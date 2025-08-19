יום שלישי, 19.08.2025 שעה 16:53
"אם מסטנטואונו ישותף, ריאל עלולה להיענש"

מיגל גלאן, נשיא התאחדות המאמנים בספרד, הזהיר לגבי שיתופו של הארגנטינאי, שנרשם בקבוצת המילואים והוצג בקבוצה הבוגרת: "עלול להיחשב כהפרת תקנון"

|
פלורנטינו פרס ופרנקו מסטנטואונו (ריאל מדריד)
פלורנטינו פרס ופרנקו מסטנטואונו (ריאל מדריד)

פרנקו מסטנטואונו, היהלום הארגנטינאי בן ה־18, שהגיע ב־60 מיליון יורו מריבר פלייט והוצג רק בשבוע שעבר כשחקן חדש של ריאל מדריד, עשוי לרשום הערב (שלישי, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) הופעת בכורה מול אוסאסונה. צ’אבי אלונסו זימן אותו לסגל, והוא צפוי לעלות עם חולצה מספר 30.

למרות שמעמדו בפועל הוא שחקן קבוצה ראשונה, ריאל רשמה אותו בקבוצת המילואים (קסטיליה), כדי להשאיר מקום פנוי במצבת השחקנים הרשמית של הקבוצה הבוגרת, במידה שתבצע חיזוק נוסף עד לסגירת חלון ההעברות ב־1 בספטמבר בחצות.

“זה עלול להיחשב להרכב בלתי חוקי”

מיגל גלאן, נשיא התאחדות המאמנים בספרד (CENAFE), הזהיר: “נראה שריאל מדריד מוכנה לקחת סיכון של הרכב בלתי חוקי. אמנם עצם הכללת שחקן ברשימת הסגל לא מהווה עבירה, אך אם ישותף אפילו לשניות בודדות, הדבר עשוי להיחשב כהפרת התקנון”.

לטענתו, עצם העובדה שמסטנטואונו הוצג רשמית כחלק מהקבוצה הראשונה בעודו רשום בקבוצת המילואים, עשויה להתפרש כרישום בחוסר תום לב שנועד לעקוף את החוק המגביל את רשימת השחקנים הבכירים ל־25 בלבד.

התקנון והפרצות

תקנון ההתאחדות הספרדית (RFEF) מאפשר באופן כללי לשחקנים רשומים בקבוצת מילואים לשחק בקבוצה הבוגרת, בתנאי שהם עומדים בדרישות: רישום תקף, גיל מתאים, לא מורחקים ומופיעים בדו"ח המשחק. עם זאת, סעיף 125 לתקנון קובע במפורש כי לא ניתן להשתמש ברישום בקבוצת בת כדי לעקוף את החוק או להטות את רוח התקנון.

כדי להטיל סנקציה, יהיה צורך להוכיח כי הרישום לקבוצת המילואים נעשה בכוונה להונות, כלומר להראות שהייתה כוונה מודעת מצד ריאל מדריד לעקוף את הכללים. 

פרנקו מסטנטואונו (רויטרס)פרנקו מסטנטואונו (רויטרס)

מעבר לעונש – בעיה מערכתית

הביקורת כלפי המהלך רחבה יותר: כאשר מועדון גדול כמו ריאל רושם כוכבים יקרים בקבוצת המילואים ללא כל כוונה שישחקו שם, הדבר יוצר עיוות תחרותי בליגה בה הקבוצה הבת משתתפת, פוגע בשוויוניות, בזכויות השידור ובמאבק הספורטיבי. בדיוק לשם כך נוצר סעיף 125.

אז מה יקרה אם יעלה מול אוסאסונה?

נכון לעכשיו, לריאל מדריד אין מניעה חוקית לשתף את מסטנטואונו – כל עוד רישומו תקף. עם זאת, אם תתברר כוונת “עקיפת חוק”, הדבר עלול לסבך את הבלאנקוס בענישה חמורה. הערב מול אוסאסונה נדע האם ריאל תבחר לקחת את הסיכון.

