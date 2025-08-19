יום שלישי, 19.08.2025 שעה 06:50
"ניצחון מרשים, גמר, אנחנו רק בתחילת הדרך"

בבית"ר חגגו אחרי ה-0:5 על הפועל חיפה וכבר חושבים על הליגה. יצחקי על הזרים: "יש כאלה שרוצים ששחקן שרק הגיע יבקיע שלושער בבכורה, צריך לתת זמן"

ירין לוי בטירוף (אורן בן חקון)
ירין לוי בטירוף (אורן בן חקון)

חגיגה, אין מילה אחרת לתאר את חדר ההלבשה של בית״ר ירושלים בסיום חצי גמר גביע הטוטו. הקבוצה מהבירה הביסה 0:5 את הפועל חיפה בתצוגת כדורגל שוטפת,מרשימה וחלקה כשברק יצחקי מנצח על המקהלה בצהוב שחור.

אחרי הניצחון, הצוות המקצועי ינסה במהלך השבוע הקרוב להוריד את השחקנים לקרקע. הראש של יצחקי כבר במשחק מול בני סכנין בשבוע הבא ואף אחד בצוות המקצועי לא ייתן לניצחון לבלבל את השחקנים, תזכורת למה שקרה לבית״ר אחרי שכבשה חמישייה מול סוטייסקה. ״ניצחון מרשים וזה מעמד מחייב של חצי גמר, העפלנו לגמר, נכון - זה גביע הטוטו ובכל זאת זה מפעל עם תואר בסוף”, אמרו בבית וגן, “עכשיו שמים את זה בצד, יש לנו סכנין ביום שני, אנחנו רק בתחילת הדרך״.

ארבע שחקנים היו חסרים אתמול (שני): ירדן שועה, דור מיכה, סילבה קאני וגרגורי מורוזוב, ובכל זאת ראינו את בית״ר משחקת את הכדורגל של יצחקי, לו יש סגל שבו על כל עמדה יש שני שחקנים שיכולים לפתוח בהרכב. "אני לא משנה שיטה או גישה למשחק בגלל חוסרים״, אמר המאמן בסיום.

ירדן שועה (אורן בן חקון)ירדן שועה (אורן בן חקון)

הסיפור עם שועה לא השפיע על חדר ההלבשה של בית״ר והתוצאה מדברת בעד עצמה. עם זאת, כולם מבינים שעם שועה, מיכה, קאני ובלם נוסף שיגיע, לצד הסגל שנרשם אתמול למשחק, בית״ר בנתה קבוצה שיכולה העונה לרוץ לאליפות, אסור להתבייש להגיד את זה – לקבוצה יש סגל נהדר.

בתוך כך, הביקורות שספגו הזרים של בית״ר אחרי כמה משחקים באירופה הגיעו לאוזניים של אלמוג כהן ויצחקי. ככל שעובר הזמן יכול להיות שעם קצת סבלנות אפשר יהיה לדבר על חיבור נכון ועל קבוצה איכותית שתרוץ עד הסוף בצמרת. יצחקי התייחס לנושא הזה: ״יש המון רעשים מסביב, כל אחד יכול להביע את דעתו, יש 2,000 פודקאסטים, כל אחד אומר את מה שהוא חושב, יש תקשורת, בית״ר זה מועדון גדול ולחוץ מאוד, רוצים תוצאות כאן ועכשיו, רוצים לראות ששחקן שרק הגיע יבקיע שלושה שערים בהופעת הבכורה שלו, זה לא עובד ככה.

“צריך לתת זמן לשחקנים, ההתאקלמות שלהם טובה, הם מגיעים ממדינה זרה, תרבות שונה, חלקם פעם ראשונה עוזבים את המדינה שלהם, הם צריכים להתרגל לסגנון כדורגל שונה, אז צריך לתת להם זמן. בסוף הציפייה מהם כמו מכל שאר השחקנים היא לראות שיפור והתקדמות עם הזמן ולהציג יכולת כמו במשחק מול הפועל חיפה״.

שחקני בית"ר ירושלים בסיום (אורן בן חקון)שחקני בית"ר ירושלים בסיום (אורן בן חקון)

נחזור לשועה. בדקה ה-85 קמו כל אוהדי בית״ר שהגיעו לטדי על הרגליים וקראו בשמו של הקפטן. בסיום המשחק הוא ירד לכר הדשא, התחבק עם השחקנים וביחד איתם הלך למחוא כפיים לאוהדים ואז שוב האוהדים קראו בשמו של שועה. כולם רוצים להשאיר את התקרית מאחור ולהתרכז בעונה שיכולה להיות חלומית עבור בית״ר.

טימוטי מוזי, עומר אצילי, מיגל סילבה, ירין לוי ודור חוגי גרפו מחמאות, גם אריאל מנדי, גיל כהן ובריאן קרבאלי ביחד עם זוהר זסנו זכו לפרגון בסיום. רגע אחד מהמשחק שמתאר את החיבור האמיתי בין השחקנים נרשם בדקה ה-72 כשנשרק פנדל לזכות בית״ר. אצילי שהיה אמור לבעוט, בחר לפרגן למוזי, שהעביר את הבעיטה לזיו בן שימול שגם סחט את הפנדל ומשם זה כבר היה 5:0 לבית״ר.

שחקני בית"ר ירושלים בטירוף (אורן בן חקון)שחקני בית"ר ירושלים בטירוף (אורן בן חקון)

15,000 אוהדים היו בטדי אתמול. לא משנה אם זה גביע הטוטו, משחק אימון, משחק ברומניה או משחק ליגה - אוהדי בית״ר מגיעים לעונה הזו רעבים והתפאורה בטדי הזכירה את הרגעים הטובים והבלתי נשכחים מהעונה שעברה. עכשיו כמובן הציפייה היא לעשות את קפיצת המדרגה.

יצחקי: הדרך שלנו לא תלויה בשחקן כזה או אחר
