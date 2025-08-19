בית"ר נורדיה י-ם נשארת בחיים: "בעבור הילדים"

בית”ר נורדיה ירושלים לא הולכת לשום מקום. הבוקר (שלישי) צפוי להיחתם ההסכם עליו ישבו בימים האחרונים מומי דהן, אלי דנון, דובי גולדברג, איציק לוי ודודו דוד אבו דרם. הקבוצה תעבור לידיים חדשות במטרה להשאיר את המועדון בחיים, בליגה א’ וכך גם מחלקת הנוער פועמת תחת ניהולו המקצועי של אלירן ממן, מאמן הקבוצה הבוגרת בעונה החולפת.

מאחורי הקלעים, יש לציין גם את יוסי פסו, שעבד וממשיך לעבוד, לילות כימים, על מנת לסגור מול שחקנים שיהיו חלק מהסגל. הערב, בשעה 19:15, יתקיים אימון הפתיחה במגרש האוניברסיטה העברית, כשבין היתר חתומים כבר בקבוצה שגיא יחזקאל, דודי מורלי, עמית קורנפיין וישראל פיטיגו.

במועדון לא יוותרו על מי שהיו חלק מעונה יוצאת דופן, וינסו להמשיך את ההתקשרות עם הקפטן עמיר אבלס והאיש שעושה הכל במגרש – פיליפ מנה. באם השניים יישארו לעונה נוספת, הרי שמדובר יהיה בחיזוק משמעותי בעבור הסגל, שאמור להיות מושתת על שחקנים צעירים, ירושלמים ואחרים, במטרה לתת לאלו במה בליגה א’ דרום.

אלירן ממן (יונתן גינזבורג)

בשיחה עם ONE ציין דובי גולדברג הדברים הבאים: “היום, בשעה טובה, בשעה 19:15, יתקיים אימון פתיחה במגרש האוניברסיטה העברית. אנחנו, קבוצת בעלי עסקים, לפני חתימה מול מומי דהן ואלי דנון”.

“כרגע, אנחנו נמצאים במשא ומתן עם פיצי, אנחנו מקווים שהוא יישאר, בדומה לפיליפ מנה, שהיה לעוגן במרכז השדה בעונה החולפת. מעבר לזה, צירפנו את שגיא יחזקאל, עמית קורנפיין, הבן של איציק, שוערה של בית”ר ירושלים בעבר, וכך גם את ישראל פיטיגו, שנשאר מעונה שעברה. עוד יבואו שחקנים והמאמן יבחר אותם בהתאם לצרכים המקצועיים שלנו”.

אוהדי בית"ר נורדיה (יונתן גינזבורג)

“אני אגיד זאת חד וחלק: אנחנו מכוונים לפלייאוף העליון. אנחנו נהיה קבוצה צעירה ולוחמת. זה לא יסתיים בכך, הרי שנגייס את ראש העיר שיביא לנו ספונסרים ונגייס את כל בעלי העסקים, קבלנים מענף הבנייה, מנופאים מענף הבנייה, שמות שאני עוד לא רוצה להוציא, ומאחוריי הרבה אנשים שיצטרפו לפרויקט הזה”.

“אני ניהלתי את בית”ר ירושלים, את הפועל ירושלים, את מחלקת הנוער של הפועל ירושלים ואני רב ניסיון עם הדברים הללו. אני יכול להעיד כי יוסי פסו, מי שעובד מאחורי הקלעים על החתמות וצירופי שחקנים, איתי שנים בתחום הכדורגל. אנחנו לא ניתן לנורדיה ירושלים לרדת לליגה ג’. לא נשאיר את ילדי ירושלים ברחובות או שייצאו לכל מיני מקומות מחוץ לעיר. זה הבית שלהם”.

“אני בטוח כי החל מאימון הפתיחה, הערב, ועד פתיחת העונה, יבואו המונים שיבקשו להצטרף לקבוצה שתפתח עונה 12 במספר. יש תחושה טובה בשטח”, סיכם דובי גולדברג.