המהפכה מתחילה: תמריצי הישגיות למקומות 1-4

במסגרת מהפכת הספורט שמתכנן שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, כפי שחשף בתוכנית "שיחת היום" עם מסגרת חדשה של מבחני תמיכה חדשים לאיגודים ולאגודות, הוא כבר קיים בנושא שמונה ישיבות.

המטרה במהפכה היא גם לתמרץ הישגיות: מי שיסיים בכל הליגות במקומות 1-4 יקבל בונוס על הישגיות, בכל הרמות - גם בנוער ובנערים. כמו כן, מי שלא יעמוד בדרישות של ממשל תאגידי של להיות שקוף, הגבלת קדנציות וכל מה שידרשו, יקבל פחות הקצבות בסך של 30-40 אחוז, ככה שזה הולך להיות דרמטי.

כזכור, מיקי זוהר חשף את המהפכה בספורט הישראלי לפני כשבועיים, זאת לאור הרצון לראות שיפור ניהולי באיגודים. השר הודיע בזמנו כי הוא יציב דרישות חדשות לממשל תאגידי בארגונים, בניסיון לקבוע סטנדרטים גבוהים יותר שיעלו את רמת הניהול בספורט הישראלי.

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר (שחר גרוס)

במסגרת שינוי מבחן חלוקת כספי התמיכה לאיגודים ולאגודות, השר זוהר בחן אפשרות להצבת יעדים גבוהים יותר לניהול האיגודים במטרה לשפר באופן משמעותי את הממשל התאגידי של איגודי הספורט בישראל. המבחן החדש, שיחלק כ-300 מיליון שקלים לאיגודים ולאגודות, צפוי להיכנס לתוקפו החל מינואר 2026.

מיקי זוהר אמר: “איגודי הספורט בישראל חייבים לעלות לרמה הבאה של רמת הניהול, כדי להיות דומים לסטנדרט הניהולי באירופה. נבקש מאיגודים במסגרת מבחן האיגודים-אגודות החדש לעמוד בסטנדרט ניהול חדש. נחלק את הכסף על פי קריטריונים מקצועיים ועניינים, כך שיתמרצו משמעותית איגודים שישפרו את הממשל התאגידי שלהם”.