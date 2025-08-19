הכלאה של מסי וניימאר: הכתר שייך ללאמין ימאל

הבכורה הרשמית של לאמין ימאל עם החולצה מספר 10 של ברצלונה הייתה בדיוק כפי שציפו ממנה, חגיגה של כדורגל. הקיצוני בן ה-18 כבש שער מהפנט, בישל, סחט הרחקה, ואפילו רמז כי הוא מתכוון להיות אחד מבועטי הכדורים החופשיים הקבועים של הקבוצה העונה. מהרגע הראשון באצטדיון סון מואיש היה ברור: לבארסה יש יהלום אמיתי.

הנער, שכבר בעונותיו הראשונות תחת צ'אבי שבר כל שיא עבור שחקן צעיר, הגיע העונה לבגרות מלאה והראה אופי עצום כשהסכים לשאת על גבו את החולצה המזוהה ביותר במועדון. מספר 10 החדש לא נרתע מהעול, וכבר במחזור הפתיחה מול מיורקה הוביל את חבריו קדימה בהיעדרו של רוברט לבנדובסקי הפצוע. הוא סיפק בישול לראפיניה, היה מעורב בשערו השנוי במחלוקת של פראן טורס, ולבסוף חתם בעצמו את ה-0:3 עם ביצוע שנשא ניחוח שהזכיר את ליאו מסי בכבודו ובעצמו.

כבר עכשיו אפשר לראות בו תערובת מרתקת של דמויות מהעבר הקרוב של ברצלונה. יש לו נגיעות ממסי, הכדרור הצמוד, היכולת לסיים התקפה בנגיעה קסומה, והאופי של שחקן "קלאץ'" שלא מפחד לקחת אחריות ברגעים הגדולים. לצד זה, ניכרת בו גם רוחו של ניימאר, קצת שחצנות, הרבה חוצפה חיובית, טכניקה נוצצת שמרימה את הקהל על הרגליים ומייצרת תחושת קסם בכל נגיעה בכדור.

לאמין ימאל מזכיר שילוב שלהם. ניימאר וליאו מסי (רויטרס)

ואם זה לא מספיק, הרי שבמהלך המשחקים שלו מתגלה גם צד אחר, כמעט “לואיס סוארסי”, הנכונות להיכנס לעימותים פיזיים, לא לברוח ממאבקים, לשדר אגרסיביות ולהבהיר ליריב שהוא לא ילד שקל להזיז הצידה. התערובת הזו, של מסי, ניימאר וסוארס במינונים שונים, היא שמייצרת את הייחוד של ימאל, שחקן צעיר שכבר עכשיו נראה כמו דמות ראשית בספרי ההיסטוריה העתידיים של המועדון.

לאמין ימאל לא הסתפק במה שכבר עשה. לאורך המשחק בעט מכל עמדה אפשרית, לקח אחריות על כדור חופשי קרוב לרחבה, וחדירה נוספת לרחבה הסתיימה בהרחקתו של מורלאנס. גם כשהוריד הילוך לפרקים, היה ברור שהוא השחקן הכי מסוכן במגרש. בפעם הראשונה מאז עידן מסי, קיבלה ברצלונה בועט חופשי טבעי ומנהיג התקפי בן גיל העשרה.

ברגל לאמין: האלופה מפרקת את מיורקה 0:3

מעבר ליכולת, גם החגיגה שלו דיברה בעד עצמה. אחרי השער הגדול נגד מיורקה הניף ימאל ידיו כאילו חובש כתר, מחווה המזכירה את חברו להשראה, כוכב ה-NBA לברון ג’יימס, שמכונה "קינג ג’יימס". עבור ימאל, זו הייתה הכרזה ברורה: הנסיך הצעיר רוצה להיות מלך.

התגובות לא אחרו לבוא. סטיב מקמנמן, שחקן ריאל מדריד לשעבר, פרשן בשידור החי והיה נלהב: "לפעמים הוא משגע את היריב עם הכישרון שלו, אבל איזה שחקן, כיף להגיע ולצפות בו". הוא הצטרף לרשימה ארוכה של כוכבים מהעבר ומההווה שכבר סגדו לאיכויות של ימאל, ממסי וניימאר ועד ריו פרדיננד וקאפלו.

לאמין ימאל עם החגיגה האופיינית (IMAGO)

לא במקרה בקיץ האחרון סירבה בארסה להצעה מטורפת של פ.ס.ז' שעמדה על 250 מיליון אירו, והעדיפה לחתום עם הכישרון שלה עד 2031 עם סעיף שחרור חסר תקדים. גם מהמספרים קשה להתעלם: מול מיורקה הוביל ימאל את כל המדדים: איומים (9), בעיטות למסגרת (3), קרוסים (4) ודריבלים מוצלחים (6). "הוא מוכיח במספרים את העליונות שכולם רואים על המגרש", סיכם הפרשן חורדי מרטי.

המשחק עצמו לא היה נקי ממחלוקות. שערו השני של פראן טורס הגיע לאחר שרוברטו ראיו, קפטן מיורקה, שכב על הדשא סובל מסחרחורת. השופט מונוארה מונטרו כמעט עצר את המשחק, אך לבסוף אפשר את השער, מה שגרר דיון סוער בספרד על הפרוטוקול והספורטיביות. גם ההרחקות של מורלאנס ומוריצ’י בתוך רבע שעה חיסלו את סיכויי המארחת וגרמו לברצלונה לרוץ קדימה כמעט ללא התנגדות.

למרות רגעי השקט שלו, ימאל ידע מתי להתפוצץ. בסיום המשחק, לאחר עימות עם חבייר סלאס, הוא הגיב בדרך היחידה שהוא מכיר, עם כדור ברשת. שער העקביות שלו בתוספת הזמן חתם ערב שבו השאיר רושם של שחקן על שנמצא כבר רמה מעל כל השאר. "זו טעות להכעיס את ימאל", נכתב בכותרות העיתונים, "כי כמו מסי בעבר, הוא יודע להגיב רק בכדורגל".

ימאל בעימות (IMAGO)

עבור ברצלונה, מדובר בפתיחת עונה שממשיכה את הקו מהסיום הקודם, שתי רמות מעל היריבות. אחרי שנים של חיפושים, נראה שהמספר 10 שוב הפך למוקד הקסם והיצירתיות. ומעבר לכל ההמולה, ימאל יודע גם למצוא את הזמן שלו לנשום.

יום לאחר הניצחון העניק האנזי פליק לשחקניו יום מנוחה, והספרדי בחר לבלות אותו הרחק מברצלונה. הכישרון צעיר נצפה במונאקו, מתאמן בחדר כושר יוקרתי על יאכטה מול חופי הריביירה הצרפתית. גם מחוץ למגרש, הוא ממשיך לחיות את חיי הכוכב, ונדמה שזה רק ההתחלה.

Lamine Yamal on IG pic.twitter.com/wKNVLtpFWh — Barça Xtra  (@XtraBarcaa) August 18, 2025

כעת, כאשר טקס כדור הזהב שייערך בפאריס ב-22 בספטמבר מתקרב, ימאל לא מתכוון לפספס אף הזדמנות לזרוח. בגיל 18 בלבד, הוא כבר הנסיך החדש של בארסה, והשאלה היחידה היא מתי יהפוך למלך.