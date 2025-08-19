ז'ואאו פליקס הכריע: אל נאסר בגמר הסופר קאפ

האם כריסטיאנו רונאלדו בדרך לתואר ראשון במדי אל נאסר? היום (שלישי), במסגרת חצי גמר הסופר קאפ הסעודי, הפורטוגלי עשה צעד משמעותי לעבר המטרה, כאשר הצליח יחד עם קבוצתו לנצח 1:2 את אל איתיחד של קארים בנזמה, בדרך לגמר, במשחק שנערך בהונג קונג.

מספר שחקנים ערכו הופעת בכורה רשמית במדי אל נאסר, ביניהם הבלם שהגיע מברצלונה, איניגו מרטינס, כוכב באיירן מינכן לשעבר, קינגסלי קומאן, וכן ז’ואאו פליקס, עבורו הייתה זו בכורה חלומית עם שער ניצחון הודות לבישול של כריסטיאנו רונאלדו.

סאדיו מאנה, שהעניק לאל נאסר את היתרון בדקה העשירית, ולאחר שטיבן ברחוויין איזן עבור אל איתיחד, הסנגלי של אל נאסר השאיר אותה בעשרה שחקנים כבר בדקה ה-25, לאחר אדום ישיר שספג בעקבות עבירה על שוער אל איתיחד, מוחמד יוסף.

אלא שגם בעשרה שחקנים, אל נאסר הראתה אופי והצליחה לנצח את המשחק. בדקה ה-61, כריסטיאנו רונאלדו נשלח קדימה, ובאחד על אחד מול השוער, מסר שמאלה לז’ואאו פליקס, שגלגל מול שער חשוף לרשת. תחילה השער נפסל בטענת נבדל של רונאלדו, אך לאחר התערבות ה-VAR הוא אושר, והתוצאה נשמרה עד לסיום, כששיתוף הפעולה הפורטוגלי מביא את אל נאסר לגמר על התואר.