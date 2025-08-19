יום ראשון, 24.08.2025 שעה 02:27
ליגה טורקית 25-26
70-53גוזטפה1
61-72קוניאספור2
60-62גלאטסראיי3
61-32אנטליהספור4
61-32סמסונספור5
60-22טרבזונספור6
41-32פנרבחצ'ה7
31-21בשיקטאש8
37-23גאזישיר גאזיינטפ9
11-11בשאקשהיר10
11-11קייסריספור11
10-01אלאניספור12
13-02ריזספור13
03-12קסימפשה14
05-23גנצ'לרבירליג'י15
06-22איופספור16
05-13קוצ'איליספור17
05-02פתיח קארגומרוק18

אחרי מהומה: סבע עלול לשחק מול יציעים סגורים

בלאגן גדול אחרי ה-2:2 של אמדספור מול ארזורומספור, בו כבש הקשר, עם קטטה בין שחקני הקבוצות, השלכת חפצים וניסיון פריצה. הכל החל בגלל פרובוקציה

|
המהומה בסיום המשחק של אמדספור (צילום מסך)
המהומה בסיום המשחק של אמדספור (צילום מסך)

דיא סבע כבש אתמול (שני) את שער הבכורה שלו במדי אמדספור הטורקית, אבל לא הצליח לעזור לה לנצח ב-2:2 מול ארזורומספור. על הדשא לא היה רגוע ובסיום התרחשו אירועים אלימים שהצריכו את התערבות המשטרה.

ההתאחדות הטורקית צפויה להטיל על אמדספור קנס כספי, ואולי גם עונש סגירת יציעים, בעקבות התנהגות הקהל שכללה השלכת חפצים למגרש וניסיון להיכנס אל תוך המגרש לאחר תנועה פרובוקטיבית לכאורה מצד שחקן יריב לעבר יציעי אמדספור. בעקבות האירועים פרצה קטטה בין שחקנים משתי הקבוצות, והמשטרה המקומית נאלצה לעלות לכר הדשא כדי להשיב את הסדר.

התנועה שנטען שביצע אותו שחקן מכונה "הזאב האפור" והיא מחווה המזוהה עם תנועת ימין קיצוני טורקית לאומנית בשם "הזאבים האפורים". תנועה זו דוגלת בעליונות טורקית ולעיתים נתפסת כאנטי כורדית, מה שמעורר מתיחות באזורים עם רוב כורדי כמו דיארבקיר - ביתה של אמדספור. המחווה עצמה, המדמה ראש של זאב באמצעות כף היד, נחשבת לפרובוקציה פוליטית חמורה ומסוגלת להצית עימותים, כפי שאכן התרחש מיד לאחר המשחק.

דיא סבע (אמדספור)דיא סבע (אמדספור)

ובחזרה לכדורגל. סבע שערך את הופעת הבכורה שלו בהרכב הפותח של אמדספור, כבש שער יפהפה בדקה העשירית כשהגיע לכדור רוחב מצד ימין, ובנגיעה חכמה עם העקב הצליח לאזן את התוצאה ל-1:1, רק שתי דקות לאחר שקבוצתו ספגה. סבע שנראה חד ונמרץ לאורך כל המחצית הראשונה, היה אחד המצטיינים על המגרש.

מאמן אמדספור, מהמט אלטיפרמק, הביע אכזבה בסיום: "אנחנו מצטערים שלא הצלחנו לנצח במשחק הבית הראשון. היינו עדיפים במחצית הראשונה, אבל במחצית השנייה לא הצלחנו לשלוט בקצב או לנצל את האגפים. עשינו טעויות אישיות שעלו לנו ביוקר, ובסופו של דבר שער שוויון בפנדל בדקות הסיום קבע את התוצאה". אלטיפרמק גם מתח ביקורת על השיפוט, מבלי לציין במפורש את החלטת הפנדל, אך ציין כי התחושות ביציע ובמגרש מצביעות על כך שההחלטות לא היו מאוזנות.

כעת אמדספור תמתין בדריכות להחלטות ההתאחדות, כשברקע החשש מסנקציות חמורות בעקבות ההתפרעות ביציעים והכאוס לאחר שריקת הסיום.

