנוער, יתנהלו תחת ניהול של אגודה אחת. מונתה הנהלה וכל האגודות יתוקצבו וינוהלו על ידי האגודה המאוחדת. יש פה איחוד אמיתי ומלא, ואף אגודה לא תיפול בין הכיסאות.״

עמרי אפלבאום, עורך הדין של העמותות של עפולה ואילת ויודן קוריצקי, היועץ המשפטי של האיגוד לכדורסל (ראובן שוורץ)

פרייטג: ״האם יהיה גוף שאליו שתי האגודות יתאחדו או שאחת מתמזגת לשנייה?״

אפלבאום: ״האיגודים יפעלו כאיגוד אחד תחת האיגוד של אילת, העמותה של עפולה לא פועל יותר במסגרת הקודמת שלה.״

פרייטג: ״האם העמותה של עפולה מתה? מה קורה איתה? יש שתי אגודות שאוחדו, וזה נכנס תחת אילת, מה קורה לעפולה?״

מודריק: ״אני לא מבין איזה מנגנון משפטי ננקט פה חוץ מהסכם התנהלות?״

ליכט: ״לא ננקט פה מנגנון משפטי כיוון שאין פה באמת הסכם של מיזוג, זה לא הולך לקרות והולך להיות פה מועדון אחד שימשיך״.

טל פנחס, יו”ר אילת: ״אנחנו נשלים את כל הליך האיחוד על פי בקשת רשם העמותות, אנחנו רוצים לעשות ספורט בישראל, גם בשביל הפריפריה באילת וגם בשביל עפולה״.

מודריק: ״את זה הבנתי, אבל אתם צריכים להחליט האם את פה עושים ספורט תחרותי או לא תחרותי. אם זה לא תחרותי אז אתה צודק, אבל לגבי תחרותיות, אי אפשר לבטל אגודה רק על פי החלטה של אגודה אחרת״.

פנחס: ״יש איחוד של הכל מהכל, מחשבון בנק ועד ניהול ומוסדות, הכל הופך לאחד, וחוויתי בעבר מקרה כזה באילת. כשמוטי אמסלם נפטר, שנה לפני רשמנו את העמותה אצל רשם העמותות, והוא ציין שכל עוד נשלם את החובות של העמותות, אז זה מסתדר. אין שום סיבה שאם מיזוג עמותות כבר קרה, שזה לא יקרה עכשיו, זה עומד בתנאי האתיקה.״

הראל: ״הרישום הרגולטורי צריך לקרות לפני פתיחת העונה, ומה קורה אם בסוף אין איחוד?״.

פנחס: ״נתתם בעבר את האפשרות לפתוח את הליגה ללא אישורים סופיים, אם זה מקרה שקורה בתהליך, וגם ההליך כאן בתהליך. רשם העמותות יבקש למזג, נמזג, ואנחנו נשחק באילת, אנחנו לא מסתירים את זה״.

אפלבאום: ״החלטה שלגביה יש עתירה, היא לא לגבי מי באיזה ליגה, אלא על האיחוד קבוצות. לעפולה יש את הזכות לשחק בליגת העל כי היא זו שנרשמה. זה שבית הדין הנחה את האיגוד לבחון האם יש פגיעה בצד ג׳, זה לא אומר שלצד ג׳ יש זכות כלשהי בדיון, לנתניה אין צד פה וזה לא קשור אליהם״.

מודריק: ״כל קבוצה יכולה לטעון לגבי ההחלטה הזו ולהגיש עתירה, זה לא עניין של צדדים״.

אפלבאום: ״לגבי השיקול הספורטיבי, אני מדגיש שהשיקול הספורטיבי הוא מעבר למרחק הגאוגרפי, איחוד של קרבה יכול להיות לא ספורטיבי באותה צורה. זה לא רלוונטי כי יש פה שתי פריפריות, והמהלך הזה בא לחזק את הכדורסל במקומות האלה”.

מודריק: “מה האינטרס הספורטיבי של אילת במהלך הזה?״

אפלבאום: ״החשיבות של קיום ספורט בערים הללו ולא לתת לזה לדעוך ולמות, זה חשוב למקומות האלה בפריפריה״.

