יעשו קפיצה? השחקנים שעשויים לפרוץ באיטליה

היופי בכדורגל הוא שבכל עונה אין לך מושג מה יקרה, מי תיקח אליפות, מי תרשום כישלון ומי יפרחו. הליגה האיטלקית, שנפתחת בסוף השבוע, תציג לא רק כוכבים מבוגרים דוגמת לוקה מודריץ'. יש גם כישרונות צעירים רבים שמחכים להזדמנות לפרוץ לתודעה – קבלו כמה שמות שכדאי לעקוב אחריהם בעונה החדשה.

פטאר סוצ'יץ'

"אני מאמן שהוא יהיה היורש של מרצלו ברוזוביץ'", אמר מאמן נבחרת קרואטיה זלאטקו דאליץ' על סוצ'יץ' אחרי שהעניק לו את הבכורה במדים הלאומיים לפני כשנה. ואכן, אינטר שמעה בקולו. הקשר המרכזי הרב גוני הוחתם בסן סירו מדינמו זאגרב תמורת 14 מילין אירו – מחיר מציאה במונחי השוק הנוכחיים. ברוזוביץ' נטש לטובת סעודיה בקיץ שעבר, ולנראזורי היה חסר מנוע בלתי נלאה מסוגו במרכז המגרש. סוצ'יץ' בן ה-21 עשוי לפתור את הבעיה אחרי עונה פנטסטית שכללה גם משחקים מעולים בליגת האלופות.

פטאר צעיר בשנה מבן דודו, לוקה סוצ'יץ', הפליימייקר שצמח בזלצבורג ועבר לריאל סוסיאדד לפני שנה. לוקה נחשב לכוכב משמעותי בפוטנציה, אבל פטאר עשוי להתברר כמוכשר אפילו יותר, והוא יהיה חלק אינטגרלי מתהליך הצערת הסגל של אינטר בניצוחו של המאמן החדש כריסטיאן קיבו. אם הכל ילך כשורה, הקרואטי מסוגל להפוך לשחקן מפתח במערך כבר בעונת הבכורה שלו באיטליה, ומשם השמיים הם הגבול.

פטאר סוצ'יץ' (IMAGO)

חסוס רודריגס

הקיצוני השמאלי בן ה-19 הלהיב מאוד כאשר פרץ להרכב בטיס באמצע העונה שעברה. רודריגס מתנשא ל-185 סנטימטרים וצעדיו ארוכים, אבל הוא מכדרר בחסד ותחבולן, ולא רק הפרשנים ראו בו פוטנציאל להפוך לכוכב ברמה של נבחרת ספרד תוך זמן קצר יחסית. אפילו המאמן הלאומי לואיס דה לה פואנטה התבטא בנושא, והאוהדים בצד הירוק-לבן של סביליה היו המומים כאשר המועדון הסכים למכור אותו בקיץ הנוכחי תמורת 22 מיליון אירו.

ססק פברגאס, שבונה אימפריה בניחוח ספרדית בקומו, היה זה ששכנע את רודריגס להצטרף אליו על שפת האגם הציורי. ניקו פאס, סרג'י רוברטו, וגם אלברו מוראטה ינסו לעזור לו להתאקלם במהירות האפשרית, כי אם זה יקרה התוצאה עשויה להיות מרהיבה. רודריגס הוא בדיוק מסוג השחקנים שכדאי לקנות כרטיסים כדי לראותו בפעולה.

חסוס רודריגס (IMAGO)

ניל אל-עינאווי

הפרויקט ברומא יהיה מרתק במיוחד, בצל החלטתו של המאמן ג'אן פיירו גספריני לעזוב את אטאלנטה בתום 9 שנים מזהירות ולעבור לעיר הנצח. הבוס הוותיק ינסה לבנות מכונה התקפית כיפית באולימפיקו, והוא זקוק לשחקנים יעילים במרכז המגרש על מנת לזכות בכדורים ולהניע אותם במהירות. הרכש החדש מלאנס עשוי להשתלב מיידית במרכז המגרש, כי זה מה שהוא עשה בליגה הצרפתית בשנתיים האחרונות.

אל-עינאווי, בן של טניסאי מרוקאי, נולד וגדל בנאנסי, וזה כבר מבטיח באיטליה כי זו הייתה התחנה הראשונה בקריירה של מישל פלאטיני. בניגוד לגאון של יובנטוס, הוא רץ מרחבה לרחבה ומחלץ כדורים בחסד, אבל יש לו גם חוש מפותח לכיבושים, ויעידו על כך 8 שערים שהבקיע בעונה שעברה. מועדונים רבים עמדו בתור כדי לנהל משא ומתן עם סוכנו, ורומא גאה מאוד בכך שזכתה בשירותיו תמורת 22 מיליון אירו. אם יסתדר עם גאספריני וישתדרג מקצועית, עשוי אל-עינאווי לקבל זימון לנבחרת צרפת. עד כה הוא לבש את מדי מרוקו הצעירה, אבל זה לא מחייב כלל, ובגיל 24 הוא מוכן לנסוק.

ניל אל-עינאווי (IMAGO)

מרטין ויטיק

בולוניה רצתה מאוד להחתים את הבלם הצ'כי עוד לפני שנה, אבל ספרטה פראג סירבה למכור אותו אז לקראת ההופעה בשלב הליגה של ליגת האלופות. המנהל הספורטיבי תומאס רוסיצקי הגדיר את ויטיק ככוכב המרכזי בעורף והתעקש להשאירו לקמפיין, אבל היה ברור שדרכו לאיטליה תהיה סלולה בהקדם. כעת שמה בולוניה את ידה על הרכש הנכסף שלה תמורת 15 מיליון אירו, ואם לשפוט לפי משחקי ההכנה ויטיק אמור להיות חיוני ביותר גם עבורה. הוא אפילו הבקיע לרשת שטוטגרט, והראה עד כמה הצטרפותו להתקפה במצבים הנייחים יכולה להיות מסוכנת.

ויטיק הוא בלם גבוה מאוד, אבל ניחן גם בשליטה טובה בכדור ובשקט נפשי בניהול ההתקפות מאחור. הוא היה בסגל צ'כיה ביורו 2024, צבר ניסיון ב-5 שנים בספרטה, ומגיע לארץ המגף עם שאיפות גבוהות. כאוהד מילאן, הוא יתרגש במיוחד לפגוש את האדומים-שחורים, ואם יצטיין המטרה תהיה לעבור לסן סירו בעצמו. הפוטנציאל לכך קיים בהחלט.

מרטין ויטיק (IMAGO)

מתיאו פלגרינו

פארמה אוהבת חלוצים מרכזיים מארגנטינה, במיוחד בזכות הרנאן קרספו שהתחיל וסיים בה את הקריירה האירופית שלו. לכן ההתלהבות הייתה גדולה כאשר פלגרינו הוחתם בפברואר האחרון מוולס סרספילד. בנו של בלם ולנסיה וברצלונה לשעבר הוא סקורר מבטיח עם נוכחות מרשימה ברחבה, ואת דרכו בארץ המגף הוא החל ברגל ימין, כולל משחק מצוין נגד אינטר ושער ניצחון על יובנטוס. קרספו עצמו העניק תחזית אופטימית מאוד: "יש לו כל התכונות הנכונות כדי להפוך לכוכב. אני לא רוצה להתנבא לאן פלגרינו יגיע, אבל מקווה שזה יהיה רחוק".

אז עכשיו פותח היהלום בן ה-23 עונה ראשונה מלאה בפארמה. זו הולכת להיות הרפתקה מרתקת עם המאמן בן ה-30 קרלוס קואסטה שנחשב לעילוי, ועל כתפיו מונחת האחריות לפתח את פלגרינו ולעזור לו למצות את הפוטנציאל. החולצה מספר 9 כבר שלו, ובשבת הוא הבקיע צמד בניצחון 0:2 על פסקארה בגביע האיטלקי. גם אינטר ויובנטוס כבר יודעות עד כמה קשה לשמור עליו.

מתיאו פלגרינו חוגג (IMAGO)

מתיאו פאלמה

האם הילד יקבל את הצ'אנס הגדול כבר העונה? לפי כל הסימנים במחנה האימונים של אודינזה, התשובה עשויה להיות חיובית. פאלמה נולד בשנת 2008, כלומר הוא רק בן 17, אבל את הופעת הבכורה בליגה האיטלקית הוא עשה כבר לפני שנה. זה היה משחקו הבודד בעונה שעברה, וכעת מחכים לראות אם תהיה לך המשכיות כי הדיווחים על הפוטנציאל שלו גורמים להתלהבות בלתי מרוסנת.

פאלמה הוא יליד ברלין עם שורשים איטלקיים, שבחר בינתיים לייצג את נבחרת גרמניה הצעירה. הוא גבוה, בעל משחק ראש מצוין, שולט בכדור היטב בשתי הרגליים, מוביל את הכדור היטב, מפגין מנהיגות, ויש הרואים בו את אחד מבלמי העתיד של הכדורגל האירופי – לא פחות. אודינזה ידועה כמועדון שמטפח צעירים ומוכר אותם ברווח. לפאלמה יש פוטנציאל להיות אחד היקרים שבהם.

מתיאו פאלמה (IMAGO)

לורנצו ונטורינו

החלוץ הרב גוני של גנואה ערך את הופעת הבכורה בהרכב גנואה במחזור צמד בניצחון על בולוניה. מאז הספיק ונטורינו לחגוג יום הולדת 19 ולהרשים במחנה האימונים של הקבוצה לקראת העונה החדשה. לפיכך, המאמן פטריק ויירה צפוי לסמוך עליו כבר עכשיו, לשמחתם של האוהדים שאוהבים את בוגר האקדמיה אליה הצטרף עוד בגיל 7.

ונטירונו עדיין לא מצא עמדה אופטימלית על המגרש, כי הוא מסוגל לשחק באגפים, כחלוץ מרכזי, וגם כקשר התקפי, אבל אולי בכלל לא צריך להגביל אותו. ייתכן שהוא ימקסם את התפוקה בתפקיד חופשי, ובאיטליה יש ציפיות לא מבוטלות ממנו. התכונה הבולטת שלו היא התנועה החכמה ללא כדור, והיא מאפשרת לו להגיע למצבי הבקעה. כאשר הבקיע במאי, פרץ ונטורינו בבכי מרוב אושר. העונה הוא עשוי להתרגל לכך שזו אמורה להיות פעולה שגרתית עבורו.