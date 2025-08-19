יום שלישי, 19.08.2025 שעה 17:23
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפ"ס3
00-00הפועל ראשל"צ4
00-00מכבי הרצליה5
00-00הפועל ר"ג6
00-00הפועל נוף הגליל7
00-00הפועל עכו8
00-00הפועל רעננה9
00-00הפועל כפר שלם10
00-00הפועל עפולה11
00-00מכבי יפו12
00-00הפועל חדרה13
00-00מ.ס כפר קאסם14
00-00עירוני מודיעין15
00-00מ.ס קריית ים16

בעליון דחו את הערעור, רמה"ש סופית בליגה א'

הקבוצה מהשרון עתרה לבית המשפט העליון והשופט הכריע סופית: החלטת הרשות לבקרת תקציבים עומדת בעינה, הפועל עפולה תשחק בעונה הקרובה בליגה הלאומית

|
שחקני הפועל ניר רמת השרון (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל ניר רמת השרון (חגי מיכאלי)

סוף פסוק בפרשת ירידת הליגה של הפועל ניר רמת השרון: בית המשפט העליון, וכבוד השופט חאלד כבוב, דחו היום (שני) את בקשת רמת השרון למתן סעד זמני שיעכב את ירידתה לליגה א'. משמעות ההחלטה היא כי הקבוצה תפתח את עונת 2025/26 בליגה א’, ואילו את מקומה בליגה הלאומית תתפוס הפועל עירוני עפולה.

רמת השרון פנתה לבית המשפט העליון לאחר שבית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את עתירתה נגד ההחלטה של הרשות לבקרת תקציבים, החלטה שניתנה בשל אי עמידה בדרישות התקציב לעונה הקרובה. על פי פסיקת השופט חאלד כבוב, אין מקום להתערב בקביעות המקצועיות של הרשות ובית הדין העליון של ההתאחדות, שפעלו כדין ואף העניקו לקבוצה ארכה חריגה לאישור התקציב, ארכה שרמת השרון לא הצליחה לעמוד בה.

תחילתה של הפרשה באי עמידתה של רמת השרון בדרישות הרשות לבקרת תקציבים. למרות שהקבוצה דורגה במקום ה-11 בליגה הלאומית בעונה החולפת, ולא הייתה צפויה לרדת מבחינה ספורטיבית, היא לא הצליחה להגיש תקציב מאושר כנדרש, גם לא לאחר שהוקצתה לה ארכה חריגה עד ל-29 ביולי.

שחקני רמת השרון מאוכזבים (חגי מיכאלי)שחקני רמת השרון מאוכזבים (חגי מיכאלי)

בעקבות כך, הרשות הודיעה כי הקבוצה תרד לליגה א', והפועל עפולה, שסיימה מתחת לקו האדום, תישאר בליגה הלאומית. רמת השרון ערערה תחילה לבית הדין העליון של ההתאחדות, ולאחר מכן פנתה לבתי המשפט האזרחיים, אך ללא הועיל.

השופט כבוב: אין בסיס משפטי להתערבות

בהחלטתו המפורטת, ציין כבוב כי בית המשפט לא נוהג להתערב בהחלטות מקצועיות של גופים פנימיים בענפי ספורט, כל עוד לא נפל בהן פגם מהותי. עוד הוסיף, כי גם אם מאזן הנוחות נוטה לטובת רמת השרון, מדובר בפער שאינו מצדיק חריגה מהכללים, בעיקר לאור הסיכויים הנמוכים של התביעה להצלחה.

"המבקשת קיבלה ארכה משמעותית לאישור תקציבה, אך לא עמדה גם בה," כתב כבוב. "בית הדין העליון פעל באופן ענייני והגון, ואף התריע כי זו ארכה סופית. אין כאן עילה משפטית המצדיקה את התערבותנו”.

רמת השרון: הליך לא הוגן

טענות רמת השרון נדחו כולן, כולל זו שלפיה יו"ר הרשות לבקרת תקציבים סירבה להגיב בזמן לפניותיהם, מה שלטענת הקבוצה מנע ממנה לעמוד בתנאים. בית המשפט קבע כי טענה זו לא הוכחה, והוגשה ללא ראיות מספקות. בכך מגיע לסיומו המאבק המשפטי של רמת השרון, שתיאלץ כעת להתמודד עם ירידת ליגה, לא מהסיבות הספורטיביות הרגילות, אלא על רקע כלכלי וניהולי.

נבחרת ישראל מציגה את המדים החדשים
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */