יום שלישי, 19.08.2025 שעה 09:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

עימות בין המשטרה לשר: "הנחה לאוהדי בית"ר?"

במשטרה זועמים על התייחסות בן גביר בעקבות ההתנהלות באירועי המשחק בטדי, בו נפצעו 4 שוטרים. במשטרה שואלים: "האם יש כאן גיבוי להדלקת אבוקות?"

|
אוהדי בית
אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

במשטרה לא אהבו את תגובתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, כפי שפורסמה ב-ONE ובה דרש הבהרות בנוגע להתנהלות השוטרים במשחק אתמול (שני) בין בית"ר ירושלים להפועל חיפה, בו ניצחו הצהובים שחורים 0:5.

כזכור, מסביבת השר נמסר: "שוטרים נראו כשהם מכים את אוהדי בית"ר. האוהדים לא יהפכו לשק החבטות של המשטרה". מנגד, גורמים בסביבת המשטרה אמרו ל-ONE: "כולם שכחו שרק לפני כחצי שנה נפצע ילד קשה בגלל אבוקה. אחר כך ישאלו למה המשטרה לא מטפלת בתופעה. הדברים שנאמרו מהווים בפועל גיבוי להדלקת אבוקות".

לדבריהם, הכל החל כאשר זוהה אוהד בית"ר מדליק אבוקה. קצין משטרה שניגש להוציאו מהיציע נתקל בהתנגדות של אוהדים נוספים, שניסו לסייע לו להימלט. בעקבות זאת הגיע כוח משטרה נוסף, אך אוהדי הקבוצה תקפו את השוטרים ויידו לעברם כיסאות וחפצים. כתוצאה מכך נפגעו ארבעה קציני משטרה.

השר איתמר בן גביר (אורן בן חקון)השר איתמר בן גביר (אורן בן חקון)

גורמים במשטרה תהו: "האם מדובר בהנחת סלב בגלל שמדובר באוהדי בית"ר?”. כמו כן, גורמנים במשטרה ציינו: “פיקוד המשטרה הנחה על אכיפה חסרת פשרות נגד מי שהופך חוויה ספורטיבית לשדה קרב ומסכן את הציבור הרחב”. עם זאת, במשטרה החליטו שלא להגיב באופן רשמי כדי להימנע מעימות ישיר עם השר לביטחון לאומי.

למרות זאת, גורמים בארגון הודו הבוקר כי היו המומים לקרוא את תגובתו החריפה של בן גביר, שפורסמה ב-ONE, על רקע האירועים האלימים בטדי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */