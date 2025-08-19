יום רביעי, 20.08.2025 שעה 12:10
מעט מידי, מוקדם מידי: ג'ון וול הודיע על פרישה

הגארד בן ה-34, שהעביר את רוב הקריירה במדי וושינגטון וויזארדס, תולה את הנעליים אחרי 11 עונות, לאחר שבשנתיים האחרונות לא הצליח להשיג חוזה חדש

ג'ון וול (La Liga)
ג'ון וול (La Liga)

באופן חריג אך צפוי, הודיע היום (שלישי) הגארד ג’ון וול על פרישה מכדורסל בגיל 34, אחרי 13 שנות קריירה, מתוכן שיחק 11 עונות. אחרי כמה פציעות וירידה ביכולת, האולסטאר לשעבר לא הצליח במשך שנתיים להשיג חוזה חדש, והחליט לתלות את הנעליים.

אחרי שנה במכללות במדי קנטאקי, וול נבחר במקום הראשון בדראפט 2010 על ידי וושינגטון וויזארדס, בשורותיה שיחק תשע עונות רצופות, והיה השחקן המוביל בצוותא עם בראדלי ביל, אך הצמד לא הצליח מעולם לקחת את הקבוצה מעבר לסיבוב השני של הפלייאוף.

בשל פציעה שהסתבכה ומנעה ממנו לחזור לפרקט במשך מעל לשנה, הועבר הגארד ליוסטון רוקטס בתמורה לראסל ווסטברוק, אך גם שם שותף רק ב-40 משחקים אחרי שסבל מפציעה נוספת, ובעונה לאחר מכן סיכמו הצדדים על פרידה.

גג'ון וול (רויטרס)

בתחילת עונת 2022/23 הצטרף וול כשחקן רוטציה ללוס אנג’לס קליפרס לצד קוואי לנארד ופול ג’ורג’, אך התקשה להראות את היכולות שהציג בעבר ובאמצע העונה הוחזר ליוסטון, שחתכה אותו מהסגל. הגארד מסיים את הקריירה עם ממוצעים נאים של 18.7 נקודות, 4.2 ריבאונדים ו-8.9 אסיסטים למשחק, ועם חמש הופעות ברציפות במשחק האולסטאר. 

דיווח נוסף מהליגה הטובה בעולם מגיע מעברו של הכתב מארק שטיין, שפרסם כי מאמן סגנית האלופה ריק קרלייל סיכם על הארכת חוזה ארוכת טווח באינדיאנה, וימשיך בתפקידו אחרי מסע פלייאוף אדיר בו כנגד כל הציפיות הגיעו הפייסרס עד לגמר ה-NBA והיו רחוקים ניצחון אחד מאליפות, כאשר הפסידו בסדרה 4:3 לאוקלהומה סיטי ת’אנדר.

ריק קרלייל (IMAGO)ריק קרלייל (IMAGO)

קרלייל יחל את עונתו החמישית ברצף במועדון מעיר המרוצים, וינסה לחולל ניסים גם ללא כוכב הקבוצה טייריס הליברטון, שכזכור נפצע במשחק 7 של סדרת הגמר וצפוי לחזור רק בעונה הבאה לפרקט. המאמן מדורג כעת במקום העשירי בכל הזמנים בכמות הניצחונות תחת הדרכתו, ויכול העונה לטפס עד למקום שישי ולעקוף שמות אגדיים כמו רד אורבך, ג’רי סלואן ולארי בראון. 