מודריק: ״נכון שחשוב שיהיה ספורט באילת, אבל השאלה היא מה היא ספורטיביות פה? מה השיקול שהניע את אילת להיכנס למהלך הזה? הרי זה ספורטיביות ולא עצם קיום הספורט בעיר.״

פרייטג: ״השאלה שבא לי לשאול, אם לא היה את עניין הלעלות לליגת העל, האם עדיין היה איחוד?״

אפלבאום: ״זו שאלה אקדמית.״

הראל: ״יש כאן מהלך שמוסריותו מוטלת בספק, ואם יש פה חלוקה של מקום בליגת העל לפי איחודים, אז זה כבר בעייתי״.

מודריק: ״ברגע שהתחרות הספורטיבית הסתיימה וקבוצה מסוימת ירדה ליגה, כשהדיון על מי מחליפה את עפולה עלה היה צריך לפתוח את הדיון ולא לקבל החלטה מהירה בעקבות איחוד. עולה החשש כי הדיון שעלה לגבי כך לא התנהל כפי שהיה צריך להתנהל.״

אפלבאום: ״נקבעו תנאים מחמירים בכפוף לכתב ההתחייבות ולכל המסמכים שמראים שכבר יש בכלי תפקידים משתי האגודות להנהלה המשותפת, ואני לא מבין שצריך להתגונן פה מפני שאלות שלא העלו הפנינו בהסכם בכלל?״.

הראל:״ מה עמדת האיגוד אם האיחוד הזה נכנס לעונה, ואז באמצע הרגולציה נותנת לזה ברקס? האם האישור הסופי לא היה צריך להיות תנאי?״.

קוריצקי: ״על פי כתב ההתחייבות האיחוד צריך להיות תחת עמותה אחת עם שדרה ניהולית אחת, שתי העמותות הקודמות יפסיקו להתקיים״.

אפלבאום: ״אין פה יצור כלאיים, יש פה תקנון שיכול להיות שצריך שינוי, אבל לא ניתן לשנות אותו בדיעבד ולא לכבד אותו כעת. העמותה מתחייבת לאיחוד מלא ולעמוד בכל התנאים שהציב הרגולטור, ואם אתם דנים במה יקרה, ההחלטה התקבלה על פי זה שראו את כל התנאים שבהם העמותה עומדת, ומה שיקרה זה שאם יחליטו בהמשך שהיה משהו שלא כשורה באיחוד, אז הפועל עפולה תישא על עצמה את העניין, והכלנו שאפשר לעשות את זה, גם נתניה היא לא צד בכלל בעניין הזה.״

פרייטג: ״למה לא ניתן לתת לעמותות לעשות את התהליך הזה ולבנות אותו במהלך השנה, ותוך כדי נתניה יהיו אלה שיקבלו את המקום בליגת העל?״.

אפלבאום: “כי אחד העקרונות הוא נושא מי תשחק בליגת העל״.

ליכט: ״איך אתה אומר את זה? זה בדיוק חוסר הספורטיביות״.

אפלבאום: ״האם זהו השיקול הספורטיבי? לדעתי לא.״

קוריצקי: ״כשדיברו על הפן הספורטיבי, כל העניינים נשאלו ונידונו כבר, אז אני מנסה להבין מה חסר פה?״.

ליכט: ״אנחנו הולכים סביב עצמינו פה, אם הנוער הוא הסיפור פה, אז לשלוח שחקן נוער לאקדמיה באילת זה הגיוני? היה משחק בעפולה במקום מתאים. דבר שני, בעניין המיזוג, אתם כתבתם בהחלטה מיזוג, ויש תנאי שאומר שהם צריכים ללכת לרשם העמותות בשביל המיזוג והם לא עשו את זה, והם לא עשו את זה כי הם חושבים שהאיחוד מספק. אבל זה לא מה שכתוב בהחלטה, וזה שעכשיו אנחנו יושבים פה כמה שבועות אחרי וזה לא קרה זה הזוי. לפחות להתחיל את הליך המיזוג, אבל לא עשו כלום, הם המציאו קונסטרוקציה שלא קיימת, ובסוף האמת צצה. לא היה דיון כי התביישו לקיים על זה דיון, וכשפרישמן אומר שברור לי שאין סיבה לאיחוד אבל אין לי ברירה, זה אבסורד. האמת היא פשוטה, הם לא עומדים בכתב ההתחייבות ואם האיגוד רצה לעמוד בתנאים הוא היה מבטל את זה מזמן. יש פה מהלך אנטי ספורטיבי באופן מובהק, ולעטוף אותו בנוער זה יפה מאוד אבל זה לא מספיק. ההחלטה הזו פסולה ולא צריך להשאיר אותה, הם אנשים באמת טובים אבל כל העניין פה עקום ואסור לתת לזה יד״.