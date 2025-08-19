נחתם שיתוף פעולה בין אלקטרה לאיגוד השופטים

ההתאחדות לכדורגל הודיעה היום (שלישי) על שיתוף פעולה חדש, ושיתוף הפעולה הזה הוא בין איגוד השופטים לבין חברת אלקטרה מיזוג אוויר. ההסכם הזה צפוי לעמוד על כ-400 אלף שקל לעונה, ובהתאחדות מסרו: “שילוב שמביא דיוק, חדשנות וקור רוח – גם במגרש וגם אצלכם בסלון”.

שינו זוארץ, יו"ר ההתאחדות לכדורגל: "הבחירה של אלקטרה מיזוג אוויר, בראשות מיקי ביטון, להצטרף כנותנת חסות לאיגוד השופטים בשעה זו, מרגשת, מביאה עמה מסר ערכי ותומכת בחוסן של הכדורגל שלנו והחברה. זכינו ליהנות מתוספת כוח משמעותי של חברה כחול-לבן מובילה, מתקדמת ופורצת דרך שרואה באיגוד השופטים ובהתאחדות לכדורגל מקור גאווה. זה מחמם את הלב וכמובן מביא משב רוח מרענן בימי הקיץ החמים".

מיקי ביטון, מנכ"ל מגזר מוצרי צריכה חשמליים: "אלקטרה מיזוג אוויר, המותג המוביל בישראל, רואה בחסות להתאחדות לכדורגל חלק בלתי נפרד מהמחויבות שלנו להיות שותפים בהצלחות הגדולות של המדינה. כשם שאנו מביאים ללקוחותינו חדשנות, איכות ואמינות, כך אנו מבקשים להביא ערך גם בעולם הספורט הישראלי. הנבחרות מייצגות את הרוח הישראלית, שילוב של נחישות, מצוינות ושותפות. עבורנו זו זכות לקחת חלק במסע הזה, לתמוך בשחקנים ובשחקניות, ולעמוד מאחוריהם בדרכם להישגים שיהוו לכולנו השראה גאווה".