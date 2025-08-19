דיווח: חלאילי היה המטרה העיקרית של וולבס

אחרי זכייה היסטורית באליפות בלגיה, ענאן חלאילי פותח עונה נוספת עם אוניון סן ז’ילואז. הקיצוני שעשה את המעבר לאירופה ממכבי חיפה, לא השתלב מיד, אך בהדרגה הצליח לתפוס מקום חשוב בקבוצה ותרם ב-2024/25 שני שערים וארבעה בישולים ב-34 הופעות בזירה המקומית.

בתוך כך, כשאנחנו בשיאו של חלון ההעברות של הקיץ, העיתונאי האיטלקי רודי גלאטי דיווח היום (שלישי) כי שחקן נבחרת ישראל היה במגעים עם וולבס מהפרמייר ליג. יתרה מכך, איש התקשורת שיתף כי חלאילי היה נחשב למטרה העיקרית של הזאבים.

בסופו של דבר, האנגלים הלכו על רכש אחר בדמות ג׳קסון צ׳אטצ׳ואה, שהגיע לבלגים לאחר שתי עונות בוורונה האיטלקית. בן ה-23 מקמרון הוא קצת יותר מבוגר מענאן (20), אך משחק בתפקיד דומה לו במיוחד אצל סן ז’ילואז – כמגן או כשחקן כנף.

עוד מגלאטי, הוא בעצם טען שדרישותיה הכספיות הגבוהות של אוניון על חלאילי, היו אלה שגרמו למועדון האנגלי לרדת מהאופציה של הישראלי ולמעשה להתמקד בחלופה שתעלה להם פחות.